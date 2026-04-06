Giá Bitcoin hôm nay 6.4.2026: Bất ngờ tăng vọt

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay tăng mạnh 2,9% trong vòng 24 giờ qua. Tính đến 7 giờ 30 ngày 6.4 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mức 69.204 USD.

Vốn hóa toàn thị trường mã hóa cũng tăng 2,14% so với hôm qua, cán mốc 2.370 tỉ USD. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới được giao dịch quanh mức 2.121 USD, tăng 2,78% trong vòng 24 giờ. Các token khác như BNB, XRP, Solana lần lượt tăng 1,8%, 1,6% và 2%.

Diễn biến giá Bitcoin và thị trường tiền mã hóa sáng 6.4

Giá Bitcoin và thị trường tiền mã hóa tăng trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục "gia hạn tối hậu thư đối với Iran" về thỏa thuận mở eo biển Hormuz. Các nhà đầu tư tiền mã hóa cho rằng thị trường sẽ có thêm 24 giờ để đảo chiều, trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Ngoài cuộc chiến ở Trung Đông, một trong những tin tức đang thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng tiền mã hóa là diễn biến vụ hack trị giá 270 triệu USD nhắm vào Drift Protocol - sàn Perp DEX hàng đầu trên Solana.

Vụ tấn công được nhắc đến lần đầu hôm 1.4, trở thành sự cố bảo mật crypto nghiêm trọng nhất của năm 2026, tính đến hiện tại.

Trong thông báo mới nhất, các nhà điều tra cho biết đây là kết quả của một kịch bản tinh vi, kéo dài sáu tháng. Dựa trên dữ liệu thu thập được, Drift kết luận vụ hack có liên kết với nhóm tin tặc đến từ Triều Tiên.

Theo đó, mùa thu năm 2025, trong hội nghị về tiền điện tử, một nhóm tự xưng là công ty giao dịch đã tiếp cận với lý do tìm cách tích hợp với Drift. Nhóm đối tượng này được mô tả là am hiểu về kỹ thuật, có lý lịch chuyên môn và hiểu rõ cách thức hoạt động của giao thức.

Sau đó, một nhóm Telegram đã được thành lập và nhiều tháng thảo luận chuyên sâu về chiến lược giao dịch, tích hợp kho thanh khoản, tương tự các công ty giao dịch tham gia vào giao thức DeFi (Tài chính phi tập trung). Đến tháng 1.2026, một kho thanh khoản được thành lập với vốn ban đầu hơn 1 triệu USD và bắt đầu hiện diện trong hệ sinh thái của Drift.

Từ đây, bằng nhiều hình thức tinh vi, kẻ gian đã tìm ra lỗ hổng trong VSCode và Cursor, hai trong số các trình soạn thảo mã nguồn mở được dùng phổ biến trong phát triển phần mềm. Dù có nhiều ưu điểm, hai công cụ này từng được cảnh báo bảo mật từ cuối năm 2025.

Sau khi xâm nhập được hệ thống, tin tặc đã có được hai phê duyệt đa chữ ký, cho phép thực hiện cuộc tấn công. Các giao dịch được ký sẵn và nằm im trong hơn một tuần trước khi rút sạch 270 triệu USD trong vòng chưa đầy một phút vào ngày 1.4.

Các dấu hiệu để lại cho thấy nhóm tin tặc là UNC4736, được cho là có liên quan đến Triều Tiên. Nhóm này còn được biết đến với những tên gọi khác như AppleJeus hoặc Citrine Sleet.

Drift kêu gọi các giao thức khác kiểm tra lại quyền truy cập. Mọi thiết bị kết nối với đa chữ ký đều có thể là mục tiêu tiềm năng của tin tặc. Điều này gây ra nhiều thách thức cho ngành công nghiệp vốn dựa vào quản trị đa chữ ký như mô hình bảo mật chính.

"Nếu kẻ gian sẵn sàng bỏ ra sáu tháng và một triệu USD để xây dựng sự hiện diện hợp pháp trong hệ sinh thái, gặp gỡ trực tiếp các nhóm, đóng góp vốn thực sự và chờ đợi cơ hội, thì câu hỏi đặt ra là mô hình bảo mật nào được thiết kế để phòng ngự được?", CoinDesk đặt vấn đề.