Giá Bitcoin hôm nay 11.5.2026: Tăng vọt lên 82.200 USD sau đề xuất hòa bình của Iran

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay tăng 2,03% so với hôm qua. Tính đến 7 giờ ngày 11.5 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 82.318 USD.

Tiền mã hóa giá trị nhất thế giới đã bắt đầu tăng mạnh từ 80.000 USD lúc 3 giờ lên 82.000 USD chỉ sau vài giờ và duy trì đà tăng nhẹ. Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa cũng tăng theo diễn biến giá Bitcoin, đạt 2.740 tỉ USD, tăng 1,88% trong vòng 24 giờ.

Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, cũng tăng 1,95%, cán mốc 2.327 USD. XRP tăng mạnh 3,86% lên 1,47 USD. Những token khác như BNB, Solana, Dogecoin lần lượt tăng 2,25%, 3,66% và 3,52%.

Đà tăng của Bitcoin diễn ra trong bối cảnh truyền thông Iran thông báo về việc Tehran đã gửi cho Mỹ phản hồi về đề xuất chấm dứt chiến sự, thông qua trung gian Pakistan. Theo đài truyền hình nhà nước Iran IRIB, trọng tâm của đề xuất là "kết thúc chiến sự ở mọi mặt trận", đặc biệt là Lebanon, đảm bảo an ninh hàng hải.

Strategy phát tín hiệu mua Bitcoin

Trong lúc thị trường phục hồi, Michael Saylor, đồng sáng lập của Strategy, công ty đại chúng nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới, cho biết sẽ tiếp tục mua BTC trong tuần này.

"Quay lại làm việc, BTC", Saylor nói trong một bài đăng trên X ngày 10.5. Đây được xem là thông điệp quen thuộc của ông trước khi Strategy mua Bitcoin.

Lần cuối Strategy tích trữ thêm Bitcoin là ngày 27.4 với 3.273 BTC được thêm vào kho dự trữ, trị giá khoảng 255 triệu USD. Giao dịch này nâng tổng số Bitcoin công ty nắm giữ lên 818.334 BTC. Theo trang web của Strategy, hiện tại, kho tiền mã hóa của họ có giá trị khoảng 61,8 tỉ USD.

Trước đó, công ty đã dừng mua Bitcoin liên tục trong một tuần. Saylor từng tuyên bố Strategy có thể định kỳ bán một phần Bitcoin đang nắm giữ để trả cổ tức. Thông báo này mâu thuẫn với lập trường trước đây của công ty là không bao giờ bán BTC.

Việc một tổ chức lớn như Strategy bán Bitcoin sẽ gây áp lực lên thị trường, thậm chí kích hoạt các đợt bán tháo ồ ạt từ những nhà đầu tư khác.

"Chúng tôi có thể sẽ bán một ít Bitcoin để chi trả cổ tức. Việc này nhằm trấn an thị trường, chỉ để gửi thông điệp rằng chúng tôi đã làm được điều đó", Saylor nói trong cuộc họp báo cáo thu nhập quý 1 của Strategy.

Thông báo này đã nhận được nhiều phản ứng trái chiều từ cộng đồng Bitcoin, với một số người, như nhà đầu tư Adam Livingston của Strategy, cho rằng việc bán định kỳ sẽ làm tăng nguồn vốn cho công ty, cho phép họ mua thêm BTC trong tương lai.

Chuyên gia phân tích Bitcoin Samson Mow cho biết khả năng bán BTC của Strategy mang lại cho họ nhiều lựa chọn và không gian hoạt động rộng hơn trên thị trường tài chính.

Tuy nhiên, một số ý kiến khác cho rằng việc Strategy bán Bitcoin và phát hành các công cụ tín dụng sẽ tạo ra một "vòng xoáy luẩn quẩn" kìm hãm giá BTC trên thị trường giao ngay.

CEO Phong Lê của Strategy đã làm rõ rằng công ty sẽ chỉ bán BTC trong những trường hợp cụ thể, bao gồm thanh toán cổ tức và hoãn thuế. Việc mua hay bán Bitcoin của công ty sẽ không ảnh hưởng đến giá thị trường của Bitcoin.

Ông cho biết, khối lượng giao dịch trung bình hằng ngày của Bitcoin lên tới hơn 60 tỉ USD và có thể dễ dàng hấp thụ khoản thanh toán cổ tức hằng năm khoảng 1,5 tỉ USD mà Strategy nợ các chủ sở hữu sản phẩm tín dụng doanh nghiệp.

"Với khoảng 4% nguồn cung Bitcoin đang sở hữu, tôi không nghĩ Strategy đang đẩy giá lên hay xuống", CEO Phong Lê nói với CNBC.