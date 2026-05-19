Giá Bitcoin hôm nay 19.5.2026: Hàng tỉ USD thoái vốn khỏi Bitcoin, Ethereum

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay tiếp tục giảm khoảng 1% so với hôm qua. Tính đến 6 giờ 40 ngày 19.5 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin được giao dịch quanh mốc 77.062 USD. Trước đó, tiền số lớn nhất thế giới nhiều lần lui về vùng giá 76.000 USD.

Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới bất ngờ quay đầu, tăng giá nhẹ lên 2.128 USD. Các token khác như BNB, XRP, Dogecoin lần lượt giảm 0,7%, 0,8% và 3,7%. Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa giảm còn 2.570 tỉ USD.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin trước biểu đồ giá ngày 19.5 ẢNH: KHƯƠNG NHA

Trong khi giá Bitcoin điều chỉnh, thị trường cũng ghi nhận dòng tiền chảy ra khi các nhà đầu tư lo ngại về lạm phát và sự mong manh về thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc chiến Mỹ - Iran. Theo báo cáo hằng tuần mới nhất của CoinShares, các sản phẩm giao dịch tài sản kỹ thuật số (ETP) đã ghi nhận 1,07 tỉ USD dòng vốn bị rút, chấm dứt chuỗi sáu tuần liên tiếp tiền chảy vào. Đây là tuần có dòng vốn âm lớn thứ ba trong năm nay.

Các sản phẩm đầu tư Bitcoin chiếm phần lớn lượng tiền rút ra, với 982 triệu USD thoái vốn. Các sản phẩm Ethereum mất 249 triệu USD, mức chảy ra lớn nhất kể từ tuần 30.1. Sự sụt giảm của các quỹ tiền mã hóa trùng với sự thoái lui trên diện rộng của các tài sản rủi ro. Chỉ số S&P 500 đã giảm từ mức cao kỷ lục vào cuối tuần trước.

Các nhà đầu tư vẫn tập trung vào những gián đoạn quanh eo biển Hormuz, tuyến đường vận chuyển quan trọng cho nguồn cung dầu toàn cầu. Điều này đã đẩy giá năng lượng lên cao và góp phần khiến lạm phát ở Mỹ tăng trở lại mức cao nhất trong hơn ba năm.

Theo Ryan Lee, nhà phân tích trưởng tại Bitget Research, Bitcoin vẫn đang hoạt động như một tài sản thanh khoản lẫn công cụ giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư. Sự tham gia của các tổ chức vẫn tập trung vào các tài sản kỹ thuật số có tính thanh khoản cao nhất trong khi các điều kiện vĩ mô vẫn còn bất ổn.

Một trong những yếu tố được giới đầu tư kỳ vọng hiện nay là Đạo luật CLARITY. Nhiều altcoin (những token không phải Bitcoin) đang hưởng lợi từ những bước tiến gần đây của Đạo luật.

"Mỗi cột mốc Đạo luật CLARITY ở Mỹ đạt được đều rất quan trọng vì vốn của các tổ chức thường tăng lên khi cấu trúc thị trường, tiêu chuẩn lưu ký và khung pháp lý tuân thủ được cải thiện. Thị trường tiền mã hóa ngày càng bị định hình bởi chính các điều kiện về thanh khoản, quy định và vĩ mô. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến dòng vốn ở quy mô toàn cầu", ông Ryan Lee nhấn mạnh.