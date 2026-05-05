Công nghệ Blockchain

Giá Bitcoin hôm nay 5.5.2026: Tăng vượt mốc 80.000 USD

Khương Nha
05/05/2026 08:51 GMT+7

Giá Bitcoin hôm nay tăng vọt lên trên 80.000 USD, đánh dấu mức cao nhất từ ngày 31.1.2026 khi nhiều nhà đầu tư dự đoán giá sẽ tiếp tục hồi phục mạnh trong những ngày tới.

Dữ liệu từ Binance, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới, cho thấy giá Bitcoin hôm nay tiếp tục tăng mạnh so với hôm qua. Đến 8 giờ ngày 5.5 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 80.061 USD, tăng 2,12% trong 24 giờ qua. Đây là mức giá cao nhất được ghi nhận từ ngày 31.1.2026.

Đợt tăng giá của Bitcoin bắt đầu từ 8 giờ 25 ngày 4.5, từ vùng giá 78.000 USD, chỉ mất vài tiếng, tiền mã hóa lớn nhất thế giới đã vượt mốc 80.000 USD. Đến chiều cùng ngày, BTC giảm mạnh, quay về vùng giá 78.000 USD. Đến cuối ngày, Bitcoin lấy lại vùng giá 80.000 USD và duy trì ổn định đến hôm nay.

Ethereum (ETH), tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, đang giao dịch quanh mốc 2.356 USD, tăng 2,16% trong vòng 24 giờ qua. Các token khác như XRP, BNB, Solana lần lượt tăng 0,6%, 1,25% và 0,7%. Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa tăng 1,67% so với hôm qua, đạt mốc 2.650 tỉ USD.

Diễn biến Bitcoin và thị trường tiền mã hóa sáng 5.5

Đợt tăng giá của Bitcoin trùng nhịp chỉ số MSCI AC châu Á tăng 2,3% lên 245,2 điểm vào đầu tuần. Trong khi đó, tại Mỹ, lãnh đạo các ngân hàng và doanh nghiệp tiền điện tử đã thống nhất được điều khoản về lợi suất của stablecoin (tiền mã hóa ổn định giá) trong Đạo luật CLARITY. Dự kiến Thượng viện sẽ xem xét lại trong tháng này. 

Các quỹ ETF Bitcoin tại Mỹ cũng ghi nhận dòng vốn ròng chảy vào 11/14 ngày gần nhất, cho thấy nhu cầu từ các tổ chức vẫn lớn. Trước đó, vào cuối tuần trước, dòng vốn đổ vào ETF Bitcoin của Mỹ đạt 629,8 triệu USD trong ngày 1.5, đánh dấu ngày giao dịch mạnh nhất trong vòng hai tuần. 

Bitcoin sẽ sớm quay lại mốc 100.000 USD?

So với mức đáy 62.000 USD được thiết lập ngày 5.2, hiện tại Bitcoin đã tăng 30%. Nhiều nhà phân tích dự đoán tiền mã hóa lớn nhất thế giới có thể sớm lấy lại mốc 100.000 USD.

Nhà giao dịch Michael van de Poppe, sáng lập MN Trading Capital, cho rằng: "Bitcoin không cần chất xúc tác nào để đẩy giá lên. Khi giá tăng, 'câu chuyện' đó sẽ tự hình thành". 

Một trong những động lực giá quan trọng của Bitcoin là cố vấn tiền mã hóa của Nhà Trắng, Patrick Witt, cho biết sẽ đưa ra thông báo quan trọng về Bitcoin trong vài tuần tới. 

Theo các nhà phân tích, vượt qua vùng giá 79.000 USD sẽ mở ra nhiều cơ hội để Bitcoin hướng đến mốc 86.000 - 88.000 USD, sau đó là 90.000 USD.

"Đợt tăng giá của Bitcoin đã khiến 452 triệu USD hợp đồng tương lai bị thanh lý, báo hiệu hoạt động mua vào mạnh mẽ" nhà phân tích Amr Taha của CryptoQuant nhận định. Khi biểu đồ giao dịch này xuất hiện, thị trường sẽ tiến gần mức đột phá quan trọng. Điều này đồng nhà đầu tư không chờ giá giảm để mua, thay vào đó họ tìm kiếm tín hiệu khi giá tăng cao hơn. 

Dựa trên bản đồ thanh lý 30 ngày của Bitcoin do CoinGlass thống kê, nếu giá vượt qua mức 84.000 USD, sẽ kích hoạt đợt thanh lý trị giá hơn 2,85 tỉ USD trên tất cả sàn giao dịch.

