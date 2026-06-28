Giá Bitcoin hôm nay 28.6.2026: Làn sóng bán tháo Bitcoin

CoinTelegraph cho biết khoảng 50.000 Bitcoin (BTC) được chuyển lên các sàn giao dịch với giá thấp hơn giá thị trường. Điều này cho thấy các nhà đầu tư đang dần "đầu hàng". Làn sóng bán tháo Bitcoin diễn ra trong bối cảnh chính sách về tiền tệ thắt chặt và nhu cầu từ các tổ chức suy yếu. Các nhà phân tích nhấn mạnh tình hình hiện tại đang vô cùng bất lợi với Bitcoin.

Nhà phân tích Amr Taha của CryptoQuant cho biết ngày 26.6, vốn hóa thị trường của những người nắm giữ Bitcoin ngắn hạn (STH - nắm giữ Bitcoin dưới 155 ngày) đã giảm xuống còn 237,7 tỉ USD. Đây là mức thấp nhất kể từ ngày 2.10.2024.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin ẢNH: KHƯƠNG NHA

Hoạt động giao dịch trên các sàn tiền số càng cho thấy mức độ căng thẳng của thị trường. Trong 24 giờ qua, những người nắm giữ Bitcoin trong ngắn hạn đã chuyển khoảng 50.000 BTC lên sàn giao dịch. Điều này cho thấy áp lực bán ra trong ngắn hạn đã gia tăng khi các nhà đầu tư mới không thể gồng lỗ.

Tuy nhiên, hoạt động của những người nắm giữ dài hạn lại diễn biến tích cực. Lượng Bitcoin đổ vào các địa chỉ tích lũy đã tăng lên mức kỷ lục 181.000 BTC vào ngày 25.6. Điều này cho thấy các nhà đầu tư dài hạn đang hấp thụ nguồn cung trong khi những người nắm giữ ngắn hạn đang thoái vốn.

Diễn biến giá Bitcoin trong tuần

Tính đến 9 giờ 40 ngày 28.6, mỗi Bitcoin được giao dịch quanh mốc 60.000 USD. Sau bảy ngày giao dịch, tiền mã hóa giá trị nhất thế giới đã giảm 6,41%.

Bitcoin khởi đầu tuần mới trong hỗn loạn khi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay niêm yết tại Mỹ ghi nhận dòng vốn rút ròng lớn nhất trong 30 ngày, tương đương 6,35 tỉ USD. Hôm 22.6, vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa đã giảm 1,24%, xuống còn 2.180 tỉ USD. Bitcoin được giao dịch quanh mốc 64.000 USD vào đầu tuần, có lúc vượt mốc 65.000 USD.

Tuy nhiên, đến ngày 23.6, BTC bắt đầu giảm giá mạnh từ 65.000 USD, xuống còn 63.000 USD. Đến ngày 24.6, Bitcoin và cổ phiếu SapaceX đồng loạt lao dốc. Cổ phiếu của SpaceX đã mất hơn 600 tỉ USD giá trị thị trường chỉ trong ba ngày giao dịch, tương đương một nửa giá trị vốn hóa của Bitcoin (1.300 tỉ USD). Trong khi đó Bitcoin cũng giảm giá mạnh, có lúc tiền mã hóa giá trị nhất thế giới rơi thẳng về vùng giá 61.900 USD.

Thị trường chứng kiến cú sập sau khi Bitcoin bất ngờ thủng đáy 60.000 USD hôm 25.6. Theo CoinDesk, nỗi lo lạm phát đã khiến các nhà phân tích dự đoán Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất hai lần, mỗi lần 25 điểm cơ bản, trong vòng 8 tháng tới. Điều này đã gây áp lực lên các tài sản rủi ro, trong đó có Bitcoin.

Đà giảm giá kéo dài đã khiến Bitcoin chạm đáy thấp nhất trong năm 2026 khi BTC được giao dịch quanh mốc 58.000 USD hôm 26.6. Việc Bitcoin chạm đáy 58.000 USD trùng với thời điểm Mỹ công bố chỉ số PCE (Personal Consumption Expenditures - Chi tiêu tiêu dùng cá nhân). Theo đó, chỉ số PCE trong tháng 5 tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo giới phân tích, đà tăng giá của Bitcoin dường như không liên quan nhiều đến thị trường chứng khoán do dòng tiền chảy ra mạnh từ các quỹ ETF, sự lệch hướng giảm giá khi đáo hạn các quyền chọn và khoản lỗ chưa thực hiện ngày càng tăng của Strategy. Các nhà giao dịch Bitcoin hiện phải tìm kiếm những chất xúc tác khác ngoài những tín hiệu tích cực từ thị trường chứng khoán để có thể hồi phục.

Đến cuối tuần, giá Bitcoin vẫn liên tục giằng co quanh mốc 60.000 USD. Một số nhà phân tích dự đoán Bitcoin có thể chạm đáy 55.000 USD trong chu kỳ này. Ngược lại, nếu thị trường lấy lại mốc 65.000, vùng giá 68.000 USD sẽ là mục tiêu tiếp theo có thể đạt được trong tương lai gần.