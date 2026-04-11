Giá Bitcoin hôm nay 11.4.2026: Iran muốn thu phí qua eo biển Hormuz bằng BTC

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay tăng 1,31% so với hôm qua. Tính đến 6 giờ 30 ngày 11.4 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 72.895 USD. Trước đó nhiều lần tiền mã hóa lớn nhất thế giới vượt mốc 73.000 USD.

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa tăng 1,18% trong vòng 24 giờ qua, ước đạt 2.470 tỉ USD. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới tăng 2,35%, vượt mốc 2.243 USD. Các token khác như BNB, XRP, Solana lần lượt tăng 0,38%, 0,6% và 1,53%.

Diễn biến giá Bitcoin tính đến 7 giờ ngày 11.4 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bitcoin và thị trường tiền mã hóa tăng khi Mỹ công bố các số liệu liên quan đến lạm phát thấp hơn dự kiến. Theo báo cáo của Cục Thống kê Lao động Mỹ, giá xăng đã tăng hơn 21% so với tháng trước nhưng Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tổng thể lại thấp hơn 0,1% so với dự báo của thị trường.

Trong khi đó, nguồn tin của Financial Times cho biết chính phủ Iran đang xem xét việc thu phí qua eo biển Hormuz bằng Bitcoin. Thông tin này lập tức thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng tiền mã hóa, báo hiệu một ứng dụng mới của BTC khi căng thẳng địa chính trị định hình lại các tuyến đường thương mại toàn cầu.

Những chuyến tàu dầu 'chở Bitcoin' qua eo biển Hormuz

Việc Iran thông báo về việc thu phí bằng Bitcoin đồng nghĩa các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz sẽ phải mang theo Bitcoin để làm "lộ phí". Cộng đồng đang thảo luận về tính khả thi và hệ lụy của việc này.

Eo biển Hormuz là tuyến đường vận chuyển quan trọng, nơi khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu đi qua. Việc chấp nhận thu phí bằng Bitcoin là cách để Iran tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Thị trường đang có nhiều phản ứng trái chiều về động thái mới của Iran. Justin Bechler, người ủng hộ BTC, cho biết rằng stablecoin có thể bị đóng băng bởi nhà phát hành. Đó là lý do chính phủ Iran không thu phí bằng stablecoin. Stablecoin là tiền mã hóa ổn định, neo giá theo USD và tiền pháp định.

"USDT và USDC tích hợp chức năng danh sách đen ở cấp độ hợp đồng thông minh. Khi một địa chỉ bị đánh dấu, nhà phát hành stablecoin có thể đóng băng token, khiến chúng mất tính thanh khoản", Bechler nói.

Trong khi đó, Bitcoin không rõ tổ chức phát hành, không có người chịu trách nhiệm về việc tuân thủ pháp lý, không chịu sự kiểm soát trực tiếp từ các chính phủ. Các giao dịch Bitcoin cũng không bị "đóng băng" bởi thực thể nào. Lựa chọn của Iran xuất phát từ cấu trúc quan trọng này.

Theo những người ủng hộ, nếu chính phủ Iran chấp nhận BTC để thanh toán cho các tàu chở dầu, điều đó sẽ nâng cao uy tín của Bitcoin như một lớp thanh toán trung lập cho các giao dịch quốc tế.



Iran có thể sẽ sử dụng mã QR để thu tiền thanh toán bằng BTC.

Theo Alex Thorn, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của công ty đầu tư tiền điện tử Galaxy, ước tính mỗi tàu chở dầu sẽ phải trả từ 200.000 USD đến 2 triệu USD để đi qua eo biển Hormuz.

"Ngay sau khi email được gửi đến và Iran hoàn tất quá trình đánh giá, các tàu sẽ có vài giây để thanh toán bằng Bitcoin, đảm bảo chúng không thể bị truy tìm hoặc tịch thu do lệnh trừng phạt", Financial Times dẫn lời người phát ngôn của Liên đoàn các nhà xuất khẩu dầu khí và hóa dầu Iran.

Điều này cho thấy các tàu sẽ thanh toán thông qua Mạng Lightning. Đây là giải pháp thanh toán lớp 2 trên Bitcoin, cho phép các bên gửi giao dịch trong vài giây, thay vì phải chờ xác nhận khối trong 10 phút. Tuy nhiên, Thorn lưu ý, giao dịch lớn nhất được biết đến trên mạng Lightning cho đến nay có giá trị 1 triệu USD.