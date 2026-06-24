Giá Bitcoin hôm nay 24.6.2026: Bitcoin và cổ phiếu SpaceX cùng lao dốc

Cổ phiếu của SpaceX đã mất hơn 600 tỉ USD giá trị thị trường chỉ trong ba ngày giao dịch, tương đương một nửa giá trị vốn hóa của Bitcoin (1.300 tỉ USD). Cổ phiếu của SpaceX đã giảm 16% hôm 22.6, xuống còn 154,60 USD, mức thấp nhất kể từ khi ra mắt vào ngày 12.6. Tổng mức giảm trong 3 ngày lên đến 23%. Cùng lúc đó, giá Bitcoin cũng biến động mạnh.

Dữ liệu từ CoinMarketcap và TradingView cho thấy giá Bitcoin (BTC) hôm nay giảm 1,8% trong vòng 24 giờ qua. Tính đến 8 giờ ngày 24.6 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin được giao dịch quanh mốc 62.921 USD. Trước đó nhiều lần tiền mã hóa giá trị nhất thế giới rơi thẳng về vùng giá 61.900 USD.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin trước ảnh chân dung của Elon Musk, nhà sáng lập SpaceX ẢNH: KHƯƠNG NHA

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa giảm 2,08% so với hôm qua, hiện còn 2.150 tỉ USD. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới giảm sâu 3,7%, xuống còn 1.660 USD. Các token khác như BNB, Solana, XRP đồng loạt giảm 2,06%, 2,01% và 2,92%.

Theo CoinDesk, cả SpaeX và Bitcoin đều đang bị ảnh hưởng bởi làn sóng AI. Đây là yếu tố giúp Bitcoin phục hồi trong tháng này nhưng cũng gây ra nhiều rạn nứt sâu sắc. Trong khi nhiều người cho rằng Bitcoin như một khoản đầu tư mạo hiểm, thị trường cổ phiếu lại chứng kiến cú sập mạnh đến 23% trong vòng 3 ngày của SpaceX.

Bitcoin có thể giảm còn 59.000 USD

Công ty quản lý tài sản Wintermute cho biết vùng giá 59.000 USD sẽ là ngưỡng quan trọng tiếp theo Bitcoin phải đối mặt khi thị trường có nhiều biến động ở kinh tế vĩ mô. Khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ thắt chặt chính sách tiền tệ, thị trường tài sản mã hóa phải chịu áp lực lớn.

Việc thiếu dòng vốn mới đổ vào các quỹ ETF Bitcoin đã khiến thị trường tài sản mã hóa trở nên nhạy cảm hơn bởi các tin tức kinh tế vĩ mô. Wintermute cảnh báo đợt điều chỉnh giá vào mùa hè trên các thị trường truyền thống có thể tiếp tục gây áp lực lên giá Bitcoin và tiền mã hóa.

Các nhà giao dịch đang theo dõi một số yếu tố có thể tác động đến thị trường trong thời gian tới, trong đó có diễn biến về thỏa thuận hòa bình ở Trung Đông, báo cáo lạm phát chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ vào ngày 25.6 và việc hết hạn các hợp đồng quyền chọn quý 2 vào cuối tháng này.