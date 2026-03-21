Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Blockchain

Giá Bitcoin hôm nay 21.3.2026: Giữ mốc 70.000 USD khi 'cá voi' thức giấc

Khương Nha
21/03/2026 09:17 GMT+7

Giá Bitcoin hôm nay dao động quanh mốc 70.000 USD nhưng nhiều kịch bản khác nhau đang được đưa ra khi một ví "cá voi" nắm giữ 147 triệu USD Bitcoin bất ngờ hoạt động sau thời gian dài "ngủ đông".

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay tăng nhẹ khoảng 0,6% so với hôm qua. Tính đến 8 giờ ngày 21.3 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 70.641 USD. 

Vốn hóa toàn thị trường mã hóa cũng tăng 0,3% trong vòng 24 giờ qua, đạt 2.420 tỉ USD. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, tăng 0,4%, đạt 2.150 USD mỗi token. Các dự án khác như BNB, Solana, XRP tăng nhẹ 0,2 - 0,8%. 

Diễn biến giá Bitcoin tính đến 8 giờ ngày 21.3

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bitcoin vẫn đang cố gắng duy trì vùng giá 70.000 USD trong bối cảnh cuộc chiến ở Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Giá dầu có thể tiếp tục tăng vọt trong khi lạm phát chung của Mỹ có thể tăng lên 5%, làm giảm khả năng giảm lãi suất. 

Trong bối cảnh đó, một ví Bitcoin không hoạt động từ năm 2012 đã có động thái 'thức giấc' sau hơn 13 năm 'ngủ đông' đang gây chú ý lớn trong cộng đồng. Dữ liệu onchain từ BitInfoCharts cho thấy địa chỉ "1NB3ZX…" đã nhận được 2.100 BTC vào ngày 5.7.2012 ở giá khoảng 6,59 USD/BTC. Hiện tại, khối tài sản này có giá khoảng 147 triệu USD, lợi nhuận gấp hơn 10.000 lần. 

Theo BitInfoCharts, sau hơn 13 năm "ngủ đông", động thái của "cá voi" này có thể sắp gây ra biến động lớn trên thị trường. Trước đó, một ví điện tử từ năm 2012 bất ngờ thức giấc vào đầu năm nay đã chuyển toàn bộ 909 BTC, trị giá khoảng 85 triệu USD sang một ví khác. Nhà đầu tư này đã thu về lợi nhuận gấp 13.900 lần so với giá mua vào. Nhiều người dự đoán ví "cá voi" mới thức giấc có thể chốt lời. Nếu thị trường không hấp thụ được lượng Bitcoin này, giá sẽ giảm. Nhưng trên thực tế, không phải lúc nào các ví chứa lượng lớn Bitcoin hoạt động trở lại cũng để chốt lời. Một số nhà đầu tư chỉ đơn giản là "kiểm tra" lại khối tài sản của mình hoặc chuyển sang một nơi lưu trữ mới. Do đó, cộng đồng đang theo dõi sát sao từng chuyển động của ví "cá voi" này. 

Tin liên quan

Giá Bitcoin hôm nay 20.3.2026: BTC giảm khi giá dầu tăng vọt

Giá Bitcoin hôm nay liên tục rung lắc khi giá dầu tăng vọt, giá vàng giảm trong bối cảnh chiến tranh ở Trung Đông có nhiều biến động.

Giá Bitcoin hôm nay 18.3.2026: Cuộc họp của Fed có thể chặn đứng đà tăng của BTC

Giá Bitcoin hôm nay 17.3.2026: Hướng đến 75.000 USD

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận