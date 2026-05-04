Giá Bitcoin hôm nay 4.5.2026: Giao dịch trên mốc 78.000 USD

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay tiếp tục tăng nhẹ so với hôm qua. Tính đến 6 giờ 50 ngày 4.5 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 78.368 USD. Trước đó, vào lúc 5 giờ, tiền mã hóa giá trị nhất thế giới liên tục giao dịch trên 79.000 USD, hướng thẳng đến ngưỡng kháng cự 80.000 USD nhưng bất thành.

Diễn biến giá Bitcoin trong 24 giờ, tính đến 6 giờ 50 ngày 4.5 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa ước đạt 2.610 tỉ USD. Các token như Ethereum, XRP, Solana đều đang tăng giá nhẹ. Nhà đầu tư vẫn thận trọng theo dõi các diễn biến tiếp theo của thị trường.

Những tín hiệu trái chiều về giá Bitcoin

Theo nhà phân tích Michael van de Poppe, thị trường đang có nhiều chuyển biến tích cực. Cuối tuần trước, dòng vốn tiếp tục đổ vào các quỹ ETF Bitcoin tại Mỹ với gần 630 triệu USD. "Tôi không nghĩ đà phục hồi sẽ chậm lại trong tuần tới, đây là lý do chúng ta sẽ thấy thị trường có những điều chỉnh nhẹ. Vùng giá 79.000 USD là mốc quan trọng, cần được phá vỡ. Nếu vượt qua, thị trường sẽ thấy đà tăng mạnh hơn. Các mốc tiếp theo sẽ là 86.000 - 88.000 USD và 92.000 - 94.000 USD sẽ là những mốc quan trọng nhất".

Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích vẫn tỏ ra thận trọng, theo dõi sát sao các động thái mua bán để chuẩn bị tích lũy thanh khoản trước khi giá đảo chiều.

"Lượng thanh khoản đang hình thành trên thị trường nhưng nhà đầu tư lại tận dụng điều này để bán tháo", nhà phân tích Crypto Tony bình luận về dữ liệu từ CoinGlass trong ngày.

Trong khi đó, công ty phân tích giao dịch JDK Analysis mô tả tình hình thanh khoản là "điển hình cho xu hướng giảm giá".

"Chúng ta có thể thấy rõ ràng các lệnh mua mới đang được mở ở mức đỉnh, trong khi giá không thể tăng cao hơn bất chấp lực mua ngày càng mạnh", các chuyên gia tại JDK Analysis nhận định.

Strategy dừng mua Bitcoin

Một trong những thông tin quan trọng có thể tác động đến giá Bitcoin trong tuần này là việc Strategy dừng mua thêm BTC. Hôm 3.5, trên X cá nhân, ông Michael Saylor, Chủ tịch Strategy, thông báo tuần này công ty sẽ không mua thêm Bitcoin để chuẩn bị cho báo cáo thu nhập quý 1/2026 vào ngày 5.5.

Trong thương vụ mua gần nhất, công ty đại chúng nắm giữ kho Bitcoin lớn nhất thế giới, đã mua 3.273 BTC, tương đương 255 triệu USD. Theo hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ, Strategy đang tích lũy 818.334 BTC. Mức trung bình giá là 77.906 USD.

Theo CoinTelegraph, các giao dịch mua vào của Strategy, cùng với dòng vốn chảy vào các quỹ ETF Bitcoin, đã góp phần đẩy giá BTC tăng 12% trong tháng 4.

Tuy nhiên, việc Strategy chuyển sang đầu tư Bitcoin và phụ thuộc vào biến động giá trên thị trường đang vấp phải nhiều hoài nghi. Peter Schiff, nhà kinh tế trưởng kiêm chiến lược gia toàn cầu tại Euro Pacific Asset Management, từng gọi Strategy là "mô hình Ponzi".

"Việc đánh cược Bitcoin sẽ tăng hơn 11,5% mỗi năm không làm thay đổi cấu trúc kiểu Ponzi của công ty", Schiff nhắc lại nhận định trong một bài đăng trên X hôm 3.5.

Trước đó, nhà phân tích Joseph Parrish cũng lưu ý lượng tiền mặt dự trữ của Strategy hiện không đủ để trang trải cổ tức trong hai năm. Điều này buộc công ty phải tiếp tục bán cổ phiếu phổ thông và làm tăng rủi ro cho nhà đầu tư nếu Bitcoin hoạt động kém hiệu quả.

Với việc nắm giữ lượng lớn Bitcoin, mỗi động thái của Strategy đều có thể tác động đến thị trường tiền mã hóa và được các nhà đầu tư theo dõi thận trọng. Tâm lý lạc quan của thị trường có thể được củng cố khi công ty mua vào Bitcoin nhưng cũng có thể kích hoạt đợt giảm giá mạnh nếu Strategy phát đi tín hiệu bán tài sản số.