Giá Bitcoin hôm nay 15.6.2026: Tiến sát 66.000 USD khi Mỹ - Iran đạt thỏa thuận

Giá Bitcoin đã tăng lên mức cao nhất trong gần hai tuần sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột. Eo biển Hormuz được mở cửa trở lại, loại bỏ nỗi lo về nguồn cung năng lượng đã đè nặng thị trường trong nhiều tháng qua.

Tính đến 14 giờ 30 ngày 15.6, mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 65.940 USD, tăng 2,51% trong vòng 24 giờ. So với mức 60.000 USD được thiết lập vào tuần trước, tiền mã hóa giá trị nhất thế giới đã tăng 9%.

Diễn biến giá Bitcoin trong 24 giờ, tính đến 14 giờ 30 ngày 15.6 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa cũng tăng 2,15% so với hôm qua, ước đạt 2.240 tỉ USD. Ethererum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, tăng 2,56%, lấy lại mốc 1.700 USD. Các token khác như BNB, Solana, XRP lần lượt tăng 0,93%, 4,52% và 3,34%.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif là người đầu tiên công bố thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran. Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump và truyền thông nhà nước Iran cũng lên tiếng xác nhận thông tin này. Ông Trump cho biết eo biển Hormuz sẽ mở cửa trở lại sau khi thỏa thuận được ký kết.

Mỹ - Iran đạt thỏa thuận chấm dứt chiến tranh, mở lại eo biển Hormuz

Theo giới phân tích, việc Bitcoin giảm xuống dưới 60.000 USD vào tuần trước diễn ra do cả căng thẳng về địa chính trị lẫn các yếu tố bất lợi về kinh tế vĩ mô. Căng thẳng ở Iran đã đẩy giá dầu lên cao, củng cố dự đoán về lãi suất cao hơn. Điều này đã tạo nên hiệu ứng dây chuyền, kích hoạt dòng tiền chạy khỏi các tài sản rủi ro, trong đó có tiền mã hóa. Do đó, khi một thỏa thuận hòa bình được công bố, giá dầu giảm sẽ đảo ngược xu hướng này.

Theo các nhà phân tích, những tín hiệu này đã phần nào giúp giảm áp lực bán tháo Bitcoin. Nhà giao dịch SuperBro lưu ý đường trung bình động đơn giản (SMA) 200 tuần đang giữ vững vai trò hỗ trợ. "Mức giá 65.000 - 67.000 USD là thử thách lớn. Nếu không vượt qua được ngưỡng kháng cự này, thị trường sẽ tiếp tục chứng kiến cú sốc lớn", SuperBro lưu ý.