Giá Bitcoin hôm nay 22.3.2026: BTC thủng đáy, có thể lao về 60.000 USD?

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay bất ngờ giảm mạnh 2,54%. Lúc 6 giờ 45 ngày 22.3 (giờ Việt Nam), giá Bitcoin (BTC) lao dốc từ 70.162 USD xuống còn 68.452 USD. Đến 8 giờ 10 cùng ngày, tiền mã hóa giá trị nhất thế giới được giao dịch quanh mốc 68.902 USD mỗi token.

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa cũng giảm 2,07% trong vòng 24 giờ qua, xuống còn 2.370 tỉ USD. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, giảm 3,3%, chạm mốc 2.086 USD. Các token khác như XRP, BNB, Solana giảm 1,8% - 3,3%.

Kịch bản Bitcoin sẽ giảm về 60.000 USD

Theo các nhà phân tích, diễn biến giá Bitcoin từ đầu tháng 2 đang rất giống kịch bản hồi tháng 11.2025 - 1.2026 khi tiền số lớn nhất thế giới lao dốc từ 90.000 USD xuống 60.000 USD.

Cụ thể, diễn biến giá từ 20.11.2025 đến 20.2.2026 cho thấy Bitcoin được giao dịch trong phạm vi hẹp, với một đợt tăng nhẹ sau khi giảm từ mức giá 100.000 USD. Khi đó, giá BTC có vẻ đang phục hồi nhưng thực tế, đây chỉ là một nhịp nghỉ trong cú điều chỉnh lớn hơn trong những ngày tiếp theo.

Biến động giá hiện tại của Bitcoin đang lặp lại điều tương tự. Đợt phục hồi hiện tại thiếu động lực bùng nổ, giống như mô hình tháng 11.2025 - 1.2026. Đây là đợt tăng giá chậm, gập ghềnh. Theo lý thuyết phân tích kỹ thuật, dấu hiệu này là sự cạn kiệt lực mua, thị trường chỉ đơn giản là tạm dừng để lấy hơi trước khi phe bán "nạp lại năng lượng".

Theo các chuyên gia, nếu giá Bitcoin giảm xuống dưới 65.800 USD, một cuộc thanh lý trên diện rộng sẽ được kích hoạt, đẩy giá BTC về 60.000 USD.

Diễn biến giá Bitcoin trong tuần

Tuần này, BTC đã có đợt điều chỉnh mạnh khi các "cá voi" quay lại thị trường. Hôm 16.3, Bitcoin khởi đầu tuần mới với vùng giá 72.000 USD. BTC cũng có hiệu suất tốt hơn vàng, chứng khoán trong bối cảnh chiến sự ở Trung Đông diễn biến bất thường.

Một ngày sau, Bitcoin giữ vững đà tăng giá, tiến sát mốc 75.000 USD khi tâm lý thị trường được cải thiện. Đà tăng giá Bitcoin cũng được củng cố khi Strategy, công ty đại chúng nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới, tiếp tục mua thêm 22.337 BTC, nâng tổng số Bitcoin nắm giữ lên hơn 760.000 BTC. Theo hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ, thương vụ này là một trong năm giao dịch Bitcoin lớn nhất của công ty từ trước đến nay.

Tuy nhiên, đến giữa tuần, cuộc họp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã chặn đứng đà tăng của Bitcoin. Từ đó Bitcoin liên tục giảm giá đến cuối tuần. Phe mua cố gắng bảo vệ mốc 70.000 USD nhưng không giữ được mốc kháng cự trong ngày cuối tuần.

5 ứng viên vượt vòng hồ sơ lập sàn giao dịch tiền số tại Việt Nam

Tuần qua, cộng đồng tài chính trong nước bất ngờ đón nhận thông tin Sun Group góp vốn thành lập công ty tài sản số. Ngay sau đó, Công ty CP Tài sản số Việt Nam do Sun Group nắm giữ 64% vốn điều lệ cũng có mặt trong danh sách 5 hồ sơ đủ điều kiện hợp lệ để đề nghị cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa, do Bộ Tài chính công bố và gửi xin ý kiến Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, ngoài Công ty CP Tài sản số Việt Nam, bốn doanh nghiệp khác có hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại Nghị quyết 05/2025/NQ-CP gồm: Công ty CP Sàn Giao dịch tài sản mã hóa VIX (VIXEX); Công ty CP Sàn Giao dịch tài sản mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX); Công ty CP Sàn Giao dịch tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX); Công ty CP Sàn Giao dịch tài sản mã hóa Techcom (TCEX).