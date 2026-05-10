Công nghệ Blockchain

Giá Bitcoin hôm nay 10.5.2026: Dòng tiền đổ vào ETF Bitcoin 6 tuần liên tiếp

Khương Nha
10/05/2026 08:54 GMT+7

Giá Bitcoin hôm nay tiếp tục duy trì trên mức 80.000 USD trong khi các dữ liệu trên thị trường tài chính cho thấy các quỹ ETF Bitcoin của Mỹ ghi nhận dòng tiền dương 6 tuần liên tiếp.

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay tăng nhẹ 0,56% so với hôm qua. Tính đến 7 giờ ngày 10.5 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 80.652 USD.

Như vậy, trong 7 ngày qua, Bitcoin đã tăng 2,37%, đánh dấu đà phục hồi tốt trong đầu tháng 5. Trong khi đó, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ đã ghi nhận dòng tiền chảy vào 6 tuần liên tiếp, đánh dấu chuỗi dài nhất kể từ tháng 8.2025.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin trước biểu đồ giá 7 ngày, tính đến 7 giờ ngày 10.5

Chuỗi 6 tuần liên tiếp hiện tại kéo dài từ ngày 2.4 đến 8.5, thu hút tổng cộng 3,4 tỉ USD, theo dữ liệu từ SoSoValue. Tuần mạnh nhất là giữa tháng 4, khi dòng vốn đạt 996,38 triệu USD, tuần yếu nhất là đầu tháng 4 với 22,34 triệu USD. Tuần gần nhất ghi nhận 622,75 triệu USD đổ vào các quỹ ETF Bitcoin.

Các quỹ ETF Ether cũng ghi nhận hiệu suất tốt, kết thúc ngày 8.5, đã có thêm 70,49 triệu USD được rót vào. Tuần trước đó, thị trường ghi nhận dòng vốn âm 82,47 triệu USD. 

Các nhà đầu tư đang trong trạng thái thận trọng khi báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 4 của Mỹ sắp được công bố. Các ước tính đồng thuận cho thấy mức tăng trưởng việc làm chỉ đạt 62.000, thấp hơn nhiều so với con số 178.000 của báo cáo trước đó, theo các nhà phân tích của Bitunix. 

Về mặt địa chính trị, dù căng thẳng ở eo biển Hormuz phức tạp nhưng vẫn còn cơ hội để Mỹ và Iran nối lại đàm phán. Thị trường tiền mã hóa ngày càng "nhạy cảm" với các diễn biến này. Bitcoin đang duy trì ở mốc 80.000 USD nhưng bản đồ nhiệt thanh lý cho thấy thanh khoản tập trung mạnh quanh mức 78.000 USD. Nếu giá giảm xuống dưới vùng này, một đợt sụp đổ dây chuyền có thể diễn ra. Ngược lại, Bitcoin có thể sớm hướng đến vùng giá 82.000 - 83.000 USD.

Diễn biến giá Bitcoin trong tuần

Ngày 4.5, Bitcoin giao dịch quanh mốc 78.000 USD trong sự hoài nghi của cộng đồng. Nhiều phân tích cho thấy thị trường sẽ phục hồi nhưng số khác tỏ ra bi quan khi Strategy - công ty đại chúng nắm giữ BTC lớn nhất thế giới - dừng mua thêm.

Một ngày sau, tiền số giá trị nhất thế giới bất ngờ tăng vọt lên trên 80.000 USD, đánh dấu mức cao nhất từ ngày 31.1.2026. Đợt tăng giá của Bitcoin trùng thời điểm chỉ số MSCI AC châu Á tăng 2,3% lên 245,2 điểm. Trong khi đó, tại Mỹ, lãnh đạo các ngân hàng và doanh nghiệp tiền mã hóa đã thống nhất được điều khoản về lợi suất của stablecoin (tiền mã hóa ổn định giá) trong Đạo luật CLARITY. 

Đến ngày 6.5, Bitcoin thiết lập đỉnh giá cao nhất trong tuần khi đạt 82.700 USD. Kết hợp dòng tiền khổng lồ đổ vào các quỹ ETF, nhiều nhà phân tích dự báo "siêu chu kỳ" tăng giá của Bitcoin đã bắt đầu.

Tuy nhiên, Bitcoin không giữ được đà tăng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt câu hỏi về thỏa thuận ngừng bắn với Iran. Giá Bitcoin giảm từ gần 83.000 USD xuống còn 81.000 USD sau bài đăng của ông chủ Nhà Trắng trên Truth Social, hôm 7.5. "Nếu họ không đạt được thỏa thuận, việc đánh bom sẽ bắt đầu. Thật đáng buồn là nó sẽ ở mức độ và cường độ cao hơn nhiều so với trước đây", ông Trump nói.

Đến hai ngày cuối tuần, Bitcoin liên tục giao dịch quanh mốc 80.000 USD, xu hướng phục hồi nhẹ nhưng chưa rõ ràng. Các nhà đầu tư tiếp tục theo dõi diễn biến của thị trường và tình hình chiến sự ở Iran. Một số phân tích cho thấy hơn 8 tỉ USD BTC đang rút khỏi các sàn tiền số lớn. Điều này đồng nghĩa áp lực bán ngắn hạn cũng giảm theo. Đây thường được xem là hiện tượng "supply shock" (khi nhu cầu mua duy trì hoặc tăng, giá có xu hướng được đẩy lên do khan hiếm). Giá Bitcoin được kỳ vọng sẽ tăng trong tuần tới.

