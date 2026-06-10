Giá Bitcoin hôm nay 10.6.2026: Có thể chạm đáy 50.000 USD

Giá Bitcoin hôm nay một lần nữa đi ngược diễn biến thị trường chứng khoán Mỹ khi giảm 2% trong khi cả chỉ số S&P 500 và Nasdaq tăng gần 1%. Cụ thể, tính đến 7 giờ 20 ngày 10.6 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 61.767 USD.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin ẢNH: KHƯƠNG NHA

Tuy nhiên, thị trường tiền mã hóa vẫn diễn biến theo chiều tiêu cực. Vốn hóa toàn thị trường giảm 1,92% trong vòng 24 giờ qua, hiện còn 2.130 tỉ USD. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, tiếp tục giảm sâu 2,34% so với hôm qua, hiện còn 1.640 USD. Các token khác như BNB, XRP, Solana đồng loạt giảm 0,67%, 2,19% và 1,55%.

Giá Bitcoin đối mặt kịch bản tồi tệ

Các phân tích kỹ thuật cho thấy Bitcoin có thể giảm sâu về vùng giá 50.000 USD. Một trong những tín hiệu cảnh báo quan trọng đến từ mô hình chi phí sản xuất Bitcoin. Mô hình này so sánh giá thị trường với chi phí trung bình ước tính để khai thác một BTC.

Theo Charles Edwards, nhà sáng lập Capriole Investments, Bitcoin đang được giao dịch gần bằng chi phí sản xuất, khoảng 62.650 USD. Điều đó có nghĩa các thợ đào đang gần như hòa vốn ở mức giá hiện tại.

Bitcoin đang kiểm tra mức giá cao nhất của vùng hỗ trợ chi phí khai thác quan trọng. Nếu người bán đẩy giá xuống dưới mức chi phí sản xuất hiện tại, mức giá sàn quan trọng tiếp theo có thể sát chi phí sản xuất, khoảng 50.000 USD.

Trong lịch sử, Bitcoin chưa từng hình thành đáy chu kỳ lớn nào mà không trải qua giai đoạn giao dịch dưới mức giá thực tế. BTC đã giảm khoảng 58% so với giá thực tế vào năm 2011, giảm 49% vào năm 2015, giảm 47% vào năm 2018 và 34% vào năm 2022.

Nhiều phân tích cho thấy Bitcoin có thể chạm đáy vào quý 4/2026. Nếu không giữ được vùng hỗ trợ 60.000 USD, tiền mã hóa giá trị nhất thế giới có thể giảm sâu xuống 53.600 USD, trước khi chạm đáy dưới 50.000 USD.

Trong khi đó, dải MVRV của Bitcoin cho thấy khả năng giá giảm xuống 50.000 USD hoàn toàn có thể xảy ra. Dải MVRV là chỉ số on-chain (dữ liệu trên chuỗi) quan trọng, giúp đánh giá một token có bị định giá quá cao hoặc quá thấp không. Chỉ số này được tính bằng tỷ lệ giữa Vốn hóa thị trường (Market Value) và Vốn hóa thực tế (Realized Value).

Trong lịch sử, dải MVRV đóng vai trò tham chiếu quan trọng trước những biến động lớn của thị trường. Ví dụ năm 2021, Bitcoin nhiều lần tạo đỉnh khi tiến sát các dải định giá cao. Trong thị trường giảm giá năm 2022, dải MVRV nằm dưới đường trung bình trước khi tạo đáy. Mô hình tương tự xuất hiện trong đợt điều chỉnh năm 2024, khi BTC hạ xuống các vùng định giá thấp, trước khi phục hồi.

Hiện tại, Bitcoin đang giao dịch ở mức 61.000 USD, trong khoảng định giá thấp và có thể hướng đến vùng giá 50.000 USD.

Biểu đồ SMA 200 (đường trung bình động 200 ngày) đang phát đi tín hiệu quan trọng cho thấy 62.000 USD là mức hỗ trợ dài hạn Bitcoin cần giữ vững. Nếu tuần này, Bitcoin giảm dưới ngưỡng hỗ trợ, thị trường sẽ bắt đầu xu hướng giảm sâu và kịch bản tồi tệ nhất là rơi thẳng về vùng giá 50.000 USD.