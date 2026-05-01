Giá Bitcoin hôm nay 1.5.2026: Mỹ tịch thu gần 500 triệu USD tiền số của Iran

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay tăng nhẹ so với hôm qua. Tính đến 7 giờ 20 ngày 1.5 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 76.385 USD, tăng 0,78% trong vòng 24 giờ.

Đà phục hồi của Bitcoin cũng giúp vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa tăng nhẹ 0,7%, đạt mức 2.550 tỉ USD. Các token khác như Ethereum, Solana, TRON tăng nhẹ, mức phục hồi không đáng kể.

Diễn biến giá Bitcoin và thị trường tiền mã hóa trong sáng 1.5 ẢNH: KHƯƠNG NHA

Giá Bitcoin mắc kẹt dưới 78.000 USD

Như vậy, Bitcoin đã 'từ chối' mốc 77.800 USD, sau đó quay về vùng giá 76.000 USD. Diễn biến giá diễn ra sau sự điều chỉnh của chỉ số S&P 500 khi cuộc chiến ở Iran bước sang ngày thứ 60. Các giao dịch đòn bẩy đặt cược vào xu hướng giảm giá của Bitcoin ngày một lớn.

Lãi suất phí giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin ở mức âm trong hai tuần qua, cho thấy nhu cầu gia tăng đối với các vị thế bán khống có đòn bẩy. Trong thị trường tăng giá, lãi suất này thường duy trì ở mức 6 - 12%. Lãi suất âm cho thấy sự chuyển dịch sang phía người bán.

Dù Bitcoin bị mắc kẹt dưới 78.000 USD, các tổ chức lớn vẫn tiếp tục tích lũy thêm. Trong bốn tuần qua, Strategy đã mua được 56.235 BTC. Hiện tại, công ty này nắm giữ 818.334 BTC, vượt quỹ ETF IBIT của BlackRock.

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp vẫn không hề nao núng trước sự giảm giá của Bitcoin. Điều này được thể hiện qua tỷ lệ mua/bán trên các sàn giao dịch. Tuy nhiên, lãi suất cho vay âm kéo dài trong hợp đồng tương lai Bitcoin cho thấy tâm lý thị trường vẫn còn thận trọng. Các yếu tố kinh tế vĩ mô và lợi nhuận của các công ty công nghệ vẫn là động lực lớn nhất ảnh hưởng đến quyết định của các nhà đầu tư.

Mỹ tuyên bố tịch thu gần 500 triệu USD tiền số của Iran

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết nước này đã tịch thu gần 500 triệu USD tài sản tiền mã hóa của Iran. Đây được xem như một phần trong chiến dịch gây áp lực kinh tế lên Tehran.

Trên chương trình "Kudlow" của Fox Business, phát sóng hôm 29.4, ông Bessent cho biết con số 500 triệu USD cao hơn nhiều so với 344 triệu USD tài sản mã hóa bị đóng băng được công bố trước đó. Nhà phát hành stablecoin Tether xác nhận đã đóng băng số tiền này theo yêu cầu của chính phủ Mỹ.

Đầu tháng này, xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang xem xét việc thu phí bằng Bitcoin với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Theo đó, tàu chở dầu sẽ bị tính phí khoảng 1 USD/thùng dầu. Tạp chí Forbes đưa tin Iran đã có thu nhập từ các khoản phí này, dù Tehran chưa công khai xác nhận thông tin trên.

Ít ngày sau, hình thức lừa đảo tiền mã hóa mới đã xuất hiện ở eo biển Hormuz. Hôm 21.4, Reuters dẫn cảnh báo từ công ty quản lý rủi ro hàng hải MARISKS của Hy Lạp rằng những tin nhắn lừa đảo hứa hẹn đảm bảo an toàn khi đi qua eo biển Hormuz bằng tiền mã hóa đã được gửi đến một số công ty vận tải biển có tàu bị mắc kẹt ở phía tây tuyến đường thủy này.

Theo MARISKS, lợi dụng tình hình bất ổn ở eo biển Hormuz, các đối tượng không rõ danh tính, tự xưng là đại diện cho chính quyền Iran, đã gửi tin nhắn cho một số công ty vận tải biển yêu cầu phí vận chuyển bằng Bitcoin hoặc USDT, để đi qua eo biển.

Công ty nói "những tin nhắn này là một trò lừa đảo", đồng thời khẳng định chúng không phải do chính quyền Iran gửi. Tehran chưa đưa ra bình luận nào.

Reuters dẫn thông tin từ MARISKS cho biết ít nhất một trong những tàu cố gắng rời khỏi eo biển vào cuối tuần trước và bị trúng đạn là nạn nhân của vụ lừa đảo.