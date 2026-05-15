Giá Bitcoin hôm nay 15.5.2026: Tăng vọt lên 82.000 USD

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay tăng 2,29% so với hôm qua. Tính đến 7 giờ 30 ngày 15.5 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 81.226 USD. Trước đó, vào lúc 0 giờ, tiền mã hóa giá trị nhất thế giới đã tăng vọt lên ngưỡng 82.000 USD, sau đó điều chỉnh nhẹ.

Đà tăng của Bitcoin giúp cả thị trường tiền mã hóa phục hồi. Vốn hóa toàn thị trường tăng 1,94% trong vòng 24 giờ qua, ước đạt 2.700 tỉ USD.

Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới tăng 1,31%, tiến sát 2.300 USD. Trong khi đó, XRP tăng mạnh 4,61%, đạt 1,49 USD. Các token khác như BNB, Solana, Dogecoin lần lượt tăng 1,5%, 1,3% và 1,1%.

Giá Bitcoin tăng vọt trong bối cảnh Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật về cấu trúc thị trường tài sản kỹ thuật số (Đạo luật CLARITY). Đây được xem là bước tiến quan trọng được cả ngành công nghiệp này mong chờ từ lâu.

Không chỉ Bitcoin, giá cổ phiếu của các công ty liên quan đến tiền mã hóa cũng tăng mạnh. Cổ phiếu của Coinbase, sàn giao dịch tiền số lớn nhất nước Mỹ tăng 8%; cổ phiếu của Strategy, công ty đại chúng nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới, tăng 7%; cổ phiếu của Bitmine, công ty đầu tư vào Ethereum, tăng 5,6%.

Đạo luật CLARITY được cả ngành công nghiệp tiền mã hóa mong chờ từ lâu. Tuy nhiên, đến nay đạo luật mới có những bước tiến rõ ràng do vẫn còn một số tranh cãi. Trong phiên họp hôm 14.5, tất cả 13 thành viên của đảng Cộng hòa và 2 thành viên đảng Dân chủ đã bỏ phiếu ủng hộ, 9 thành viên khác của đảng Dân chủ bỏ phiếu không thông qua.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra sau khi các nhà lập pháp đề xuất hơn 100 sửa đổi đối với dự luật tiền điện tử, từ các điều khoản về lợi suất stablecoin đến các vấn đề về đạo đức.

Trong phần phát biểu mở đầu trước khi bỏ phiếu, Chủ tịch Ủy ban Tim Scott cho biết dự luật tập trung vào việc bảo vệ người tiêu dùng, giữ gìn sự đổi mới sáng tạo của Mỹ và bảo vệ an ninh quốc gia liên quan đến tài sản kỹ thuật số.

Dự luật CLARITY cần 60 phiếu thuận để được thông qua tại Thượng viện. Sau đó, Hạ viện Mỹ sẽ phê duyệt dự luật đã sửa đổi.