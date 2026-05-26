Công nghệ Blockchain

Giá Bitcoin hôm nay 26.5.2026: Rủi ro cao khi dòng vốn chảy khỏi ETF Bitcoin

Khương Nha
26/05/2026 14:14 GMT+7

Giá Bitcoin hôm nay thủng đáy 77.000 USD, rơi vào "vùng rủi ro cao" khi dòng vốn chảy ra khỏi các quỹ ETF Bitcoin.

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay giảm 0,58% so với hôm qua. Tính đến 11 giờ 40 ngày 26.5, mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 76.623 USD. 

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa giảm 0,5% so với hôm qua, hiện còn 2.560 tỉ USD. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, vừa mất mốc 2.100 USD sau khi giảm 5,5%. Các token khác như BNB, Solana, XRP đều giảm 0,7 - 1,7%.

Theo dữ liệu từ Glassnode hôm 25.5, dòng tiền đang chảy khỏi các quỹ ETF Bitcoin, cho thấy tín hiệu bán ra liên tục từ các tổ chức trong hơn hai tuần qua. Ước tính đã có hơn 2 tỉ USD bị rút khỏi thị trường.

Jeff Ko, nhà phân tích trưởng tại CoinEx, nói với Cointelegraph rằng thị trường tiền mã hóa nói chung "vẫn đang trong giai đoạn chờ đợi".

Theo nền tảng phân tích tiền điện tử Swissblock, Bitcoin đang rơi vào "vùng rủi ro cao" do hoạt động bán ra liên tục từ các tổ chức, chủ yếu là các quỹ ETF giao ngay của Mỹ. Chỉ số rủi ro của Bitcoin đang ở mức cao, đạt 33 trên 100. 

Chỉ số rủi ro độc quyền được Swissblock tính toán bằng cách đo lường sự cân bằng tương đối giữa áp lực bán và áp lực mua, giúp đánh giá mức độ "rủi ro" hiện tại khi mua hoặc nắm giữ Bitcoin.

Sau giai đoạn tích lũy mạnh mẽ trong tháng 3 và tháng 4, thị trường trong tháng 5 đã chuyển sang giai đoạn bán ra. Chỉ số rủi ro đang chuyển sang mức báo động khi dòng vốn ETF bị rút dần. 

Báo cáo cũng cho biết thêm nhu cầu đối với các quỹ ETF Bitcoin giao ngay không còn đủ để hấp thụ hiệu quả áp lực bán ra. Nếu không có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các quỹ ETF, chỉ số rủi ro có thể tiếp tục tăng cao.

