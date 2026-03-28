Giá Bitcoin hôm nay 28.3.2026: Cả thị trường chìm trong sắc đỏ

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay giảm 3,56% trong vòng 24 giờ qua. Tính đến 7 giờ 15 ngày 28.3 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 66.405 USD.

Vốn hóa toàn thị trường mã hóa cũng giảm 2,94% so với hôm qua, hiện còn 2.290 tỉ USD. Cả thị trường tiền mã hóa đang chìm trong sắc đỏ sau cú sập của Bitcoin. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới hiện còn 1.989 USD, giảm 3,6% trong vòng 24 giờ. BNB mất 2,55% giá trị, hiện còn 612 USD mỗi token. XRP giảm 2,68% xuống còn 1,3 USD. Trong khi đó, Solana giảm 4,47%, về mốc 82 USD.

Cổ phiếu của các công ty liên quan đến tiền mã hóa cũng giảm mạnh. Cổ phiếu của sàn giao dịch Coinbase và tập đoàn tài sản kỹ thuật số Galaxy giảm gần 7%, trong khi cổ phiếu sàn giao dịch Gemini giảm gần 9%. Cổ phiếu của sàn môi giới thân thiện với tiền điện tử Robinhood cũng giảm gần 6%. Cổ phiếu của Strategy và Twenty One Capital giảm khoảng 6%, cổ phiếu Bitmine Immersion và Sharplink Gaming giảm khoảng 5%.

Các công ty khai thác tiền điện tử như Riot Platforms, CleanSpark, IREN, HIVE Digital và Hut 8 đều ghi nhận giá cổ phiếu giảm 5 - 8%.

Giá Bitcoin có thể còn giảm sâu

Thị trường ảm đạm trong bối cảnh Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đang đối mặt tình thế ngày càng phức tạp. Cơ quan này phải cân nhắc giữa áp lực lạm phát gia tăng do giá dầu tăng cao và những dấu hiệu cho thấy thị trường lao động đang xấu đi.

Các chuyên gia cảnh báo giá dầu tăng cao có thể làm giảm chi tiêu của người dân, đồng thời mô tả điều kiện tuyển dụng là "mong manh".

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm từng đạt gần 4,5% vào hôm qua, nay đã bị xóa sạch lợi nhuận sau nhận xét của các nhà hoạch định chính sách tiền tệ. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn hai năm, vốn nhạy cảm hơn với chính sách của Fed, đã giảm trở lại mức 3,91% dù trước đó tăng lên 4,03%.

Bitcoin lao dốc

Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại vào đầu tháng 10.2025 ở mức 126.000 USD, trong khi vàng, bạc và cổ phiếu Mỹ đạt đỉnh vào cuối tháng 1.2026, trước khi giảm mạnh. Kể từ đó, Bitcoin đã giảm khoảng 45%, bạc giảm 45%, vàng giảm khoảng 20%. Cả bảy loại kim loại quý hàng đầu đều giảm mạnh hai chữ số so với mức đỉnh.

Chỉ số Nasdaq 100, vốn tập trung nhiều vào các cổ phiếu công nghệ, đã bước vào vùng điều chỉnh, giao dịch thấp hơn 10% so với mức cao nhất mọi thời đại hồi tháng 1. Chỉ số S&P 500 hiện giảm 8,5%.

Phân tích khung kỹ thuật giá trong bốn giờ, nhiều chuyên gia dự báo khả năng cao Bitcoin sẽ còn giảm tiếp và chạm ngưỡng 64.000 USD. "Rõ ràng BTC đã phá vỡ đường xu hướng tăng và đang cho thấy các đỉnh thấp hơn dưới vùng 70.000 - 72.000 USD. Đây là đợt điều chỉnh giá trong ngắn hạn khi tiền mã hóa giá trị nhất thế giới mất đi mốc hỗ trợ 68.000 USD. Khả năng Bitcoin tiếp tục giảm xuống vùng giá 64.000 - 65.000 USD là rất cao. Chỉ khi lấy lại được mốc kháng cự trên 70.000 USD, thị trường mới thật sự phục hồi", Cointelegraph viết.

Dữ liệu từ CoinGlass cho thấy mức độ rủi ro cao đối với giá khi kết thúc tháng 3. Lần đầu tiên, Bitcoin trải qua 6 tháng giảm liên tiếp, từ khi kết thúc "mùa đông tiền mã hóa" năm 2018.