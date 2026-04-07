Giá Bitcoin hôm nay 7.4.2026: Liên tục rung lắc theo chiến sự ở Iran

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay giảm 0,25% so với hôm qua. Tính đến 7 giờ 5 phút ngày 7.4 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 68.804 USD.

Trước đó, tiền mã hóa giá trị nhất thế giới có lúc tăng 4% từ vùng giá 68.000 USD lên trên 70.000 USD rồi liên tục giằng co trong khoảng giá 69.000 - 70.000 USD. Đến sáng nay, Bitcoin không giữ được đà tăng, quay đầu giảm mạnh.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin trước ảnh chân dung Tổng thống Mỹ Donald Trump ẢNH: KHƯƠNG NHA

Ngành công nghiệp tiền mã hóa cũng rung lắc mạnh trong 24 giờ qua, hiện tại thị trường đang giảm 0,66%, xuống còn 2.360 tỉ USD. Các token khác như Ethereum, XRP, BNB đồng loạt giảm từ 0,2% đến 0,8% so với hôm qua.

Giá Bitcoin rung lắc theo chiến sự ở Iran

Bitcoin và thị trường tiền mã hóa liên tục rung lắc mạnh trong 24 giờ qua khi Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục gửi đi những tuyên bố mạnh mẽ về chiến sự Iran. Ông Trump cảnh báo sẽ "xóa sổ hoàn toàn" Iran nếu nước này không mở cửa eo biển Hormuz theo thời hạn Mỹ đề ra.

Theo giới phân tích, rất có thể hạn chót do tổng thống Mỹ sẽ là chất xúc tác cần thiết cho sự phục hồi của Bitcoin. Nếu mọi thứ diễn ra như ông Trump nói, nhận thức về rủi ro của Bitcoin có thể gia tăng do đặc tính phi tập trung. Ngược lại, một kết quả tích cực trong đàm phán có thể thúc đẩy giá trị các tài sản rủi ro, bao gồm cả Bitcoin.

Theo CNBC, ông Trump đang "dao động" giữa đối thoại mang tính xây dựng và việc leo thang hành động quân sự. Các quan chức cấp cao của Iran được cho là đã tuyên bố eo biển sẽ vẫn bị phong tỏa cho đến khi Iran nhận được bồi thường thiệt hại chiến tranh.

Những tín hiệu trái chiều này đã không thuyết phục được các nhà đầu tư. Bitcoin đã vụt tăng lên trên 70.000 USD rồi lao dốc về 68.000 USD, tiếp tục chờ thông tin rõ ràng hơn.

Strategy nối lại chuỗi mua Bitcoin

Theo hồ sơ 8-K gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ hôm 6.4, quỹ đầu tư Strategy - công ty đại chúng nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới - thông báo đã mua thêm 4.871 BTC (329,9 triệu USD) vào tuần trước.

Trước đó, chuỗi 13 tuần liên tiếp mua vào BTC của Strategy bị gián đoạn khi công ty không công bố tích lũy thêm Bitcoin vào tuần cuối cùng của tháng 3.

Theo báo cáo của Strategy, trung bình giá của số Bitcoin mới mua là 67.718 USD, thấp hơn giá trung bình toàn bộ Bitcoin công ty nắm giữ là 75.644 USD. Thương vụ mua lại mới nâng tổng số BTC Strategy nắm giữ lên 766.970, tổng chi phí khoảng 58 tỉ USD.

Bất chấp sự suy thoái của thị trường tiền mã hóa, công ty vẫn tiếp tục tích lũy Bitcoin, mua khoảng 54.000 BTC kể từ ngày 2.2. Chiến lược này được đẩy mạnh trong tháng 3 khi quỹ đầu tư thực hiện một số giao dịch mua hằng tuần lớn nhất từ trước đến nay. Tổng lượng mua trong tháng 3 đạt 41.362 BTC. Tổng lượng Bitcoin mà Strategy mua trong quý đầu tiên năm 2026 là 89.316 BTC, với tổng chi tiêu khoảng 6,3 tỉ USD.