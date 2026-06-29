Giá Bitcoin hôm nay 29.6.2026: Chuẩn bị kết thúc tháng tồi tệ

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy, giá Bitcoin hôm nay giảm 0,5% so với hôm qua. Tính đến 16 giờ 30 ngày 29.6, mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 59.946 USD. Như vậy, từ đầu tháng đến nay, tiền mã hóa giá trị nhất thế giới đã giảm 19%. Thị trường còn một ngày để ghi nhận hiệu suất hằng tháng tồi tệ nhất, kể từ tháng 6.2022 khi Bitcoin giảm 37% trong một tháng.

Bitcoin cũng dự kiến sẽ kết thúc quý thứ hai trong sắc đỏ, giảm 12%, đánh dấu quý giảm thứ ba liên tiếp, điều chưa từng thấy kể từ năm 2022.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin ẢNH: KHƯƠNG NHA

Tuy nhiên, tốc độ giảm giá đang chậm lại. BTC đã giảm 23% trong quý 4/2025, tiếp theo là giảm 22,2% trong quý 1/2026. Đến quý 2/2026, Bitcoin đã giảm khoảng 12%, cho thấy dù đà giảm vẫn còn nhưng cường độ của đợt bán tháo đang dịu bớt.

Theo CoinDesk, Bitcoin gần như đã chạm ngưỡng kháng cự kỹ thuật quan trọng vào cuối tuần qua. Ngưỡng này chính là mức thoái lui Fibonacci 61,8% của toàn bộ chu kỳ tăng giá từ năm 2023 đến năm 2025.

Mức 61,8% đại diện cho tỷ lệ vàng, được suy ra từ dãy số Fibonacci (xấp xỉ 0,618) xuất hiện trên khắp các thị trường. Đây là một trong những mức quan trọng nhất trong phân tích kỹ thuật, thường là vùng thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư. Tuy nhiên, nếu giá giảm mạnh xuống dưới mức này, tình trạng bán khống có thể xảy ra, người chơi đồng loạt rời bỏ thị trường.

Bitcoin đã tăng vọt sau khi thỏa thuận hòa bình được ký kết vào ngày 19.6 giữa Mỹ và Iran. Sau đó giảm trở lại khi chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và dòng vốn chảy ra khỏi các quỹ ETF Bitcoin. Các nhà giao dịch đang bị thua lỗ quá nhiều bởi các đợt biến động giá do yếu tố địa chính trị.

Bài kiểm tra của thị trường tiền mã hóa tuần này là các cuộc đàm phán với Iran tại Qatar có mang lại kết quả bền vững nào không. Ngoài ra, chỉ số PCE (chi tiêu tiêu dùng cá nhân) liệu có đủ sức để thay đổi quan điểm của Fed hay không. Cả hai đều là yếu tố cần để tạo động lực cho Bitcoin tăng giá.