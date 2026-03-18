Công nghệ Blockchain

Giá Bitcoin hôm nay 18.3.2026: Cuộc họp của Fed có thể chặn đứng đà tăng của BTC

Khương Nha
18/03/2026 09:12 GMT+7

Giá Bitcoin hôm nay dao động quanh mốc 74.000 USD do những lo ngại liên quan đến dữ liệu lạm phát PPI và phát biểu cứng rắn của chủ tịch Fed trong cuộc họp tiếp theo.

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay giảm nhẹ so với hôm qua. Tính đến 6 giờ 40 ngày 18.3 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 74.296 USD. Trước đó, có lúc tiền mã hóa lớn nhất thế giới tiến sát 76.000 USD. Tuy nhiên, những tín hiệu liên quan đến Chỉ số Giá sản xuất (PPI) của Mỹ có thể cản bước tiến của Bitcoin trong tuần này.

Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, cũng giảm 1,71% trong 24 giờ qua, hiện còn 2.319 USD. Các token khác như XRP, Solana, BNB đồng loạt giảm 1,6 - 1,8%. Vốn hóa toàn thị trường mã hóa giảm 0,78%, xuống còn 2.530 tỉ USD.

Cổ phiếu của các công ty liên quan đến tiền mã hóa cũng ghi nhận mức tăng khiêm tốn. Công ty phát hành stablecoin Circle (CRCL) và công ty khai thác Bitcoin Bitdeer (BTDR) tăng mạnh nhất, lần lượt là 5% và 12%. Chỉ số Nasdaq đóng cửa tăng 0,5% và S&P 500 tăng 0,25%.

Hầu hết chuyên gia dự đoán Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5 - 3,75% trong cuộc họp tiếp theo. Nhưng với giá dầu đang tăng nhanh và tác động tiềm tàng của nó đến lạm phát do chiến tranh ở Iran, sự chú ý chuyển sang thông điệp của Chủ tịch Fed Jerome Powell. Triển vọng của các nhà hoạch định chính sách về lãi suất trong tương lai cũng trở thành yếu tố tác động trực tiếp đến giá Bitcoin và thị trường tiền mã hóa nói chung.

Các nhà phân tích của Bitfinex cho rằng nếu chính sách tiền tệ được thắt chặt, các tài sản rủi ro sẽ chịu áp lực do đồng USD mạnh lên. Quan điểm của ông Powell về đợt tăng giá dầu gần đây cũng sẽ được chú ý. Việc coi đây là cú sốc tạm thời sẽ hỗ trợ tâm lý thị trường, trong khi quan điểm về lạm phát đình trệ có thể hạn chế sự linh hoạt của Fed.

Một chỉ số khác sẽ được công bố trong hôm nay là báo cáo Chỉ số Giá sản xuất (PPI) tháng 2. Thông thường PPI không quan trọng như CPI (Chỉ số Giá tiêu dùng) nhưng do thời điểm công bố diễn ra trước cuộc họp của Fed nên có thể là tín hiệu quan trọng được thị trường quan tâm.

Hiện tại, diễn biến giá của Bitcoin vẫn chưa biến động nhiều. Các nhà phân tích của Bitfinex cho rằng trong thời gian ngắn, tiền mã hóa lớn nhất thế giới có thể dao động trong vùng giá 74.000 - 76.000 USD.

Giá Bitcoin hôm nay 17.3.2026: Hướng đến 75.000 USD

Giá Bitcoin hôm nay tăng lên 74.500 USD, tiến sát mốc 75.000 USD trong bối cảnh thị trường chứng khoán phục hồi và giá dầu giảm nhờ nỗ lực khai thông eo biển Hormuz.

