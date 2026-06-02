Giá Bitcoin hôm nay 2.6.2026: BTC sập giá, thổi bay 646 triệu USD của người chơi

Thị trường tiền mã hóa đã khởi đầu tuần mới trong ảm đạm khi giá Bitcoin liên tục giảm sâu. Tiền mã hóa lớn nhất thế giới lao dốc khi thông tin Strategy, công ty đại chúng nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới, lần đầu tiên bán ra BTC, kể từ năm 2022.

Theo hồ sơ 8-K được công bố hôm 1.6, Strategy đã bán 32 BTC, từ ngày 26 đến 31.5, với giá trung bình 77.135 USD, thu về 2,5 triệu USD. Dù chỉ bán 0,0038% số Bitcoin đang nắm giữ, hành động của Strategy gây ra cú sốc lớn trên thị trường.

Bitcoin đã lao dốc mạnh từ vùng giá 74.000 USD xuống thẳng 70.000 USD. Theo dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView, lúc 7 giờ ngày 2.6 (giờ Việt Nam), mỗi BTC được giao dịch quanh mốc 71.387 USD, giảm 2,88% so với hôm qua.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin ẢNH: KHƯƠNG NHA

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa giảm 2,77% trong vòng 24 giờ, xuống còn 2.440 tỉ USD. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, đang giao dịch quanh mốc 2.000 USD, giảm 0,42% giá trị so với hôm qua. Các token khác như BNB, XRP, Solana đồng loạt giảm từ 1,97% đến 3,03%.

Dữ liệu từ CoinGlass cho thấy, cú sập giá Bitcoin đã khiến 152.037 hợp đồng bị thanh lý, tổng thiệt hại lên đến 646 triệu USD. Lệnh thanh lý lớn nhất trị giá 8,32 triệu USD, đặt cược vào đà tăng giá của Bitcoin.

Vụ bán Bitcoin hôm 1.6 là thương vụ thoái vốn độc lập đầu tiên được Chủ tịch điều hành Strategy Michael Saylor công bố. Trước đó, trong cuộc họp báo cáo về thu nhập quý 1/2026, ông đã ám chỉ điều này.

Khi đó, Saylor nói: "Chúng tôi có thể sẽ bán một ít Bitcoin để trả cổ tức. Việc này chỉ để trấn an thị trường và gửi đi thông điệp rằng công ty có thể đảm bảo được việc cân đối dòng tiền". Phát biểu này từng gây bất ngờ lớn vì trước đây Saylor nhiều lần công khai ủng hộ việc mua và nắm giữ Bitcoin mãi mãi.

Đây không phải lần đầu tiên Strategy bán Bitcoin. Trước đó vào tháng 12.2022, công ty đã bán 704 BTC. Tuy nhiên, khi đó thương vụ được xem là chiến lược về mặt bù trừ lãi để giảm thuế vì ngay sau đó, công ty mua vào 2.395 BTC.

Giao dịch mới nhất hôm 1.6 gây chú ý vì đây là lần đầu tiên Strategy đề cập đến việc bán Bitcoin trong báo cáo 8-K. Có khả năng, đây không phải là động thái kế toán để giảm thuế như năm 2022. Đây cũng là lần đầu tiên Strategy công khai tiết lộ việc bán BTC trên trang web của mình.

Trong khi đó, những diễn biến về chiến sự ở Trung Đông cũng đẩy giá Bitcoin xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng 4. Theo The Kobeissi Letter, dường như thỏa thuận ngừng bắn 60 ngày giữa Mỹ và Iran sẽ không được thực hiện.

"Chính xác 9 ngày trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng một thỏa thuận với Iran sẽ sớm được ký kết. Nhưng hôm nay, Iran đã chính thức rút khỏi mọi cuộc đàm phán với Mỹ và đang đe dọa phong tỏa cả eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb. Tháng này sẽ có rất nhiều biến động", The Kobeissi Letter viết trên X, hôm 1.6.

Theo nhà phân tích Cryptic Trades, mức giá 71.800 USD rất quan trọng với Bitcoin hiện tại. "BTC phải giữ vững trên mức này để duy trì triển vọng tăng giá. Nếu không, thị trường sẽ chứng kiến đợt điều chỉnh mạnh", tài khoản này viết.