Công nghệ Blockchain

Giá Bitcoin hôm nay 29.3.2026: BTC trải qua một tuần nhiều thăng trầm

Khương Nha
Khương Nha
29/03/2026 08:10 GMT+7

Bitcoin và thị trường tiền mã hóa đã có một tuần "đi tàu lượn" khi thủng đáy 68.000 USD vào đầu tuần, sau đó tăng vọt lên 72.000 USD rồi tiếp tục lao dốc khi hàng loạt tin tức trong nước và quốc tế xảy ra.

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay gần như không thay đổi nhiều so với hôm qua. Tiền mã hóa giá trị nhất thế giới vẫn được giao dịch quanh mốc 66.413 USD, tính đến 7 giờ 20 ngày 29.3 (giờ Việt Nam). 

Khi giá Bitcoin giảm, một trong những tín hiệu quan trọng là động thái của "thợ đào" - những người trực tiếp làm ra BTC. Theo CoinDesk, các công ty khai thác Bitcoin đang chịu lỗ khoảng 19.000 USD cho mỗi Bitcoin khai thác được. Để giảm rủi ro, thợ đào đang chuyển hướng sang khai thác AI và cơ sở hạ tầng điện toán hiệu năng cao. Một số công ty bắt đầu bán tháo Bitcoin để bù lại chi phí chuyển đổi này. 

Core Scientific đã bán khoảng 1.900 BTC trị giá 175 triệu USD vào tháng 1 và lên kế hoạch thanh lý phần lớn BTC còn lại trong quý 1/2026. Bitdeer đã giảm lượng BTC dự trữ xuống còn 0 vào tháng 2. Trước đó vào tháng 12, Riot Platforms đã bán 1.818 BTC trị giá 162 triệu USD.

Việc lượng lớn Bitcoin của thợ đào bị bán tháo trong bối cảnh thị trường biến động liên tục khiến thị trường khó có thể phục hồi trong dài hạn. Một số chuyên gia dự báo có thể phải đến năm 2027, "mùa đông tiền mã hóa" mới chấm dứt.

Diễn biến giá Bitcoin trong tuần

Một tuần qua, Bitcoin đã giảm 3,25%. Tiền mã hóa lớn nhất thế giới đã có khởi đầu không mấy khả quan khi thủng đáy 68.000 USD hôm 23.3. Ước tính có hơn nửa tỉ USD của nhà đầu tư trên thị trường phái sinh đã bị thổi bay trong cú sập đầu tuần. 

Chỉ một ngày sau đó, giá Bitcoin bất ngờ vụt tăng lên 71.000 USD khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra các tín hiệu về việc có thể sớm kết thúc cuộc chiến ở Iran. 

Cùng ngày, nhà đầu tư ở Việt Nam hoang mang khi sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS "sập". Ứng dụng mua bán vàng HanaGold có liên quan đến ONUS cũng thông báo đóng chức năng nạp rút. Sau đó, một sàn giao dịch khác ở Việt Nam là Nami cũng thông báo ngừng chức năng nạp rút tự động. 

Khủng hoảng ONUS, Nami lan sang sàn quốc tế khi người dùng OKX phát hiện tính năng giao dịch P2P trên sàn liên tục báo lỗi. Trong nhóm thảo luận trên Telegram, đại diện nhóm cũng xác nhận sàn đang có trục trặc và sẽ sớm khắc phục sự cố.

Đến ngày 25.3, Bitcoin thủng đáy 69.000 USD khi cuộc chiến ở Iran có nguy cơ leo thang. Một số dự báo cho thấy giá BTC thậm chí có thể giảm về 40.000 USD khiến tâm lý của các nhà đầu tư càng trở nên bi quan hơn.

Sau đó, Bitcoin phục hồi nhẹ nhưng sự im lặng bất thường của các "cá voi" khiến BTC vẫn mắc kẹt dưới 72.000 USD. Hoạt động của các nhà đầu tư lớn (cá voi) suy giảm và tốc độ tăng trưởng mạng lưới giảm sút làm dấy lên nghi ngờ về triển vọng ngắn hạn của BTC.

Tại Việt Nam, một thông tin đáng chú ý với nhà đầu tư tiền mã hóa là Bộ Tài chính đã thay đổi cách thu thuế được đề xuất tại Thông tư hướng dẫn kê khai, khấu trừ, nộp và quyết toán thuế trên thị trường tài sản mã hóa. Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 dự thảo Thông tư về mức khấu trừ thuế 0,1% trên doanh thu chuyển nhượng từng giao dịch, Ngân hàng Nhà nước cho rằng dự thảo hiện chưa có quy định cụ thể về cách xác định doanh thu đối với từng giao dịch của tổ chức nước ngoài và cá nhân. Do đó, Cục Thuế đã bỏ nội dung doanh thu của mỗi giao dịch chuyển nhượng tài sản mã hóa. 

Doanh thu chuyển nhượng tài sản mã hóa sẽ thực hiện theo quy định chung về doanh thu tại chính sách thuế hiện hành. Hiện tại, chính sách thuế với giao dịch, chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa được thiết kế tương tự chứng khoán cho đến khi có chính sách thuế riêng.

Đến những ngày cuối tuần, Bitcoin tiếp tục giảm sâu về vùng 66.000 USD. Cả thị trường chìm trong sắc đỏ khi cả kinh tế vĩ mô và cuộc chiến ở Trung Đông đều không diễn biến theo hướng khả quan. 

Tin liên quan

Bitcoin sập giá, xuống ngưỡng 66.000 USD

Bitcoin sập giá, xuống ngưỡng 66.000 USD

Giá Bitcoin bất ngờ lao dốc từ 69.000 USD xuống còn 66.000 USD khi giá dầu tăng vọt, nhà đầu tư tháo chạy khỏi các quỹ ETF Bitcoin.

Giá Bitcoin hôm nay 24.3.2026: Vụt tăng khi căng thẳng Mỹ - Iran hạ nhiệt

Giá Bitcoin hôm nay 23.3.2026: Thủng đáy 68.000 USD, thổi bay nửa tỉ USD của người chơi

