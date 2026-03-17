Giá Bitcoin hôm nay 17.3.2026: Hướng đến 75.000 USD

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay tiếp tục tăng 3,8% so với hôm qua. Tính đến 7 giờ ngày 17.3, mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 74.735 USD. Đây là giá cao nhất được ghi nhận từ tháng 2.

Như vậy, từ mức đáy 60.000 USD hồi tháng trước, đến nay tiền mã hóa lớn nhất thế giới đã tăng giá 25%. Trong "mùa đông Bitcoin" năm 2022, mức phục hồi này đặc biệt quan trọng. Nhiều lần thị trường cố gắng vượt qua các chỉ số này nhưng không thành, khiến BTC bị đẩy về 16.000 USD trong chu kỳ trước.

Diễn biến giá Bitcoin trong 24 giờ qua, tính đến 7 giờ ngày 17.3 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đà tăng của Bitcoin khiến tâm lý nhà đầu tư được cải thiện, giúp cả thị trường tiền mã hóa khởi sắc. Vốn hóa toàn thị trường ước đạt 2.560 tỉ USD, tăng 3,24% trong vòng 24 giờ.

Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, chứng kiến đà phục hồi mạnh khi tăng 7,7%, đạt 2.350 USD mỗi token. Hiệu suất vượt trội của Bitcoin cho thấy dòng tiền đang chảy sang altcoin (những token không phải Bitcoin). Theo dữ liệu từ SoSoValue, dòng tiền đổ vào ETF Ethereum tại Mỹ đã đạt 160 triệu USD vào tuần trước. Nhiều quỹ lớn bắt đầu tích trữ thêm Ethereum, khiến token này tăng giá mạnh.

Giá Bitcoin và thị trường tiền mã hóa đang đi ngược xu hướng của chứng khoán và giá dầu. Một trong những yếu tố tác động đến thị trường chung là căng thẳng quanh eo biển Hormuz - tuyến đường vận chuyển dầu mỏ quan trọng giữa Vịnh Ba Tư và thị trường toàn cầu - dường như đã hạ nhiệt. Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các quốc gia khác tăng cường an ninh cho tàu chở dầu đi qua eo biển này.

Đà tăng giá Bitcoin cũng được củng cố khi Strategy, công ty đại chúng nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới, tiếp tục mua thêm 22.337 BTC, nâng tổng số Bitcoin nắm giữ lên hơn 760.000 BTC. Theo hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ, thương vụ này là một trong năm giao dịch Bitcoin lớn nhất của công ty từ trước đến nay.