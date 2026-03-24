Sàn tiền số ONUS, Nami đóng rút tiền, nhà đầu tư Việt 'ngồi trên đống lửa'

Sàn ONUS bị 'sập'

Anh Đào, nữ nhân viên văn phòng tại TP.HCM, cho biết từ tối 20.3, tài khoản ONUS của cô không thể truy cập bình thường. Ứng dụng liên tục thông báo: ""Đăng nhập lỗi. Vui lòng kiểm tra kết nối mạng và thông tin đăng nhập". Nhưng dù thử nhiều lần, chuyển từ kết nối Wi-Fi sang 5G nhưng Anh Đào vẫn không thể đăng nhập.

Đào tìm đến nhóm hỗ trợ khách hàng của ứng dụng và phát hiện ra các quản trị viên của ứng dụng đã đồng loạt rời nhóm. Nhiều người cũng rơi vào tình trạng không thể truy cập ứng dụng dù đã thử nhiều cách như chọn quên mật khẩu, tạo tài khoản mới...

Người dùng thông báo không thể truy cập ứng dụng ONUS để nạp/rút tiền ẢNH: KHƯƠNG NHA

"Tôi còn hơn 10 triệu gửi trong ONUS để kiếm lời nhưng bạn tôi có người gửi đến tiền tỉ và giờ không có cách nào truy cập tài khoản, chưa nói đến việc rút về. Mọi người giờ như đang ngồi trên đống lửa khi không nhận được bất kỳ thông báo nào từ nền tảng, người hướng dẫn dùng dịch vụ trước đây giờ cũng không liên lạc được", Anh Đào kể.

Lê Thanh Tài, giám đốc tài chính một startup về blockchain tại TP.HCM cho biết, việc một sàn giao dịch tiền số bất ngờ không thể truy cập trong thời gian dài cho thấy đang có vấn đề nghiêm trọng về vận hành. Nhiều sàn giao dịch bị "sập" trước đó cũng có dấu hiệu tương tự. Tuy nhiên, đa số vẫn cho người dùng truy cập để lưu lại thông tin cá nhân, sàn chỉ đóng thao tác rút tiền.

Người dùng ONUS càng hoang mang khi có thông tin HVA Group - đối tác chiến lược của ONUS đang làm việc với cơ quan chức năng về sự vụ liên quan đến Onus Labs. Onus Labs được sàn ONUS thuê để quản lý tất cả hoạt động hằng ngày liên quan đến nền tảng, bao gồm tài khoản người dùng và hệ thống giao dịch.

Nhà đầu tư vàng 'mắc kẹt' trên HanaGold

Hôm 23.3, nền tảng mua vàng HanaGold có liên quan đến sàn ONUS, cũng thông báo dừng cổng nạp/rút tiền. "Sự cố hiện tại là do một vài hoạt động của HanaGold có liên quan với danh nghĩa hợp tác với sàn ONUS, nên HanaGold cũng bị ảnh hưởng và được yêu cầu phối hợp điều tra", trích thông báo.

Theo đó, việc nạp/rút tiền trên HanaGold bị tạm khóa do yêu cầu từ cơ quan chức năng, cho đến khi được phép mở lại. Nền tảng cũng cảnh báo việc hướng dẫn người dùng tham gia các hội nhóm để hỗ trợ nạp/rút tiền là lừa đảo, khách hàng không nên làm theo.

HanaGold thông báo bị ảnh hưởng do có liên quan đến ONUS ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong thông báo của HanaGold, đơn vị xác nhận hoạt động bị gián đoạn do có liên quan sàn ONUS. Theo thỏa thuận chiến lược ký năm 2024, HVA xem HanaGold là một phần trong hệ sinh thái đầu tư tài chính - công nghệ. HVA đã góp vốn vào HanaGold để cùng khai thác tài sản vàng và chia sẻ lợi nhuận. HVA cũng là nhà đầu tư chiến lược của sàn ONUS.

Cùng ngày, Công ty cổ phần đầu tư HVA (HVA Group) cũng ra thông báo tương tự HanaGold về việc tạm đóng chức năng nạp/rút tiền theo yêu cầu của cơ quan điều tra.

Sàn Nami dừng nạp/rút tiền tự động

Khủng hoảng ONUS nhanh chóng lan rộng sang một sàn giao dịch tiền số chưa được cấp phép khác ở Việt Nam là Nami. Trong thông báo mới nhất, sàn giao dịch này cho biết hệ thống đang ghi nhận lượng yêu cầu giao dịch nạp và rút tiền tăng đột biến trong thời gian ngắn. Do đó, sàn quyết định tạm ngưng tính năng nạp/rút tự động, nhằm tránh phát sinh rủi ro từ biến động thị trường.

Các giao dịch sẽ được đội ngũ chuyên môn rà soát, đảm bảo không có sai sót trong giai đoạn cao điểm. Sàn khẳng định việc kéo dài thời gian xử lý là vấn đề kỹ thuật vận hành trong điều kiện tải cao.

Việc các sàn giao dịch không phép trong nước đồng loạt gặp sự cố liên quan đến chức năng nạp/rút tiền diễn ra trong bối cảnh Việt Nam sắp cấp phép thí điểm cho sàn giao dịch tài sản mã hóa.

Mới đây, Bộ Tài chính đã công bố và gửi xin ý kiến Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước về danh sách 5 hồ sơ đủ điều kiện hợp lệ đề nghị cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Trong đó có Công ty CP Tài sản số Việt Nam; Công ty CP Sàn Giao dịch tài sản mã hóa VIX (VIXEX); Công ty CP Sàn Giao dịch tài sản mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX); Công ty CP Sàn Giao dịch tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX); Công ty CP Sàn Giao dịch tài sản mã hóa Techcom (TCEX) có hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại Nghị quyết 05/2025/NQ-CP.