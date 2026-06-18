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Công nghệ Blockchain

Giá Bitcoin hôm nay 18.6.2026: Thủng đáy 64.000 USD sau tuyên bố của ông Donald Trump

Khương Nha
Khương Nha
Bitcoin hôm nay giảm mạnh từ vùng giá 66.000 USD xuống 63.000 USD sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có những tuyên bố mới về tình hình chiến sự ở Iran.

Thị trường tài sản mã hóa và chứng khoán Mỹ đã chao đảo sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố bản ghi nhớ thỏa thuận với Iran chưa phải là cuối cùng. Các nhà đầu tư lo ngại tuyến đường vận chuyển qua eo biển Hormuz sẽ không được khơi thông như kỳ vọng. Điều này gây áp lực trực tiếp lên lạm phát, khiến giá Bitcoin (BTC) bị điều chỉnh mạnh.

Tính đến 10 giờ 50 ngày 18.6 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin được giao dịch quanh mốc 64.398 USD, giảm 1,98% so với hôm qua. Đầu ngày, BTC vẫn được giao dịch quanh mốc 66.000 USD, nhưng đến 5 giờ sáng cùng ngày, tiền mã hóa giá trị nhất thế giới bất ngờ thủng đáy 64.000 USD, có lúc giảm còn 63.939 USD, trước khi phục hồi nhẹ lên 64.000 USD.

Giá Bitcoin hôm nay 18.6.2026: BTC thủng đáy 64.000 USD sau tuyên bố của ông Trump - Ảnh 1.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin

ẢNH: KHƯƠNG NHA

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa cũng giảm 2,69% trong vòng 24 giờ qua, hiện còn 2.200 tỉ USD. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, giảm 3,42% xuống còn 1.732 USD. Các token khác như BNB, XRP, Solana lần lượt giảm 2,61%, 4% và 3,72%.

Theo giới phân tích, ngoài thông báo của ông Trump về đàm phán hòa bình với Iran, một yếu tố khác ảnh hưởng đến giá Bitcoin và thị trường tiền mã hóa là dữ liệu doanh số bán lẻ của Mỹ mới được công bố hôm 17.6. Theo đó, mức tăng trưởng trong tháng 5 tăng 6,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức phản ánh chi phí hàng hóa cao hơn, chẳng hạn như nhiên liệu. 

Song song đó, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có cuộc họp đầu tiên do Chủ tịch Kevin Warsh chủ trì. Fed quyết định giữ nguyên lãi suất. Các nhà đầu tư đã dự đoán được điều này nhưng họ vẫn đang cố gắng nắm bắt quan điểm của Chủ tịch Fed để chuẩn bị cho những kịch bản mới.

Chỉ số Nasdaq-100, vốn tập trung nhiều vào các cổ phiếu công nghệ, đã giao dịch thấp hơn 2% so với mức cao nhất mọi thời đại, trong khi Bitcoin đã không thể giữ vững trên mức 80.000 USD kể từ giữa tháng 5. Sự hoài nghi của các nhà giao dịch Bitcoin một phần xuất phát từ việc thiếu dòng vốn đổ vào các quỹ ETF, báo hiệu nhu cầu yếu từ các nhà đầu tư tổ chức.

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