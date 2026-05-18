Giá Bitcoin hôm nay 18.5.2026: Thủng đáy 77.000 USD khi bóng ma lạm phát bao trùm

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay tiếp tục rung lắc mạnh. Tính đến 7 giờ 40 ngày 18.5 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 77.164 USD, giảm 1,23% so với hôm qua. Trước đó, lúc 7 giờ 10 cùng ngày, tiền mã hóa lớn nhất thế giới giảm mạnh về 76.990 USD. Như vậy trong vòng 7 ngày, BTC đã mất 5,56% giá trị.

Vốn hóa toàn thị trường tiền số cũng điều chỉnh theo đà giảm của Bitcoin, xuống còn 2.570 tỉ USD. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới tiếp tục giảm mạnh khi mất 3,25% giá trị trong vòng 24 giờ, chạm mốc 2.100 USD. Các token khác như BNB, XRP, Solana lần lượt giảm 1%, 1,59% và 1,65%.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin ẢNH: KHƯƠNG NHA

Theo Bloomberg, việc nhà đầu tư bán tháo các tài sản rủi ro như cổ phiếu đã gây áp lực lên thị trường tiền mã hoá. Nỗi lo về lạm phát và giá dầu tăng cao đang làm lung lay niềm tin của các nhà đầu tư.

Nhiều người lo lắng các ngân hàng trung ương sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ để kiềm chế lạm phát trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran có thể tiếp tục kéo dài. Việc đóng cửa eo biển Hormuz đã ảnh hưởng đến tâm lý thị trường và đẩy giá dầu tăng cao.

"Trái phiếu toàn cầu đang giảm mạnh, đẩy lãi suất lên cao và thúc đẩy tâm lý né tránh rủi ro với các công cụ đầu cơ như tiền mã hoá", Bloomberg dẫn lời Michael O'Rourke, chiến lược gia thị trường chính tại Jonestrading.

Trước đây, những người ủng hộ tiền mã hóa thường lập luận rằng đây là tài sản hữu ích và là nơi trú ẩn an toàn trong thời kỳ hỗn loạn. Tuy nhiên, việc Bitcoin mất 11% giá trị từ đầu năm đến nay đã làm suy yếu luận điểm trên.

Thị trường tiền mã hóa tiếp tục ảm đạm ngay cả khi được hỗ trợ bởi tin tích cực như Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật CLARITY. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng về cấu trúc thị trường tài sản kỹ thuật số của Mỹ. Những quy định rõ ràng về mặt luật pháp có thể là điểm tựa quan trọng cho thị trường phát triển bền vững. Tuy nhiên, Bitcoin và phần còn lại của ngành công nghiệp tiền mã hóa vẫn chưa thể phục hồi.