Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Blockchain

Giá Bitcoin hôm nay 17.3.2026: Hướng đến 75.000 USD

Khương Nha
17/03/2026 07:31 GMT+7

Giá Bitcoin hôm nay tăng lên 74.500 USD, tiến sát mốc 75.000 USD trong bối cảnh thị trường chứng khoán phục hồi và giá dầu giảm nhờ nỗ lực khai thông eo biển Hormuz.

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay tiếp tục tăng 3,8% so với hôm qua. Tính đến 7 giờ ngày 17.3, mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 74.735 USD. Đây là giá cao nhất được ghi nhận từ tháng 2. 

Như vậy, từ mức đáy 60.000 USD hồi tháng trước, đến nay tiền mã hóa lớn nhất thế giới đã tăng giá 25%. Trong "mùa đông Bitcoin" năm 2022, mức phục hồi này đặc biệt quan trọng. Nhiều lần thị trường cố gắng vượt qua các chỉ số này nhưng không thành, khiến BTC bị đẩy về 16.000 USD trong chu kỳ trước.

Giá Bitcoin hôm nay 17.3.2026: BTC hướng đến mục tiêu 75.000 USD - Ảnh 1.

Diễn biến giá Bitcoin trong 24 giờ qua, tính đến 7 giờ ngày 17.3

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đà tăng của Bitcoin khiến tâm lý nhà đầu tư được cải thiện, giúp cả thị trường tiền mã hóa khởi sắc. Vốn hóa toàn thị trường ước đạt 2.560 tỉ USD, tăng 3,24% trong vòng 24 giờ. 

Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, chứng kiến đà phục hồi mạnh khi tăng 7,7%, đạt 2.350 USD mỗi token. Hiệu suất vượt trội của Bitcoin cho thấy dòng tiền đang chảy sang altcoin (những token không phải Bitcoin). Theo dữ liệu từ SoSoValue, dòng tiền đổ vào ETF Ethereum tại Mỹ đã đạt 160 triệu USD vào tuần trước. Nhiều quỹ lớn bắt đầu tích trữ thêm Ethereum, khiến token này tăng giá mạnh. 

Giá Bitcoin và thị trường tiền mã hóa đang đi ngược xu hướng của chứng khoán và giá dầu. Một trong những yếu tố tác động đến thị trường chung là căng thẳng quanh eo biển Hormuz -  tuyến đường vận chuyển dầu mỏ quan trọng giữa Vịnh Ba Tư và thị trường toàn cầu - dường như đã hạ nhiệt. Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi các quốc gia khác tăng cường an ninh cho tàu chở dầu đi qua eo biển này. 

Đà tăng giá Bitcoin cũng được củng cố khi Strategy, công ty đại chúng nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới, tiếp tục mua thêm 22.337 BTC, nâng tổng số Bitcoin nắm giữ lên hơn 760.000 BTC. Theo hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ, thương vụ này là một trong năm giao dịch Bitcoin lớn nhất của công ty từ trước đến nay.

Khám phá thêm chủ đề

Bitcoin Giá Bitcoin hôm nay BTC Diễn biến giá Bitcoin thị trường tiền mã hóa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận