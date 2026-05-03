Giá Bitcoin hôm nay 3.5.2026: Kết thúc tuần giao dịch nhiều sóng gió

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay có xu hướng giảm nhẹ so với hôm qua. Tính đến 8 giờ 40 ngày 3.5 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 78.290 USD. Trước đó, có lúc tiền mã hóa lớn nhất thế giới tiến sát mốc 79.000 USD nhưng không giữ được đà tăng.

So với đầu tuần, Bitcoin tăng khoảng 1%. Thị trường tiền mã hóa đã trải qua một tuần nhiều biến động, giá BTC liên tục rung lắc khi tình hình ở eo biển Hormuz có nhiều diễn biến phức tạp.

Diễn biến giá Bitcoin trong 7 ngày, tính đến 8 giờ 40 ngày 3.5 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Những sự kiện tác động đến giá Bitcoin trong tuần

Tuần này, Bitcoin đã có khởi đầu thuận lợi khi giao dịch quanh mốc 78.000 USD. Thị trường đón nhận nhiều tín hiệu tích cực khi các nhà đầu tư đã rót thêm khoảng 2 tỉ USD vào các quỹ ETF Bitcoin trong tháng 4. Strategy, công ty đại chúng nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới đã liên tục tích lũy thêm BTC. Đà phục hồi của Bitcoin khơi dậy hy vọng cho các nhà đầu tư về đợt tăng giá bền vững trong tương lai.

Một ngày sau đó, Bitcoin và thị trường tiền mã hóa rung lắc mạnh sau tin nổ súng trong buổi tiệc ở Nhà Trắng, có Tổng thống Mỹ Donald Trump tham gia. BTC có lúc tăng vọt lên sát 80.000 USD nhưng nhanh chóng đảo chiều giảm giá. Tình trạng gián đoạn liên tục tại eo biển Hormuz và hy vọng mong manh trong đàm phán giữa Mỹ và Iran trở thành nỗi lo chung của các nhà đầu tư.

Đến ngày 29.4, Bitcoin một lần nữa cố gắng vượt mốc kháng cự 80.000 USD nhưng bất thành. Tiền mã hóa giá trị nhất thế giới lao dốc thẳng xuống 76.000 USD khi Mỹ vạch "lằn ranh đỏ" trong đàm phán với Iran. Giá dầu tăng sau khi đề xuất thỏa thuận tạm thời của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz không đạt được tiến triển.

Theo dữ liệu của CoinGlass, tổng cộng 1,4 tỉ USD vị thế bán khống có đòn bẩy quanh mức 80.000 USD đã được hình thành trong 48 giờ. Việc Bitcoin không thể vượt mức 79.500 USD đã gây ra báo động.

Đến cuối tháng 4, Bitcoin tiếp tục rung lắc, giảm mạnh từ 77.881 USD xuống còn 75.018 USD khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) thông báo giữ nguyên lãi suất. Thị trường sau đó phục hồi lại mốc 76.000 USD.

Theo giới phân tích, việc Fed giữ nguyên lãi suất phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Tuy nhiên, giá Bitcoin vẫn ở trạng thái dễ biến động. CEO Shubh Varma của Hyblock mô tả diễn biến giá trong 24 giờ qua là "phản ứng bán ra thông thường" sau cuộc họp của FOMC (Ủy ban Thị trường Mở liên bang, cơ quan chính của Fed).

Đến ngày 1.5, Bitcoin có dấu hiệu phục hồi nhẹ nhưng vẫn mắc kẹt dưới vùng giá 78.000 USD. Thông tin đáng chú ý trong đầu tháng 5 là Mỹ tuyên bố tịch thu 500 triệu USD tiền mã hóa của Iran, thay vì 344 triệu USD như thông báo trước đó.

Thông tin này được công bố khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang xem xét việc thu phí bằng Bitcoin với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Theo đó, tàu chở dầu sẽ bị tính phí khoảng 1 USD/thùng dầu. Tạp chí Forbes đưa tin Iran đã có thu nhập từ các khoản phí này, dù Tehran chưa công khai xác nhận thông tin trên.

Bitcoin tiếp tục nỗ lực lấy lại vùng giá 80.000 USD khi tâm lý chấp nhận rủi ro được cải thiện. Giá dầu giảm nhẹ sau khi có thông tin cho rằng Iran đã gửi một đề xuất mới nhằm nối lại đàm phán với Mỹ. Tin tức này làm dấy lên hy vọng rằng căng thẳng ở eo biển Hormuz có thể giảm bớt, ít nhất trong ngắn hạn.

Các nhà đầu tư Bitcoin đang đặt mục tiêu giá 80.000 USD. Đây là ngưỡng đột phá quan trọng, nếu vượt mốc này, thị trường có thể thu hút thêm nhiều người mới và kích hoạt kịch bản tăng giá bền vững.