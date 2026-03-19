Giá Bitcoin hôm nay 19.3.2026: Giảm sâu sau cuộc họp của Fed

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay giảm 4,44% trong vòng 24 giờ qua. Tính đến 5 giờ 40 ngày 19.3 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) giảm còn 70.995 USD.

Cả thị trường tiền mã hóa chìm trong sắc đỏ sau thông báo của Fed. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, giảm 5,77%, xuống còn 2.191 USD mỗi token. Các dự án khác như Solana, BNB, XRP đồng loạt giảm 5,03%, 2,86% và 4,22%. Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa giảm 3,64%, xuống còn 2.440 tỉ USD.

Đồng xu Bitcoin trước chân dung Chủ tịch Fed Jerome Powell ẢNH: KHƯƠNG NHA

Tâm lý bi quan của thị trường xảy ra ngay sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell cảnh báo giá dầu tăng cao trong bối cảnh chiến tranh ở Iran là rủi ro lạm phát mới. Cục Dự trữ liên bang giữ nguyên lãi suất nhưng ông Powell thừa nhận việc giá dầu tăng vọt đã ảnh hưởng trực tiếp đến triển vọng của ngân hàng trung ương.

Ngoài Bitcoin, cổ phiếu của các công ty liên quan đến tiền mã hóa cũng giảm mạnh. Cổ phiếu của Strategy, công ty đại chúng nắm giữ Bitcoin lớn nhất, và Bitmine, công ty quản lý kho bạc Ethereum hàng đầu, giảm 5 - 6%. Cổ phiếu của công ty đầu tư Galaxy giảm gần 7%, trong khi giá cổ phiếu của sàn giao dịch tiền điện tử Gemini lao dốc 15%, mức thấp nhất từ khi niêm yết công khai năm ngoái.

Trong bối cảnh đó, thị trường tiếp tục theo dõi các diễn biến tiếp theo của Fed. Chính sách lãi suất sẽ tác động trực tiếp đến thị trường tài sản rủi ro như tiền mã hóa và cổ phiếu. Nếu lãi suất thấp sẽ kích thích giá tài sản. Trong khi lãi suất cao sẽ kìm hãm giá tài sản rủi ro, khi dòng vốn chuyển sang trái phiếu chính phủ.

Arthur Hayes, nhà phân tích thị trường và đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX, cho biết ông đang chờ Cục Dự trữ liên bang cắt giảm lãi suất trước khi tiếp tục mua Bitcoin.

Hayes cho rằng cuộc chiến giữa Mỹ và Iran có thể sẽ khiến Fed nới lỏng chính sách tiền tệ để tài trợ cho cuộc chiến. Trong khi đó, nhà phân tích kinh tế vĩ mô Lyn Alden, cho rằng Cục Dự trữ liên bang đã bước vào giai đoạn "in tiền dần dần". Khi tiền mới được tạo ra đều đặn, giá các loại tài sản sẽ được đẩy lên cao.