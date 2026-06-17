Giá Bitcoin hôm nay 17.6.2026: Thị trường đang bước vào giai đoạn phục hồi?

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay tăng nhẹ trong vòng 24 giờ qua. Tính đến 10 giờ 15 ngày 17.6 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 65.785 USD. Trước đó, vào lúc 4 giờ, tiền mã hóa lớn nhất thế giới có lúc tiến sát mốc 67.000 USD. Tuy nhiên, Bitcoin không giữ được đà tăng giá và nhanh chóng quay về vùng giá 65.000 USD.

Theo CoinDesk, đà điều chỉnh giá của Bitcoin xảy ra cùng lúc chỉ số Nasdaq trên sàn chứng khoán giảm 1,15%, chỉ số S&P 500 giảm 0,6%. Các cổ phiếu nổi bật trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) như AMD, Intel, Micron và Broadcom đồng loạt giảm từ 4% đến 8%. Trong khi đó, cổ phiếu của Nvidia giảm 1,9%.

Diễn biến giá Bitcoin trong 24 giờ, tính đến 10 giờ 15 ngày 17.6 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cổ phiếu công ty hàng không vũ trụ SpaceX tăng 4,8% so với hôm qua nhưng giảm 10% so với mức cao nhất 225 USD.

Dữ liệu từ blockchain cho thấy hệ số Sharpe (thước đo đánh giá lợi nhuận và rủi ro đầu tư) của Bitcoin đã giảm xuống -20, ngưỡng đánh dấu các đáy chính của Bitcoin trong mọi thị trường giảm giá kể từ năm 2015.

Đồng thời, lượng dự trữ BTC trên các sàn giao dịch đã giảm khoảng 80.000 BTC kể từ tháng 2, trong khi nhu cầu từ các địa chỉ tích lũy đã tăng hơn gấp đôi, từ 115.000 BTC lên 240.000 BTC trong hai tuần đầu tháng 6.

Trong lịch sử, Bitcoin thường giao dịch dưới đường trung bình động 100 tuần (100-week SMA) trong thời gian dài trước khi phục hồi. Sau đỉnh điểm thị trường năm 2013, BTC đã trải qua 378 ngày dưới đường xu hướng này trong giai đoạn điều chỉnh giá ở mức 200 - 400 USD. Trong thị trường giảm giá năm 2018 - 2019, BTC đã duy trì dưới đường 100-week SMA trong 175 ngày và giao dịch ở mức 3.000 - 6.000 USD.

Những dữ liệu này cho thấy Bitcoin có thể đã chạm đáy và thị trường đang bước vào giai đoạn phục hồi. Tuy nhiên, thị trường tiền mã hóa có thể mất nhiều thời gian để lấy lại các mốc quan trọng như 80.000 USD và 100.000 USD.