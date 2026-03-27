Giá Bitcoin hôm nay 27.3.2026: BTC lao dốc, Việt Nam bỏ khấu trừ 0,1% trên doanh thu

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay giảm 2,93% so với hôm qua. Tính đến 10 giờ 30 ngày 27.3 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 68.784 USD.

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa trong 24 giờ qua đã giảm 2,52%, xuống còn 2.360 tỉ USD. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới mất mốc 2.100 USD khi giảm 4% so với hôm qua, giá hiện tại là 2.063 USD. Các token khác như BNB, Solana, XRP lần lượt giảm 2,15%, 4,81% và 2,43%.

Dù Bitcoin không giữ được mốc 70.000 USD nhưng nhiều nhà đầu tư lạc quan cho rằng thị trường sẽ sớm phục hồi. Đầu tháng 3, dòng vốn đổ vào các quỹ ETF Bitcoin giao ngay trong một tuần liên tiếp đã gần đạt mốc 1 tỉ USD.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin ẢNH: KHƯƠNG NHA

Trong khi đó, các công ty lớn liên tục tích trữ thêm BTC. Nổi bật là Strategy, công ty đại chúng nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới đã mua thêm 22.237 BTC với giá 1,6 tỉ USD. Công ty quản lý tài sản Morgan Stanley nộp hồ sơ để ra mắt quỹ ETF Bitcoin giao ngay của riêng mình. Thể chế tài chính này khuyến nghị các nhà đầu tư nên duy trì tỷ lệ phân bổ 2 - 4% vào tiền điện tử.

Hôm 25.3, Coinbase cũng đã ra mắt dịch vụ thanh toán trả trước bằng token cho các khoản vay của Fannie Mae, cho phép người nắm giữ Bitcoin sử dụng BTC và USDC để tài trợ cho các khoản thế chấp nhà ở. Dịch vụ này cho phép các nhà đầu tư có thể dùng giá trị thanh khoản của BTC tích lũy mà không cần bán hoặc tạo ra giao dịch chịu thuế.



Việt Nam bỏ khấu trừ thuế 0,1% trên mỗi giao dịch tiền mã hóa

Trong bối cảnh tài sản mã hóa được pháp luật công nhận và sàn giao dịch trong nước có thể sớm đi vào vận hành, các quy định về thuế, phí giao dịch cũng được cộng đồng đầu tư đặc biệt quan tâm.

Theo bản tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, phản biện xã hội đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn kê khai, khấu trừ, nộp và quyết toán thuế trên thị trường tài sản mã hóa do Bộ Tài chính công bố, mức khấu trừ thuế sẽ được thay đổi.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 dự thảo Thông tư về mức khấu trừ thuế 0,1% trên doanh thu chuyển nhượng từng giao dịch, Ngân hàng Nhà nước cho rằng dự thảo hiện chưa có quy định cụ thể về cách xác định doanh thu đối với từng giao dịch của tổ chức nước ngoài và cá nhân. Do đó, Cục Thuế đã bỏ nội dung doanh thu của mỗi giao dịch chuyển nhượng tài sản mã hóa. Doanh thu chuyển nhượng tài sản mã hóa sẽ thực hiện theo quy định chung về doanh thu tại chính sách thuế hiện hành.

Hiện tại, chính sách thuế với giao dịch, chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa được thiết kế tương tự chứng khoán cho đến khi có chính sách thuế riêng.

Cơ quan soạn thảo cũng lưu ý các hoạt động kinh doanh và cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa gồm tổ chức thị trường giao dịch, tự doanh, lưu ký và cung cấp nền tảng phát hành tài sản mã hóa, cùng các hoạt động tương tự kinh doanh chứng khoán phát sinh trong giai đoạn thí điểm và chỉ do doanh nghiệp Việt Nam thực hiện.

Trong khi đó, việc chuyển nhượng tài sản mã hóa sẽ cho phép cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài cùng tham gia. Với tổ chức nước ngoài, cá nhân cư trú và không cư trú có giao dịch, chuyển nhượng tài sản mã hóa, nghĩa vụ thuế sẽ được thực hiện qua cơ chế khấu trừ, nộp thay bởi tổ chức cung cấp dịch vụ, tương tự mô hình đang áp dụng với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán.