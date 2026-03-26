Giá Bitcoin hôm nay 26.3.2026: Thợ đào tắt máy, 'cá voi' im lặng bất thường

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TraddingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay tăng 1,43% so với hôm qua. Tính đến 6 giờ ngày 26.3 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 71.228 USD.

Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, tăng 1,4%, cán mốc 2.173 USD mỗi token. Các dự án khác như BNB, XRP, Solana lần lượt tăng 1,9%, 0,49% và 1,58%. Vốn hóa toàn thị trường mã hóa ước đạt 2.440 tỉ USD, tăng 1,28% trong vòng 24 giờ qua.

Giá Bitcoin mắc kẹt dưới 72.000 USD

So với hôm qua, Bitcoin đã phục hồi tốt nhưng về tổng thể, tiền mã hóa giá trị nhất thế giới vẫn mắc kẹt dưới 72.000 USD. Nguyên nhân đến từ sự phân bổ vốn của nhà đầu tư, hoạt động của các nhà đầu tư lớn (cá voi) thấp và tốc độ tăng trưởng mạng lưới giảm sút. Điều này làm dấy lên nghi ngờ về triển vọng ngắn hạn của BTC.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin ẢNH: KHƯƠNG NHA

Dữ liệu từ công ty phân tích thị trường Glassnode cho thấy điểm số xu hướng tích lũy (ATS) của nhà đầu tư Bitcoin hiện gần bằng không. Điều này đồng nghĩa thị trường đang thận trọng, không tích lũy thêm và có xu hướng bán ra BTC. Dữ liệu này trùng khớp với sự sụt giảm của Bitcoin xuống còn 74.500 USD vào tháng 4.2025. Thị trường không thể phục hồi bền vững nếu thiếu hoạt động tích cực từ các nhà đầu tư.

Một chỉ số quan trọng khác là xu hướng phân bổ hoặc tích lũy thụ động của các nhà đầu tư lớn (cá voi) trên thị trường. Theo nhận định của nhà phân tích Santiment, các "cá voi" Bitcoin đang im lặng bất thường, điều chưa từng có trong lịch sử. Dữ liệu từ blockchain cho thấy tuần trước, số lượng giao dịch BTC hằng ngày trên 100.000 USD đã giảm xuống chỉ còn 6.417 giao dịch, mức thấp nhất kể từ tháng 9.2023. Trong khi đó, số lượng giao dịch vượt quá 1 triệu USD giảm xuống còn 1.485 giao dịch, mức tương đương tháng 10.2024, cho thấy các nhà đầu tư lớn vẫn đang chờ đợi những chính sách rõ ràng hơn của Mỹ về Đạo luật CLARITY và tình hình chiến sự ở Iran.

Chỉ số đáng chú ý thứ ba là hoạt động trên mạng Bitcoin đang giảm và nhu cầu trên chuỗi giảm sút. Dữ liệu từ công ty phân tích CryptoQuant cho thấy số địa chỉ hoạt động hằng ngày, tổng số giao dịch và số lượng UTXO (Unspent Transaction Output - số tài sản còn lại sau một giao dịch) trên toàn mạng Bitcoin đã giảm mạnh kể từ tháng 8.2025. Dữ liệu của Bitcoin Vector cũng chỉ ra các dấu hiệu tương tự khi tính thanh khoản và tốc độ tăng trưởng mạng lưới đang yếu dần.

Cuối cùng là yếu tố quan trọng nhất với những người đang trực tiếp tạo ra Bitcoin - thợ đào. Tỷ lệ băm (hash rate) của Bitcoin, chỉ số thể hiện mức độ hoạt động khai thác, đã giảm mạnh trong vài tuần qua, đồng nghĩa thợ mỏ đang tắt máy. Theo tính toán, với mức giá 72.000 USD, những người khai thác Bitcoin càng đào càng lỗ do giá bán không bù được chi phí vận hành.

Chi phí năng lượng tăng cao khi cuộc chiến Iran ngày càng trở nên căng thẳng, đã đẩy giá băm (hash price) xuống dưới 34 USD mỗi PH/giây/ngày. Chỉ số này thấp hơn mức hòa vốn của nhiều thợ đào. "Những người khai thác Bitcoin đang mất 19.000 USD cho mỗi BTC họ tạo ra. Độ khó vừa giảm 7,8% khi làn sóng rời bỏ của người khai thác đang lớn dần", các nhà phân tích tại Token Metrics cho biết trong một bài đăng trên X.