Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Blockchain

Giá Bitcoin hôm nay 19.3.2026: Giảm sâu sau cuộc họp của Fed

Khương Nha
19/03/2026 07:50 GMT+7

Giá Bitcoin hôm nay giảm mạnh xuống còn 70.995 USD sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tuyên bố giữ nguyên lãi suất và cảnh báo về những rủi ro liên quan đến thất nghiệp, lạm phát khi địa chính trị diễn biến bất ổn.

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay giảm 4,44% trong vòng 24 giờ qua. Tính đến 5 giờ 40 ngày 19.3 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) giảm còn 70.995 USD. 

Cả thị trường tiền mã hóa chìm trong sắc đỏ sau thông báo của Fed. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, giảm 5,77%, xuống còn 2.191 USD mỗi token. Các dự án khác như Solana, BNB, XRP đồng loạt giảm 5,03%, 2,86% và 4,22%. Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa giảm 3,64%, xuống còn 2.440 tỉ USD.

Giá Bitcoin hôm nay 19.3.2026: BTC giảm sâu sau cuộc họp của Fed - Ảnh 1.

Đồng xu Bitcoin trước chân dung Chủ tịch Fed Jerome Powell

ẢNH: KHƯƠNG NHA

Tâm lý bi quan của thị trường xảy ra ngay sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell cảnh báo giá dầu tăng cao trong bối cảnh chiến tranh ở Iran là rủi ro lạm phát mới. Cục Dự trữ liên bang giữ nguyên lãi suất nhưng ông Powell thừa nhận việc giá dầu tăng vọt đã ảnh hưởng trực tiếp đến triển vọng của ngân hàng trung ương.

Ngoài Bitcoin, cổ phiếu của các công ty liên quan đến tiền mã hóa cũng giảm mạnh. Cổ phiếu của Strategy, công ty đại chúng nắm giữ Bitcoin lớn nhất, và Bitmine, công ty quản lý kho bạc Ethereum hàng đầu, giảm 5 - 6%. Cổ phiếu của công ty đầu tư Galaxy giảm gần 7%, trong khi giá cổ phiếu của sàn giao dịch tiền điện tử Gemini lao dốc 15%, mức thấp nhất từ khi niêm yết công khai năm ngoái.

Trong bối cảnh đó, thị trường tiếp tục theo dõi các diễn biến tiếp theo của Fed. Chính sách lãi suất sẽ tác động trực tiếp đến thị trường tài sản rủi ro như tiền mã hóa và cổ phiếu. Nếu lãi suất thấp sẽ kích thích giá tài sản. Trong khi lãi suất cao sẽ kìm hãm giá tài sản rủi ro, khi dòng vốn chuyển sang trái phiếu chính phủ.

Arthur Hayes, nhà phân tích thị trường và đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX, cho biết ông đang chờ Cục Dự trữ liên bang cắt giảm lãi suất trước khi tiếp tục mua Bitcoin. 

Hayes cho rằng cuộc chiến giữa Mỹ và Iran có thể sẽ khiến Fed nới lỏng chính sách tiền tệ để tài trợ cho cuộc chiến. Trong khi đó, nhà phân tích kinh tế vĩ mô Lyn Alden, cho rằng Cục Dự trữ liên bang đã bước vào giai đoạn "in tiền dần dần". Khi tiền mới được tạo ra đều đặn, giá các loại tài sản sẽ được đẩy lên cao.

Giá Bitcoin hôm nay 18.3.2026: Cuộc họp của Fed có thể chặn đứng đà tăng của BTC

Khám phá thêm chủ đề

Bitcoin Giá Bitcoin hôm nay BTC tiền mã hóa thị trường tiền mã hóa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận