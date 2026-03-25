Động thái lạ của các sàn tiền số quốc tế tại Việt Nam

OKX thông báo bảo trì hệ thống mua bán P2P

Ngay sau sự cố nạp rút tiền trên hai sàn tiền số không phép là ONUS và Nami, chiều 24.3, nhiều người dùng Việt Nam đồng loạt phản ánh việc không thể giao dịch P2P trên sàn quốc tế OKX.

P2P (Peer-to-Peer - Ngang hàng) là hình thức mua bán, trao đổi tài sản mã hóa trực tiếp giữa hai người, thông qua các nền tảng trực tuyến. Trên các sàn giao dịch tiền mã hóa, người dùng có thể bán USDT, Bitcoin hoặc các token khác bằng tiền pháp định, thanh toán bằng tài khoản ngân hàng.

Trong khi người dùng sàn ONUS không thể truy cập tài sản, sàn Nami thông báo dừng nạp rút tự động, thì người dùng truy cập giao dịch P2P trên OKX liên tục hiển thị báo lỗi, từ chối toàn bộ lệnh mua lẫn bán.

Các bài viết về lỗi giao dịch mua bán P2P trên OKX được người dùng chia sẻ khắp mạng xã hội. Nhiều người hoang mang, sợ tài sản bị kẹt lại trên sàn vì không nhận được bất kỳ thông báo nào từ nền tảng.

Đến chiều cùng ngày, trang OKX Việt Nam - Thảo luận thông báo trên Telegram: "Hiện tại tính năng giao dịch P2P trên OKX đang trong quá trình bảo trì hệ thống. Đội ngũ kỹ thuật đang khẩn trương xử lý và dịch vụ sẽ sớm hoạt động trở lại bình thường. Mong người dùng thông cảm cho sự bất tiện này".

Binance tuyển tổng giám đốc tại Việt Nam

Một sự kiện gây chú ý khác là Binance, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới, bất ngờ thông báo tuyển vị trí tổng giám đốc (General Manager) tại thị trường Việt Nam cùng nhiều vị trí quan trọng khác. Động thái này gây xôn xao cộng đồng trong bối cảnh Việt Nam sắp cấp phép vận hành thí điểm sàn giao dịch tiền mã hóa trong nước.

Theo yêu cầu, ứng viên sẽ làm việc tại TP.HCM, chịu trách nhiệm điều hành hoạt động bán hàng, kiểm soát tài chính, tuyển dụng và quản lý đội ngũ tại Việt Nam. Vị trí này sẽ chịu trách nhiệm điều phối toàn bộ hoạt động vận hành, xây dựng chiến lược kinh doanh và quản lý các mối quan hệ trực tiếp với cơ quan quản lý Chính phủ.

Điều kiện là ứng viên tốt nghiệp cử nhân các ngành quản trị kinh doanh, quản lý, ưu tiên bằng MBA và có kinh nghiệm làm việc trên 10 năm ở vị trí quản lý cấp cao. Yêu cầu quan trọng là ứng viên phải có kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật, đặc biệt tài sản kỹ thuật số.

Trước đó vào tháng 9.2025, trong chuyến công tác tại UAE, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình đã gặp CEO Binance Richard Teng, đề nghị công ty mở trụ sở tại Đà Nẵng và hợp tác để triển khai sàn giao dịch tài sản mã hóa.

Đến tháng 11, tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025, Sở Tài chính TP.HCM ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Binance nhằm thúc đẩy hợp tác phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC_HCMC).

Những chuyển động của sàn giao dịch không phép trong nước và sàn giao dịch quốc tế đang được nhà đầu tư Việt Nam đặc biệt quan tâm sau khi luật Công nghiệp Công nghệ số 2025 chính thức có hiệu lực từ ngày 1.1.2026. Đây là lần đầu tiên tài sản số được xem là tài sản hợp pháp tại Việt Nam.

Song song với đó, Nghị quyết 05/2025/NQ-CP về việc cấp phép thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa trong nước cũng đang có nhiều tiến triển mới. Gần đây nhất, Bộ Tài chính đã công bố và gửi xin ý kiến Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước về danh sách 5 hồ sơ đủ điều kiện hợp lệ đề nghị cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Trong đó có Công ty CP Tài sản số Việt Nam; Công ty CP Sàn Giao dịch tài sản mã hóa VIX (VIXEX); Công ty CP Sàn Giao dịch tài sản mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX); Công ty CP Sàn Giao dịch tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX); Công ty CP Sàn Giao dịch tài sản mã hóa Techcom (TCEX) có hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định tại Nghị quyết 05/2025/NQ-CP.