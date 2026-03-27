Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Blockchain

Bitcoin sập giá, xuống ngưỡng 66.000 USD

Khương Nha
27/03/2026 19:02 GMT+7

Giá Bitcoin bất ngờ lao dốc từ 69.000 USD xuống còn 66.000 USD khi giá dầu tăng vọt, nhà đầu tư tháo chạy khỏi các quỹ ETF Bitcoin.

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin (BTC) bất ngờ rơi tự do từ vùng giá 69.000 USD lúc 14 giờ 30 ngày 27.3 (giờ Việt Nam) xuống còn 67.770 USD. Đến 18 giờ cùng ngày, tiền mã hóa giá trị nhất thế giới tiếp tục giảm sâu xuống còn 66.430 USD. Như vậy, trong vòng 24 giờ, Bitcoin đã giảm 4,49% và chưa có dấu hiệu dừng. Tính từ mốc 72.000 USD được thiết lập hôm 25.3, chỉ sau 2 ngày, BTC đã giảm 8,3%.

Diễn biến giá Bitcoin tính đến 18 giờ ngày 27.3

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa cũng giảm 3,21% trong vòng 24 giờ, hiện còn 2.300 tỉ USD. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới không giữ được mức kháng cự 2.000 USD sau khi giảm 3,6%. 

Nguyên nhân Bitcoin sập giá

Theo CoinDesk, giá Bitcoin sập là do ảnh hưởng từ đà lao dốc của thị trường chứng khoán Mỹ. Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 hiện giao dịch ở mức 23.760, thấp hơn 10% so với đỉnh được thiết lập hồi tháng 1.

Trong khi đó, rủi ro vĩ mô cũng tăng vọt khi Ukraine làm gián đoạn nguồn cung dầu của Nga, gây áp lực lên các tài sản rủi ro, trong đó có Bitcoin. Theo các nhà phân tích, những rủi ro chính trị và căng thẳng về khí đốt đang đe dọa đà phục hồi của BTC. Tiền số giá trị nhất thế giới đang phải đối mặt nguy cơ giảm xuống dưới 65.000 USD.

Một dữ liệu bi quan khác là dòng tiền của nhà đầu tư đang ồ ạt chảy khỏi các quỹ ETF Bitcoin. Theo dữ liệu từ SoSoValue, chỉ trong ngày 26.3, đã có tổng cộng 171,12 triệu USD được rút ra khỏi 11 quỹ ETF Bitcoin tại Mỹ. Đây là dòng tiền chảy ra lớn nhất trong một ngày được ghi nhận trong vòng 3 tuần qua. Quỹ IBIT của BlackRock ghi nhận dòng vốn rút ra là 41,92 triệu USD trong ngày. Các quỹ như FBTC, GBTC, BITB và ARKB đều ghi nhận mức rút 20 - 30 triệu USD. 

Các dữ liệu này cho thấy Bitcoin đang đối mặt cuộc khủng hoảng giá nghiêm trọng. Nhà đầu tư không còn cảm thấy an toàn, kỳ vọng tăng giá đã mất trong bối cảnh kinh tế vĩ mô và tình hình chiến sự có nhiều diễn biến phức tạp. Bitcoin đang phải đối mặt thách thức về khả năng quay lại vùng giá 70.000 USD hoặc sẽ giảm sâu trong những cú sốc kinh tế vĩ mô rộng lớn hơn.

Giá Bitcoin hôm nay 27.3.2026: BTC lao dốc, Việt Nam bỏ khấu trừ 0,1% trên doanh thu

Giá Bitcoin hôm nay thủng đáy 69.000 USD khi chiến sự ở Iran tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong khi đó cộng đồng tiền mã hóa Việt Nam đón nhận thêm tin tức về việc khấu trừ phí giao dịch dựa trên doanh doanh thu.

Khám phá thêm chủ đề

BTC UKRAINE Bitcoin tiền mã hóa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận