Giá Bitcoin hôm nay 25.3.2026: Nguy cơ chạm đáy 40.000 USD

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay giảm 0,23% so với hôm qua. Phe mua đang cố gắng giữ vững vùng giá 70.000 USD nhưng trước đó, có lúc Bitcoin (BTC) thủng đáy 69.000 USD. Đến 7 giờ 30 ngày 25.3 (giờ Việt Nam), mỗi BTC được giao dịch quanh mốc 70.692 USD.

Các token như Solana, BNB, Ethereum tăng nhẹ 0,5 - 1%. Vốn hóa toàn thị trường mã hóa vẫn dao động trong khoảng 2.420 tỉ USD. Theo các nhà phân tích, nỗi lo về một cuộc chiến tranh kéo dài ở Iran và tác động của lạm phát toàn cầu khiến các nhà đầu tư thận trọng hơn về Bitcoin.

Trong khi đó, trái phiếu kho bạc Mỹ chứng kiến đợt bán tháo trong giai đoạn này, cho thấy các nhà giao dịch đang tích cực tích trữ tiền mặt. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 5 năm đã tăng vọt lên 4,10%, đánh dấu mức cao nhất trong 9 tháng khi các nhà giao dịch kỳ vọng lợi nhuận tốt hơn.

Kết hợp giữa giá cổ phiếu giảm và áp lực lạm phát dai dẳng đã khiến các nhà đầu tư tìm kiếm sự an toàn trong các vị thế tiền mặt. Điều này đồng nghĩa thị trường vẫn tiếp tục quan sát và chuẩn bị cho kịch bản giá Bitcoin tiếp tục giảm sâu.

Giá Bitcoin có thể giảm sâu về 40.000 USD

Bitcoin đã không vượt qua được đường trung bình động lũy thừa trong 200 phiên giao dịch gần nhất (EMA 200) ở vùng giá 68.300 USD, cho thấy đợt phục hồi nhẹ lên 76.000 USD vào tuần trước có thể là bẫy tăng giá.

Nhà phân tích Jelle chia sẻ trên X hôm 24.3 rằng mô hình tăng giá của Bitcoin đã bị phá vỡ vào cuối tuần trước. "Hãy giữ vững vị thế hiện tại trong một hoặc hai ngày, vùng giá thấp hơn có thể sớm hình thành trong phạm vi 59.930 - 65.500 USD", Jelle dự báo.

Còn nhà phân tích Stockmoney Lizards nhận định BTC đã không giữ được đường EMA50. Kết hợp diễn biến bất ổn của chiến tranh Trung Đông so với 2 tuần trước, nhiều dữ liệu cho thấy Bitcoin có thể quay về vùng giá dưới 60.000 USD.

Nhà phân tích Michael J. Kramer thậm chí đưa ra nhận định bi quan hơn. Ông cho rằng: "Bitcoin đang tiến gần đến đợt giảm giá tiếp theo xuống mốc 46.600 USD". Trên thị trường dự báo, 46% người cho rằng Bitcoin có thể giảm xuống dưới 45.000 USD trong năm 2026.