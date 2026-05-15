Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Blockchain

Giá Bitcoin hôm nay 15.5.2026: Tăng vọt lên 82.000 USD

Khương Nha
Khương Nha
15/05/2026 08:39 GMT+7

Giá Bitcoin hôm nay tăng vọt từ vùng giá 80.000 USD lên 82.000 USD sau khi Dự luật CLARITY được thông qua tại cuộc họp của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ.

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay tăng 2,29% so với hôm qua. Tính đến 7 giờ 30 ngày 15.5 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 81.226 USD. Trước đó, vào lúc 0 giờ, tiền mã hóa giá trị nhất thế giới đã tăng vọt lên ngưỡng 82.000 USD, sau đó điều chỉnh nhẹ.

Đà tăng của Bitcoin giúp cả thị trường tiền mã hóa phục hồi. Vốn hóa toàn thị trường tăng 1,94% trong vòng 24 giờ qua, ước đạt 2.700 tỉ USD.

Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới tăng 1,31%, tiến sát 2.300 USD. Trong khi đó, XRP tăng mạnh 4,61%, đạt 1,49 USD. Các token khác như BNB, Solana, Dogecoin lần lượt tăng 1,5%, 1,3% và 1,1%.

Giá Bitcoin hôm nay 15.5.2026: Tăng vọt lên 82.000 USD, Mỹ sắp thông qua Đạo luật CLARITY - Ảnh 1.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin trước biểu đồ tăng giá

ẢNH: KHƯƠNG NHA

Giá Bitcoin tăng vọt trong bối cảnh Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật về cấu trúc thị trường tài sản kỹ thuật số (Đạo luật CLARITY). Đây được xem là bước tiến quan trọng được cả ngành công nghiệp này mong chờ từ lâu. 

Không chỉ Bitcoin, giá cổ phiếu của các công ty liên quan đến tiền mã hóa cũng tăng mạnh. Cổ phiếu của Coinbase, sàn giao dịch tiền số lớn nhất nước Mỹ tăng 8%; cổ phiếu của Strategy, công ty đại chúng nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới, tăng 7%; cổ phiếu của Bitmine, công ty đầu tư vào Ethereum, tăng 5,6%.

Đạo luật CLARITY được cả ngành công nghiệp tiền mã hóa mong chờ từ lâu. Tuy nhiên, đến nay đạo luật mới có những bước tiến rõ ràng do vẫn còn một số tranh cãi. Trong phiên họp hôm 14.5, tất cả 13 thành viên của đảng Cộng hòa và 2 thành viên đảng Dân chủ đã bỏ phiếu ủng hộ, 9 thành viên khác của đảng Dân chủ bỏ phiếu không thông qua.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra sau khi các nhà lập pháp đề xuất hơn 100 sửa đổi đối với dự luật tiền điện tử, từ các điều khoản về lợi suất stablecoin đến các vấn đề về đạo đức.

Trong phần phát biểu mở đầu trước khi bỏ phiếu, Chủ tịch Ủy ban Tim Scott cho biết dự luật tập trung vào việc bảo vệ người tiêu dùng, giữ gìn sự đổi mới sáng tạo của Mỹ và bảo vệ an ninh quốc gia liên quan đến tài sản kỹ thuật số.

Dự luật CLARITY cần 60 phiếu thuận để được thông qua tại Thượng viện. Sau đó, Hạ viện Mỹ sẽ phê duyệt dự luật đã sửa đổi.

Tin liên quan

Giá Bitcoin hôm nay 14.5.2026: Thủng đáy 79.000 USD, 'cá voi' bán khống 70 triệu USD

Giá Bitcoin hôm nay 14.5.2026: Thủng đáy 79.000 USD, 'cá voi' bán khống 70 triệu USD

Giá Bitocin hôm nay giảm mạnh, không giữ được vùng kháng cự quan trọng 80.000 USD, có lúc thủng đáy 79.000 USD.

Giá Bitcoin hôm nay 11.5.2026: Tăng vọt lên 82.200 USD sau đề xuất hòa bình của Iran

Giá Bitcoin hôm nay 9.5.2026: Lấy lại mốc 80.000 USD

Khám phá thêm chủ đề

Đạo luật CLARITY Bitcoin giá Bitcoin BTC
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận