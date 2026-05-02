Công nghệ Blockchain

Giá Bitcoin hôm nay 2.5.2026: Hướng đến mục tiêu 80.000 USD

Khương Nha
02/05/2026 08:59 GMT+7

Giá Bitcoin hôm nay tăng vọt lên 78.000 USD khi căng thẳng ở eo biển Hormuz có dấu hiệu hạ nhiệt.

Dữ liệu từ Binance, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới, cho thấy giá Bitcoin hôm nay tăng mạnh so với hôm qua. Tính đến 8 giờ ngày 2.5 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 78.292 USD, tăng 2,38% trong vòng 24 giờ qua.

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa tăng 1,84% so với hôm qua, cán mốc 2.600 tỉ USD. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, tăng 1,61%, tiến sát mốc 2.300 USD. Các token khác như BNB, Solana, XRP đều tăng 0,3 - 1,3%.

Giá Bitcoin hôm nay 2.5.2026: BTC hướng đến 80.000 USD - Ảnh 1.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin trước biểu đồ giá sáng 2.5

ẢNH: KHƯƠNG NHA

Đà tăng của Bitcoin và thị trường tiền mã hóa xảy ra khi tâm lý chấp nhận rủi ro được cải thiện. Giá dầu giảm nhẹ sau khi có thông tin cho rằng Iran đã gửi một đề xuất mới nhằm nối lại đàm phán với Mỹ. Tin tức này làm dấy lên hy vọng rằng căng thẳng ở eo biển Hormuz có thể giảm bớt, ít nhất trong ngắn hạn.

Bitcoin hướng đến giá 80.000 USD

Các nhà đầu tư Bitcoin đang đặt mục tiêu giá 80.000 USD. Đây là ngưỡng đột phá quan trọng, nếu vượt mốc này, thị trường có thể thu hút thêm nhiều người mới và kích hoạt kịch bản tăng giá bền vững . 

"Tôi nghĩ 80.000 USD là ngưỡng kháng cự quan trọng. Chúng ta cần một cú bứt phá mạnh mẽ để có thể vượt qua", Adrian Fritz, chiến lược gia của 21hares, nói với CoinDesk

Các phân tích kỹ thuật cho thấy sau khi tăng giá lên 78.000 USD, Bitcoin đã giữ vững mức hỗ trợ tại đường trung bình động hàm mũ 100 ngày (EMA 100). Khối lượng mua trên thị trường giao ngay cũng tăng mạnh trong khi chỉ số chênh lệch khối lượng tích lũy (CVD) đạt 11.500 BTC, mức cao nhất kể từ ngày 17.2.

Vị thế giao dịch phái sinh đang mở rộng song song với giá đồng nghĩa sự xuất hiện của những nhà đầu tư mới. Tổng khối lượng hợp đồng mở đã tăng 6,64% lên 257.000 BTC trong 24 giờ. Điều này cho thấy các vị thế mới đang được bổ sung khi Bitcoin ổn định dưới mức 80.000 USD.

Chỉ số CVD trên thị trường tương lai đã phục hồi lên 98.300 BTC, báo hiệu sự trở lại của áp lực mua ròng. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn đợt điều chỉnh hôm 27.4, cho thấy vị thế giao dịch vẫn đang lớn dần.

Đáng chú ý, thanh khoản Bitcoin tiếp tục tập trung ở vùng giá 78.000 - 80.000 USD, với 2,1 tỉ USD vị thế bán khống gặp rủi ro. 

Công ty tiền điện tử Hàn Quốc tặng nhầm lượng Bitcoin trị giá 44 tỉ USD, phải gấp rút thu hồi

Hoạt động giao dịch BTC từ các tổ chức tiếp tục cho thấy xu hướng tích cực. Thay đổi trong số dư giao dịch OTC trong 30 ngày đã giảm xuống khoảng -20.700 BTC, tương đương mức ghi nhận lần cuối vào tháng 3.2025. Số dư thấp hơn đồng nghĩa BTC đang được chuyển ra khỏi các sàn giao dịch, làm giảm nguồn cung.

Xu hướng dòng vốn vào các quỹ ETF cũng tương tự. Hồi tháng 4, có khoảng 1,97 tỉ USD đổ vào các quỹ ETF Bitcoin. Theo Bitcoin Ecoinometrics, hiện có 9 ngày liên tiếp dòng vốn chảy vào các quỹ, đây là chuỗi kỷ lục dài nhất trong năm 2026. 

"Lần cuối dòng chảy thể hiện sự bền bỉ như vậy là ngay trước khi Bitcoin lập đỉnh vào tháng 10.2025. Điều này không có nghĩa thị trường đang hướng đến đỉnh giá mới nhưng cho thấy xu hướng tăng giá đang có nhiều tín hiệu khả quan", các nhà phân tích của Bitcoin Ecoinometrics nhận định. 

Mục tiêu trước mắt của các nhà đầu tư Bitcoin là theo dõi dòng tiền đổ vào thị trường có thể duy trì được bao lâu và liệu tính thanh khoản trên 80.000 USD có giảm khi sự tham gia của các tổ chức tăng lên hay không.

Tin liên quan

Giá Bitcoin hôm nay 1.5.2026: Mỹ tịch thu gần 500 triệu USD tiền số của Iran

Giá Bitcoin hôm nay 1.5.2026: Mỹ tịch thu gần 500 triệu USD tiền số của Iran

Giá Bitcoin hôm nay phục hồi nhẹ trong khi Mỹ tuyên bố tịch thu gần 500 triệu USD tiền số của Iran, vượt con số 344 triệu USD bị đóng băng trước đó.

Giá Bitcoin hôm nay 29.4.2026: Nỗ lực chạm mốc 80.000 USD bất thành

Giá Bitcoin hôm nay 26.4.2026: BTC giảm, nhà đầu tư lớn đặt lệnh bán khống

Khám phá thêm chủ đề

Bitcoin BTC Bitcoin tăng giá giá Bitcoin Diễn biến giá Bitcoin tiền mã hóa
