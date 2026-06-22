Giá Bitcoin hôm nay 22.6.2026: Kỷ lục 6,4 tỉ USD bốc hơi khỏi quỹ ETF Bitcoin

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay giao dịch quanh mốc 63.226 USD, giảm 1,57% so với hôm qua. Cuối tuần qua, thị trường tiền mã hóa nói chung và Bitcoin (BTC) nói riêng đã hồi phục khi Mỹ và Iran chuẩn bị các bước để ký kết một thỏa thuận hòa bình.

Tuy nhiên, đến đầu tuần, mọi thứ trở nên hỗn loạn khi Iran đã ban hành lệnh mới về việc đóng cửa eo biển Hormuz. Điều này khiến thị trường tiếp tục rơi vào tình trạng bất ổn. Nếu eo biển Hormuz bị đóng trở lại, giá dầu sẽ tăng, kéo theo các tài sản rủi ro như Bitcoin cũng bị ảnh hưởng. Một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài đang được nhiều người kỳ vọng để thị trường có thể phục hồi.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin ẢNH: KHƯƠNG NHA

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa đã giảm 1,24% trong vòng 24 giờ qua, xuống còn 2.180 tỉ USD. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, giảm 1,48% so với hôm qua, xuống còn 1.700 USD mỗi token. Những dự án khác như BNB, XRP, Solana cũng lần lượt giảm 0,63%, 1,92% và 0,69%.

6,4 tỉ USD bị rút khỏi các quỹ ETF Bitcoin trong 30 ngày

Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay niêm yết tại Mỹ đã ghi nhận dòng tiền ròng chảy ra lớn nhất trong 30 ngày kể từ khi ra mắt vào tháng 1.2024 trong bối cảnh thị trường tiền điện tử giảm giá.

Theo dữ liệu từ Galaxy Research, các quỹ ETF Bitcoin của Mỹ đã ghi nhận dòng vốn ròng bị rút ra trị giá 6,35 tỉ USD trong 30 ngày giao dịch gần nhất. Sự kiện này xảy ra khi thị trường ghi nhận tuần thứ sáu liên tiếp dòng tiền âm, đưa tổng vốn ròng tích lũy xuống còn 53,4 tỉ USD, giảm gần 10 tỉ USD so với đỉnh 63 tỉ USD được thiết lập vào tháng 10.2025.

Galaxy Research cho biết dòng tiền vẫn chảy ra khỏi các quỹ ETF Bitcoin mỗi ngày, xu hướng ngày càng mạnh. Dòng tiền âm phản ánh sự suy giảm niềm tin của các tổ chức với Bitcoin. Tuy nhiên, Jay Jacobs, người đứng đầu bộ phận ETF cổ phiếu của BlackRock US, nói với Cointelegraph rằng có nhiều lý do khác dẫn đến tình trạng dòng vốn chảy ra hằng ngày khỏi các quỹ.

"Có hàng triệu lý do khiến dòng tiền bị rút khỏi các quỹ mỗi ngày. Đó có thể là do ai đó bán mã ETF Bitcoin này để đầu tư vào mã khác", Jay Jacobs nói. Hiện tại, thị trường tiền mã hóa đang chịu áp lực lớn từ các yếu tố kinh tế vĩ mô, bao gồm sự gia tăng lạm phát ở Mỹ cùng diễn biến bất ổn ở Trung Đông.

Tuy nhiên, ông Jacobs cho biết sự biến động này không ảnh hưởng quá nhiều đến quan điểm của BlackRock về Bitcoin. Quỹ vẫn xem đây như một lựa chọn tiền tệ toàn cầu, phi tập trung và không thuộc chủ quyền quốc gia.