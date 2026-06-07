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Công nghệ Blockchain

Giá Bitcoin hôm nay 7.6.2026: Đối mặt tín hiệu bán tháo cực đoan nhất từ năm 2020

Khương Nha
Khương Nha
07/06/2026 11:11 GMT+7

Giá Bitcoin hôm nay giao dịch quanh mốc 61.286 USD, giảm 17,19% sau 7 ngày, khiến chỉ số bán tháo đang ở mức cực đoan nhất kể từ thời điểm bùng phát Covid-19.

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay chưa có tín hiệu phục hồi. Tính đến 8 giờ 40 ngày 7.6 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 61.286 USD, giảm 17,19% trong vòng 7 ngày. Như vậy, sau một tuần giao dịch, nhà đầu tư thua lỗ khoảng 13.000 USD trên mỗi BTC.

Tín hiệu bán tháo cực đoan nhất từ cú sập năm 2020

Tính đến sáng 7.6, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hằng ngày của Bitcoin ở mức gần 15,5 - thấp hơn nhiều so với mức 30 - đánh dấu tình trạng quá bán. Đây cũng là mức thấp nhất kể từ khi thị trường sụp đổ vào tháng 3.2020.

Giá Bitcoin hôm nay 7.6.2026: BTC đối mặt tín hiệu bán tháo cực đoan nhất từ Covid-19 - Ảnh 1.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin

ẢNH: KHƯƠNG NHA

Tín hiệu bán tháo cực đoan xuất hiện sau khi Bitcoin giảm 23,15% trong 30 ngày, do những rủi ro về địa chính trị, giá dầu tăng cao, hy vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất ngày càng mờ nhạt. Đặc biệt sự hoảng loạn của nhà đầu tư khi Strategy bất ngờ bán ra Bitcoin thay vì cam kết mua vào đã ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý nhà đầu tư.

Năm 2020, chỉ số RSI của Bitcoin giảm xuống khoảng 15,56 trước khi BTC phục hồi khoảng 50%. Tháng 2.2026, chỉ số RSI hằng ngày của BTC đã giảm xuống khoảng 15,86 trong khi giá vẫn giữ vững trên vùng hỗ trợ 60.000 USD. Tín hiệu này báo trước sự phục hồi gần 30% hướng tới mức 82.850 USD.

Phe mua Bitcoin đang cố gắng bảo vệ mức giá 60.000 USD. Nhưng nếu ngưỡng kháng cự này không được bảo vệ, tiền mã hóa giá trị nhất thế giới có thể giảm sâu xuống 50.000 USD.

Diễn biến giá Bitcoin trong tuần

Đầu tuần, mỗi Bitcoin vẫn được giao dịch quanh mốc 73.000 USD nhưng tác động từ việc 1,3 tỉ USD bị rút khỏi các quỹ ETF Bitcoin của Mỹ trước đó khiến thị trường không thể phục hồi. 

Hôm thứ ba, BTC bất ngờ lao dốc mạnh từ 74.000 USD xuống 70.000 USD sau thông tin Strategy, công ty đại chúng nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới, lần đầu tiên bán ra BTC, kể từ năm 2022. Theo hồ sơ 8-K được công bố hôm 1.6, Strategy đã bán 32 BTC từ ngày 26 đến 31.5, với giá trung bình 77.135 USD, thu về 2,5 triệu USD. Dù chỉ bán 0,0038% số Bitcoin đang nắm giữ, hành động của Strategy gây ra cú sốc lớn trên thị trường.

Một ngày sau, cả thị trường tiền mã hóa chìm trong sắc đỏ khi Bitcoin bất ngờ sập giá xuống còn 66.000 USD, giảm 9% trong vòng 48 giờ. Đợt điều chỉnh này đã thổi bay 176 tỉ USD vốn hóa của thị trường chỉ sau hai ngày. Trong vòng 24 giờ, tiền mã hóa giá trị nhất thế giới đã giảm 6,6% giá trị, khiến 1,25 tỉ USD của nhà đầu tư bị thanh lý do dùng đòn bẩy quá mức.

Đến ngày 4.6, thị trường tiếp tục "tắm máu Bitcoin" khi BTC giảm 5,54% so với hôm 3.6, mỗi BTC được giao dịch quanh mốc 62.774 USD. Dữ liệu từ CoinGlass cho thấy trong 24 giờ, đã có 209.156 hợp đồng bị thanh lý, tổng giá trị lên tới 1,37 tỉ USD. Lệnh thanh lý lớn nhất xảy ra trên sàn giao dịch HTX, trị giá 59,67 triệu USD, khi người chơi đặt cược vào đà tăng giá của BTC. Hơn 90% các lệnh bị thanh lý là các vị thế mua dài hạn, chủ yếu là Bitcoin và Ethereum.

Trước cú sập sâu của Bitcoin, Chủ tịch điều hành Strategy Michael Saylor cho rằng nguyên nhân không phải do công ty bán BTC mà do cơn sốt AI. "Thị trường vốn đang đổ tiền vào trí tuệ nhân tạo ở quy mô chưa từng có: 400 tỉ USD chỉ trong vòng 6 tháng. Các quỹ ETF Bitcoin đã chứng kiến 4 tỉ USD bị rút ra, kể từ ngày 14.5, gây áp lực lên giá BTC", Saylor đăng tải trên X. Ông cho rằng đây là đợt luân chuyển vốn chứ không phải do Bitcoin đã suy giảm giá trị. Và đợt biến động này có thể là tín hiệu tích cực với thị trường.

Trong tuần, Bitcoin có lúc thủng đáy 60.000 USD, quay về vùng giá 59.000 USD hôm 6.6, trước khi phục hồi nhẹ. Nhiều dự báo cho thấy BTC có thể sập sâu về 50.000 USD nếu không giữ được ngưỡng hỗ trợ hiện tại.

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