Giá Bitcoin hôm nay 24.5.2026: Tăng mạnh khi ông Trump nói về hòa bình Mỹ - Iran

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay tăng 1,55% so với hôm qua. Tính đến 7 giờ 30 ngày 24.5, mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 76.546 USD.

Trong vòng 24 giờ qua, vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa tăng 1,65% lên 2.560 tỉ USD. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, tăng 2,74% so với hôm qua, lấy lại mốc 2.100 USD. Các token khác như BNB, XRP, Solana cũng lần lượt tăng 1,12%, 2,43% và 1,92%.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin trước chân dung Tổng thống Mỹ Donald Trump ẢNH: KHƯƠNG NHA

Giá Bitcoin đã tăng vọt từ 74.000 USD lên 77.000 USD khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói về một thỏa thuận hòa bình sắp diễn ra với Iran và các quốc gia Trung Đông khác. Ông viết trên Truth Social hôm 23.5: "Về cơ bản, thỏa thuận đã được đàm phán xong, chỉ còn chờ hoàn tất các thủ tục giữa Mỹ, Iran và các quốc gia khác. Ngoài ra, eo biển Hormuz cũng sẽ được mở cửa".

Diễn biến giá Bitcoin trong tuần

Dù phục hồi nhẹ, so với mốc 78.100 USD hôm thứ hai, sau 7 ngày giao dịch, tiền mã hóa lớn nhất thế giới đã mất 2,05% giá trị.

Bitcoin đã khởi đầu tuần giao dịch, hôm 18.5, không mấy khả quan khi "bóng ma lạm phát" bao phủ. Nhà đầu tư bán tháo các tài sản rủi ro đã gây áp lực lên thị trường. Nhiều người lo lắng các ngân hàng trung ương sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ để kiềm chế lạm phát trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran có thể tiếp tục kéo dài.

Trước đây, những người ủng hộ tiền mã hóa thường lập luận rằng đây là tài sản hữu ích và là nơi trú ẩn an toàn trong thời kỳ hỗn loạn. Tuy nhiên, việc Bitcoin mất 11% giá trị từ đầu năm đến nay đã làm suy yếu luận điểm trên.

Một ngày sau, Bitcoin vẫn bị mắc kẹt ở 77.000 USD, hàng tỉ USD đã bị rút khỏi các quỹ ETF Bitcoin tại Mỹ. Theo dữ liệu từ CoinShares, các sản phẩm giao dịch tài sản kỹ thuật số (ETF) đã ghi nhận 1,07 tỉ USD dòng vốn bị rút, chấm dứt chuỗi 6 tuần liên tiếp tiền chảy vào. Đây là tuần có dòng vốn âm lớn thứ ba trong năm nay.

Hôm 20.5, BTC có dấu hiệu phục hồi nhẹ khi được giao dịch quanh mốc 77.500 USD. Dữ liệu từ blockhain cho thấy tỷ lệ giá mua/giá bán hồi giữa tuần là -0,03. Chỉ số này duy trì ở mức âm trong phần lớn thời gian của tháng qua do hoạt động bán ra nhiều hơn lực mua vào.

Ngày 21.5, tiền mã hóa lớn nhất thế giới duy trì đà phục hồi tốt khi vượt mốc 78.000 USD. Tuy nhiên, những khó khăn vĩ mô kết hợp lợi suất trái phiếu 30 năm đạt mức cao nhất kể từ tháng 7.2007 gây ra áp lực lớn với cổ phiếu, kim loại quý và Bitcoin.

Ngày 22.6 hằng năm - Ngày Pizza Bitcoin - là sự kiện quan trọng với cộng đồng tiền mã hóa. 16 năm trước, nhà phát triển phần mềm Laszlo Hanyecz đã đăng một bài viết trực tuyến rao bán 10.000 BTC, tương đương 41 USD vào thời điểm đó, để đổi lấy hai chiếc bánh pizza của Papa John's. Giao dịch này đã biến Bitcoin từ một thử nghiệm trên internet thành một mạng lưới kinh tế thực sự. Đây là bằng chứng đầu tiên cho thấy một tài sản kỹ thuật số phi tập trung có thể tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại trong thế giới thực.

Một điểm nhấn quan trọng của tuần là công ty SpaceX của tỉ phú Elon Musk công khai kho Bitcoin lớn hơn nhiều so với dự đoán. Theo hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ, SpaceX đang nắm giữ 18.712 BTC, trị giá 1,45 tỉ USD. Với kho Bitcoin khổng lồ này, SpaceX sẽ là công ty đại chúng có lượng Bitcoin nắm giữ lớn thứ bảy trên thế giới.

Đến hai ngày cuối tuần, Bitcoin rung lắc mạnh khi giảm sâu về 74.000 USD hôm 23.5, trước khi phục hồi lên 77.000 USD vào sáng chủ nhật, sau thông báo về thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ - Iran của Tổng thống Donald Trump.