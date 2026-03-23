Giá Bitcoin hôm nay 23.3.2026: Thủng đáy 68.000 USD, thổi bay nửa tỉ USD của người chơi

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy, giá Bitcoin hôm nay giảm 2,9% so với hôm qua. Lúc 4 giờ 20 ngày 23.3 (giờ Việt Nam), tiền mã hóa lớn nhất thế giới thủng đáy 68.000 USD, giảm xuống còn 67.400 USD. Đến 6 giờ 45, mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 68.160 USD.

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa cũng giảm 2,65% trong vòng 24 giờ qua, hiện còn 2.340 tỉ USD. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, giảm 4%, chạm mốc 2.058 USD mỗi token. Các dự án khác như BNB, XRP, Solana đồng loạt giảm 2,14%, 3,36% và 3,69%.

Thống kê từ Coinglass cho thấy, cú sập của Bitcoin đã thổi bay 542 triệu USD của người chơi trên thị trường phái sinh. Trong 24 giờ qua, đã có 202.575 nhà giao dịch bị thanh lý hợp đồng. Lệnh thanh lý lớn nhất xảy ra trên sàn giao dịch OKX, trị giá 10,1 triệu USD, khi người chơi đặt cược vào đà tăng của Bitcoin.

Trong lĩnh vực tiền mã hóa, việc hợp đồng bị thanh lý thường diễn ra khi thị trường có biến động bất ngờ. Các sàn giao dịch tiền số thường cho phép người dùng "vay" một khoản nhiều hơn số tiền thực tế họ đang nắm giữ để có thể thực hiện các giao dịch "đòn bẩy" nhằm kiếm lời từ việc dự đoán diễn biến giá.

Một số sàn giao dịch cho phép người chơi dùng đòn bẩy tối đa lên đến 125 lần vốn. Tuy nhiên khi thị trường điều chỉnh giá, nhà giao dịch bị mất một phần hoặc toàn bộ tiền ký quỹ ban đầu, không đáp ứng các yêu cầu để duy trì, khiến sàn đóng vị thế, dẫn đến việc thanh lý.

Giá Bitcoin lao dốc trong bối cảnh chiến sự ở Iran tiếp tục leo thang. Cuối tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tối hậu thư, yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz trong 48 giờ hoặc đối mặt với các cuộc tấn công vào các nhà máy điện.

Quân đội Iran đã đáp trả rằng nếu các mối đe dọa của Mỹ liên quan đến các nhà máy điện của Iran được thực hiện, eo biển Hormuz sẽ bị đóng cửa hoàn toàn và không được mở lại cho đến khi các nhà máy điện được xây dựng lại. Họ cũng cho biết tất cả các cơ sở hạ tầng năng lượng và thông tin liên lạc của Israel sẽ là mục tiêu, cũng như "các công ty tương tự trong khu vực có cổ đông Mỹ".

Nguy cơ về một cuộc tấn công vào các hệ thống năng lượng dân sự khiến cuộc chiến ở Iran trở nên căng thẳng hơn. Thị trường vẫn đang nín thở, theo dõi từng diễn biến của cuộc chiến. Bitcoin và các tài sản rủi ro càng trở nên bấp bênh hơn khi tình hình chiến sự liên tục leo thang.

Theo các chuyên gia, đợt tăng giá trên 75.000 USD của Bitcoin vào tuần qua được thúc đẩy bởi những đồn đoán về lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, mọi thứ đã tan vỡ vào cuối tuần khi ông Trump có những tuyên bố mạnh mẽ về Iran. Lợi nhuận của Bitcoin trong tuần qua đã bị thổi bay. Bitcoin liên tục giảm giá sâu và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Nguy cơ về cuộc chiến tranh dai dẳng khiến các nhà giao dịch không muốn đặt cược quá lớn. Nhà phân tích Roman cho rằng Bitcoin vẫn chưa chạm đáy. Ông thậm chí dự đoán tiền mã hóa giá trị nhất thế giới có thể giảm mạnh về 50.000 USD.

Động lực lớn nhất của thị trường lúc này là việc Strategy, công ty đại chúng nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới, mới mua vào 22.337 BTC trị giá 1,57 tỉ USD, nâng tổng số Bitcoin nắm giữ lên 761.068 BTC.