Giá Bitcoin hôm nay 24.3.2026: Vụt tăng khi căng thẳng Mỹ - Iran hạ nhiệt

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay tăng 3,88% so với hôm qua. Tính đến 7 giờ ngày 24.3 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 70.749 USD. Trước đó, có lúc tiền mã hóa lớn nhất thế giới vượt mốc 71.600 USD.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin trước biểu đồ giá ngày 24.3

Giá Bitcoin tăng vọt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo về việc tạm dừng 5 ngày các cuộc tấn công quân sự nhắm vào nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran, sau cuộc đàm phán "rất tốt và hiệu quả" với Tehran.

Ngoài BTC, hàng loạt token khác trên thị trường cũng phản ứng tích cực với tin tức trên. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, tăng giá khoảng 4,9%, lấy lại mốc 2.100 USD. BNB, XRP và Solana lần lượt tăng 2,05%, 3,3% và 6%. Vốn hóa toàn thị trường mã hóa tăng 3,75%, cán mốc 2.430 tỉ USD.

Giá Bitcoin sẽ tiếp tục tăng hay giảm?

Bitcoin khởi đầu tuần với một khoảng trống giá đáng kể trên sàn CME quanh mức 70.000 USD. Khoảng trống này hiện được lấp đầy nhờ đợt phục hồi hôm nay. Các nhà giao dịch sẽ tập trung vào khoảng trống giá tiếp theo quanh vùng 80.000 USD.

Trên sàn giao dịch Deribit, quyền chọn mua Bitcoin trị giá 80.000 USD đáo hạn ngày 24.4 được giao dịch ở mức 0,017 BTC (1.207 USD). Với 31 ngày nữa đến hạn và độ biến động này đang ngụ ý chỉ một số nhỏ nhà đầu tư đặt cược vào mốc 80.000 USD.

Dữ liệu cho thấy thị trường phái sinh Bitcoin có khả năng phục hồi ở mức độ vừa phải, đặc biệt sau khi BTC kiểm tra lại vùng giá 67.500 USD hôm qua. Cú sập lịch sử của vàng trong 10 ngày qua đã chứng minh không có tài sản nào thật sự an toàn trước những lo ngại về suy thoái kinh tế, rủi ro lạm phát, đặc biệt là khi chi phí nhiên liệu ảnh hưởng đến logistics và hầu hết lĩnh vực của nền kinh tế.

Tuy nhiên, vẫn có nhiều dấu hiệu cho thấy Bitcoin có thể đảo chiều giảm giá. Biểu đồ nhiệt thanh lý cho thấy BTC đang hấp thụ các lệnh bán dưới mức 72.000 USD. Nếu đóng cửa trên mức này, BTC có thể hướng đến vùng giá 75.000 USD.

Tuy nhiên, nhà phân tích Daan Crypto Trades, cho rằng vùng giá 64.000 - 65.000 USD vẫn hiện hữu. Ông cho rằng nhà đầu tư vẫn theo dõi sát sao diễn biến thị trường, giá Bitcoin ở vùng 70.000 USD là cột mốc mong manh. Trong những ngày qua, người chơi liên tục bán tháo BTC khi giá phục hồi.

Trong khi đó, những nhà quan sát thận trọng hơn cho rằng giá Bitcoin sẽ còn phụ thuộc nhiều vào diễn biến của xung đột ở Trung Đông. Dù ông Trump nói chiến sự có nhiều diễn biến tích cực, các quan chức Iran nhanh chóng bác bỏ và khẳng định không có sự nhượng bộ đáng kể nào được thực hiện. Tehran nhắc lại yêu cầu chấm dứt hoàn toàn các hành động của Mỹ và Israel trước khi đạt được bất kỳ giải pháp toàn diện nào.

Các nhà giao dịch Bitcoin vẫn chờ đợi thêm yếu tố xúc tác để chuyển sang xu hướng lạc quan. Nhà giao dịch OTC tại Wintermute cho biết: "Năm ngày tới sẽ là khoảng thời gian quan trọng của thị trường". Nếu giá dầu ổn định và hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz trở lại bình thường, những lo ngại về lạm phát có thể giảm bớt, cho phép kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất quay trở lại và loại bỏ một trở ngại chính với thị trường tiền mã hóa.

Trong kịch bản đó, Bitcoin có thể sẽ một lần nữa hướng đến vùng giá 74.000 - 76.000 USD. Ngược lại, nếu đàm phán đổ vỡ hoặc nguồn cung năng lượng bị gián đoạn, giá dầu bị đẩy lên cao, BTC có thể bị kéo xuống 60.000 USD.