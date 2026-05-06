Giá Bitcoin hôm nay 6.5.2026: Vượt 81.000 USD, kỳ vọng về chu kỳ 'siêu tăng giá'

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay tăng 1,32% so với hôm qua. Tính đến 6 giờ 50 ngày 6.5 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 80.823 USD. Trước đó, tiền mã hóa giá trị nhất thế giới liên tục giao dịch trên 81.000 USD.

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa cũng tăng 1,57% trong vòng 24 giờ qua, đạt mốc 2.580 tỉ USD. Các token khác như Ethereum, XRP, BNB, Solana lần lượt tăng 0,64%, 1,55%, 1,24%, 2,66%.

Diễn biến giá Bitcoin trong 24 giờ, tính đến 6 giờ 50 ngày 6.5 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Dòng tiền chảy mạnh vào ETF Bitcoin

Theo Cointelegraph, các quỹ ETF Bitcoin tại Mỹ đã ghi nhận dòng vốn ròng 532,21 triệu USD hôm đầu tuần khi BTC vượt mốc 80.000 USD. Dòng tiền tiếp tục chảy vào các quỹ trong bối cảnh tâm lý lo ngại rủi ro được cải thiện sau thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.

Quỹ iShares Bitcoin Trust (IBIT) của BlackRock ghi nhận 335,49 triệu USD chảy vào trong ngày. Tiếp theo là quỹ Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) của Fidelity với 184,57 triệu USD, theo dữ liệu của SoSoValue.

Dòng tiền đổ vào các quỹ ETF Bitcoin ở Mỹ đã tăng trong ba phiên giao dịch liên tiếp. Vào thứ sáu tuần qua, các quỹ đã thu hút được 629,73 triệu USD. Trước đó một ngày, thị trường ghi nhận thêm dòng tiền trị giá 14,76 triệu USD.

Các quỹ ETF Ether cũng ghi nhận dòng vốn ròng 61,29 triệu USD hôm thứ hai. Điều này tiếp nối phiên giao dịch mạnh vào cuối tuần qua, thu hút khoảng 101,18 triệu USD, giúp đẩy tổng dòng vốn ròng tích lũy lên trên 12 tỉ USD.



'Siêu chu kỳ' tăng giá của Bitcoin đã bắt đầu?

Dữ liệu của CryptoQuant cho thấy trong 30 ngày liên tiếp, số lượng Bitcoin của các nhà đầu tư nắm giữ dài hạn tăng thêm 331.000 BTC, trị giá khoảng 26,7 tỉ USD. Con số này chiếm gần 1,6% tổng nguồn cung. Điều này đồng nghĩa xu hướng tích lũy ngày càng tăng khi giá Bitcoin phục hồi.

Song song với đà tăng giá của BTC là dòng vốn mạnh mẽ đổ vào các quỹ ETF Bitcoin, cho thấy nhu cầu của các tổ chức. Biểu đồ nhiệt về thanh lý Bitcoin cho thấy giá đang hút cạn thanh khoản quanh mức 80.000 USD với hàng triệu lệnh mua vẫn đang chờ xử lý ở vùng giá 84.600 USD.

Bitcoin đã phục hồi 35,7% so với mức giá thấp nhất hồi tháng 2 (59.930 USD), nhưng vẫn thấp hơn khoảng 36% so với mức cao kỷ lục hồi tháng 10.2025 (126.200 USD). Điều này làm dấy lên cuộc tranh luận. Một số nhà phân tích dự đoán thị trường sẽ sớm phục hồi, lấy lại đỉnh cao nhất mọi thời đại ngay trong năm nay.

Theo nhà phân tích PlanC, Bitcoin không trải qua chu kỳ bùng nổ - suy thoái điển hình mà đang chuyển mình sang "siêu chu kỳ" đầu tiên. Trong bài đăng trên X hôm 5.5, ông dự đoán giá BTC sẽ tăng lên trên 250.000 USD vào năm 2027 - 2028.

Khung phân tích của ông chia chu kỳ hiện tại thành ba giai đoạn: đợt tăng giá đầu tiên đạt 126.000 USD; đợt điều chỉnh giữa chu kỳ giảm xuống 60.000 USD; cuối cùng là giai đoạn mở rộng, hướng đến kỷ lục mới là 250.000 USD.

Tuy nhiên, các nhà phân tích của Bitunix cho biết, bức tranh tổng thể phức tạp hơn nhiều, đồng thời nhấn mạnh các yếu tố vĩ mô và địa chính trị ngày càng tác động mạnh đến thị trường tiền mã hóa. Việc quân đội Mỹ phát động "Chiến dịch Tự do", triển khai 15.000 binh sĩ để bảo đảm an ninh các tuyến đường vận chuyển qua eo biển Hormuz, đã gây lo ngại. Iran cảnh báo động thái này có thể vi phạm khuôn khổ ngừng bắn hiện có.



Đồng thời, báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ tuần này và bình luận từ Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) dự kiến sẽ định hình xu hướng chung cho các tài sản rủi ro. Nếu kỳ vọng lạm phát vẫn ở mức cao, Fed có thể giữ lãi suất cao hơn trong thời gian dài khiến định giá thị trường tiền mã hóa có thể bị áp lực. Ngược lại, dữ liệu kinh tế yếu hơn có thể kích hoạt sự chuyển hướng dòng tiền trở lại các tài sản công nghệ và kỹ thuật số.

"Nhìn chung, BTC không còn chỉ bị chi phối bởi tâm lý của nhà đầu tư, mà đã bước vào giai đoạn được định giá bởi sự kết hợp giữa các sự kiện vĩ mô, cấu trúc thanh khoản", các nhà phân tích của Bitunix lưu ý.