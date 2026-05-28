Giá Bitcoin hôm nay 28.5.2026: Tiếp tục lao dốc sau lệnh bán 1,3 tỉ USD ETF Bitcoin

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay giảm 2,14% so với hôm qua. Tính đến 7 giờ ngày 28.5, mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 74.178 USD.

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa giảm thêm 1,72% trong vòng 24 giờ, hiện còn 2.490 tỉ USD. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới mất 2,4% giá trị so với hôm qua, hiện còn 2.023 USD. Các token khác như BNB, XRP, Solana lần lượt giảm 1,35%, 1,53% và 1,42%.

Theo CoinDesk, Bitcoin đang nỗ lực lấy lại vùng giá 75.000 USD nhưng bất thành. Chỉ số Coinbase Bitcoin Premium Index đã giảm xuống -160, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 2, khi Bitcoin chạm đáy 60.000 USD.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin ẢNH: KHƯƠNG NHA

Sự suy yếu này diễn ra trong bối cảnh các quỹ ETF Bitcoin giao ngay đã ghi nhận dòng tiền chảy ra trong bảy ngày giao dịch liên tiếp. Cointelegraph dẫn báo cáo cho thấy một nhà đầu tư đã bán số ETF Bitcoin trị giá gần 1,3 tỉ USD của BlackRock trên thị trường ẩn danh.

Cụ thể, một nhà giao dịch đã bán 29,2 triệu cổ phiếu của quỹ ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT) của BlackRock trên dark pool (sàn giao dịch kín). Đây là nền tảng riêng tư, thường được các tổ chức dùng để thực hiện giao dịch lớn, không công khai.

Alex Thorn của công ty Galaxy Digital cho biết lệnh bán số ETF Bitcoin trị giá 1,3 tỉ USD này là thương vụ lớn nhất ông từng chứng kiến. Thị trường ngay lập tức phản ứng khi BTC giảm 1,5% sau 10 phút và tiếp tục đà lao dốc đến sáng 28.5.

Theo các nhà phân tích, Bitcoin đang đối mặt thử thách quan trọng khi các nhà giao dịch chuyển sang tâm lý phòng thủ. Jean-David Pequignot, Giám đốc Kinh doanh của Deribit, cho biết tâm lý thị trường đã thay đổi đáng kể kể từ khi Bitcoin tăng vọt lên 82.000 USD hồi đầu tháng 5. Tuy nhiên, hiện tại tâm lý nhà đầu tư đang bị tác động tiêu cực bởi các chính sách kinh tế vĩ mô và tình hình chiến sự ở Trung Đông.

Theo Cointelegraph, vùng giá 75.000 USD được xem là mốc kháng cự quan trọng của Bitcoin trong ngắn hạn. Nếu vượt qua vùng giá 80.000 USD, BTC có thể hướng đến mốc 82.000 USD và sau đó là 85.000 USD.