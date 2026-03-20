Giá Bitcoin hôm nay 20.3.2026: BTC giảm khi giá dầu tăng vọt

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay giảm 1,35% so với hôm qua. Lúc 6 giờ 30 ngày 20.3 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 70.203 USD. Trước đó có lúc tiền mã hóa lớn nhất thế giới giảm xuống 69.000 USD.

Việc giá vàng và Bitcoin đồng thời giảm cho thấy thị trường rủi ro diễn ra trên diện rộng, ngay cả các kênh trú ẩn an toàn cũng không ngoại lệ. Alvin Kan, Giám đốc điều hành của Bitget Wallet, cho rằng giá năng lượng tăng cao đang làm gia tăng kỳ vọng lạm phát, củng cố triển vọng lãi suất "cao trong thời gian dài" và thắt chặt thanh khoản. Hai yếu tố này xuất hiện cùng lúc khiến các tài sản rủi ro cao bị áp lực lớn.

Tuy nhiên, theo nhà giao dịch Bryan Tan, Bitcoin đã vượt trội hơn vàng khoảng 20% tính từ đầu cuộc xung đột Iran xảy ra. Nhưng việc thiếu động lực để tăng giá trên 75.000 USd cho thấy thị trường vẫn thận trọng với Bitcoin. "Khi tâm lý thị trường biến động theo từng tin tức về cuộc xung đột và mối tương quan với giá dầu, việc giữ nguyên vị thế là một chiến lược mạnh mẽ", ông nói. Những nhà đầu tư như Bryan Tan nghiêng về khả năng lưu trữ tài sản cho đến khi xác nhận những tín hiệu rõ ràng hơn của thị trường.

Như vậy, so với giá 76.000 USD được thiết lập hôm 17.3, đến nay Bitcoin đã mất khoảng 7% giá trị. Sự sụt giảm diễn ra sau khi thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm do giá dầu tăng vọt sau vụ tấn công của Israel vào cơ sở xử lý khí đốt lớn nhất của Iran. Cùng lúc, chỉ số giá sản xuất của Mỹ tăng cao hơn dự kiến.