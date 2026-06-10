Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Blockchain

Giá Bitcoin hôm nay 10.6.2026: Có thể chạm đáy 50.000 USD

Khương Nha
Khương Nha
10/06/2026 09:58 GMT+7

Bitcoin không duy trì được đà phục hồi, quay đầu giảm giá về 61.000 USD khiến nhiều nhà phân tích lo ngại giá có thể giảm sâu về 50.000 USD.

Giá Bitcoin hôm nay một lần nữa đi ngược diễn biến thị trường chứng khoán Mỹ khi giảm 2% trong khi cả chỉ số S&P 500 và Nasdaq tăng gần 1%. Cụ thể, tính đến 7 giờ 20 ngày 10.6 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 61.767 USD.

Giá Bitcoin hôm nay 10.6.2026: Bitcoin có thể chạm đáy 50.000 USD - Ảnh 1.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin

ẢNH: KHƯƠNG NHA

Tuy nhiên, thị trường tiền mã hóa vẫn diễn biến theo chiều tiêu cực. Vốn hóa toàn thị trường giảm 1,92% trong vòng 24 giờ qua, hiện còn 2.130 tỉ USD. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, tiếp tục giảm sâu 2,34% so với hôm qua, hiện còn 1.640 USD. Các token khác như BNB, XRP, Solana đồng loạt giảm 0,67%, 2,19% và 1,55%.

Giá Bitcoin đối mặt kịch bản tồi tệ

Các phân tích kỹ thuật cho thấy Bitcoin có thể giảm sâu về vùng giá 50.000 USD. Một trong những tín hiệu cảnh báo quan trọng đến từ mô hình chi phí sản xuất Bitcoin. Mô hình này so sánh giá thị trường với chi phí trung bình ước tính để khai thác một BTC.

Theo Charles Edwards, nhà sáng lập Capriole Investments, Bitcoin đang được giao dịch gần bằng chi phí sản xuất, khoảng 62.650 USD. Điều đó có nghĩa các thợ đào đang gần như hòa vốn ở mức giá hiện tại. 

Bitcoin đang kiểm tra mức giá cao nhất của vùng hỗ trợ chi phí khai thác quan trọng. Nếu người bán đẩy giá xuống dưới mức chi phí sản xuất hiện tại, mức giá sàn quan trọng tiếp theo có thể sát chi phí sản xuất, khoảng 50.000 USD.

Trong lịch sử, Bitcoin chưa từng hình thành đáy chu kỳ lớn nào mà không trải qua giai đoạn giao dịch dưới mức giá thực tế. BTC đã giảm khoảng 58% so với giá thực tế vào năm 2011, giảm 49% vào năm 2015, giảm 47% vào năm 2018 và 34% vào năm 2022.

Nhiều phân tích cho thấy Bitcoin có thể chạm đáy vào quý 4/2026. Nếu không giữ được vùng hỗ trợ 60.000 USD, tiền mã hóa giá trị nhất thế giới có thể giảm sâu xuống 53.600 USD, trước khi chạm đáy dưới 50.000 USD.

Trong khi đó, dải MVRV của Bitcoin cho thấy khả năng giá giảm xuống 50.000 USD hoàn toàn có thể xảy ra. Dải MVRV là chỉ số on-chain (dữ liệu trên chuỗi) quan trọng, giúp đánh giá một token có bị định giá quá cao hoặc quá thấp không. Chỉ số này được tính bằng tỷ lệ giữa Vốn hóa thị trường (Market Value) và Vốn hóa thực tế (Realized Value).

Trong lịch sử, dải MVRV đóng vai trò tham chiếu quan trọng trước những biến động lớn của thị trường. Ví dụ năm 2021, Bitcoin nhiều lần tạo đỉnh khi tiến sát các dải định giá cao. Trong thị trường giảm giá năm 2022, dải MVRV nằm dưới đường trung bình trước khi tạo đáy. Mô hình tương tự xuất hiện trong đợt điều chỉnh năm 2024, khi BTC hạ xuống các vùng định giá thấp, trước khi phục hồi.

Hiện tại, Bitcoin đang giao dịch ở mức 61.000 USD, trong khoảng định giá thấp và có thể hướng đến vùng giá 50.000 USD. 

Biểu đồ SMA 200 (đường trung bình động 200 ngày) đang phát đi tín hiệu quan trọng cho thấy 62.000 USD là mức hỗ trợ dài hạn Bitcoin cần giữ vững. Nếu tuần này, Bitcoin giảm dưới ngưỡng hỗ trợ, thị trường sẽ bắt đầu xu hướng giảm sâu và kịch bản tồi tệ nhất là rơi thẳng về vùng giá 50.000 USD. 

Tin liên quan

Giá Bitcoin hôm nay 9.6.2026: Strategy mua thêm 1.550 BTC, Sam Bankman-Fried xin được ân xá

Giá Bitcoin hôm nay 9.6.2026: Strategy mua thêm 1.550 BTC, Sam Bankman-Fried xin được ân xá

Giá Bitcoin hôm nay tiếp tục phục hồi nhẹ sau khi Strategy, công ty đại chúng nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới, nối lại hoạt động tích trữ BTC.

Giá Bitcoin hôm nay 8.6.2026: Quay lại mốc 63.000 USD

Giá Bitcoin hôm nay 7.6.2026: Đối mặt tín hiệu bán tháo cực đoan nhất từ năm 2020

Khám phá thêm chủ đề

Bitcoin giá Bitcoin Bitcoin giảm giá mùa đông bitcoin tiền mã hóa tiền số
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận