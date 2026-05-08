Giá Bitcoin hôm nay 8.5.2026: Hơn 8 tỉ USD BTC rút khỏi các sàn tiền số

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay giảm 2,68% so với hôm qua. Tính đến 14 giờ 45 ngày 8.5 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 79.473 USD.

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa ước đạt 2.660 tỉ USD, giảm 1,64% trong vòng 24 giờ. Các token khác như Ethereum, BNB, XRP lần lượt giảm 2,68%, 2,62% và 2,64%.

Dữ liệu trên blockchain cho thấy, dù giá Bitcoin giảm nhưng lượng dự trữ BTC trên các sàn giao dịch lại đang ở mức thấp nhất trong hai năm gần đây. Điều này đồng nghĩa áp lực bán ngắn hạn cũng giảm theo. Đây thường được xem là hiện tượng "supply shock" (khi nhu cầu mua duy trì hoặc tăng, giá có xu hướng được đẩy lên do khan hiếm).

Cụ thể, gần 100.000 Bitcoin, tương đương gần 8 tỉ USD theo giá hiện tại, đã rút khỏi các sàn giao dịch lớn. Trong khi đó, số dư giao dịch OTC (Over the Counter - mua bán trực tiếp không thông qua sàn giao dịch) giảm và nhu cầu từ các địa chỉ tích lũy tăng 60%. Điều này khiến nguồn cung thanh khoản của Bitcoin giảm, khiến giá có thể tăng.

Việc lượng lớn Bitcoin bị ồ ạt rút khỏi các sàn như Binance, OKX và Gemini trùng khớp với nhu cầu tích lũy mạnh từ các ví, lượng BTC nắm giữ của các nhóm này đã tăng 60,5% trong hai tuần qua.

Nhà phân tích tiền điện tử Amr Taha lưu ý rằng lượng Bitcoin dự trữ trên Binance, OKX và Gemini đã giảm mạnh kể từ tháng 2. Binance ghi nhận mức giảm lớn nhất, với lượng dự trữ giảm xuống gần 620.000 BTC vào ngày 7.5. Sự sụt giảm này đã đẩy lượng Bitcoin nắm giữ của Binance xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12.2023.



Diễn biến trên sàn OKX cũng tương tự. Lượng Bitcoin dự trữ của sàn đã giảm xuống khoảng 102.000 BTC trong tuần này. Gemini ghi nhận dòng tài sản được rút ra đều đặn từ đầu tháng 2, hiện còn 95.000 BTC.

Taha lưu ý rằng sự sụt giảm đồng bộ nguồn BTC dự trữ trên các sàn có ý nghĩa lớn hơn nhiều so với tín hiệu riêng lẻ từ một sàn. Số lượng Bitcoin ít hơn trên các nền tảng giao dịch có thể khuếch đại phản ứng giá khi nhu cầu giao ngay mạnh mẽ trở lại.



Động thái này trùng khớp với sự sụt giảm số dư OTC. Số dư OTC thấp hơn có thể làm giảm lượng Bitcoin có sẵn cho các giao dịch cá nhân lớn ngoài sàn giao dịch.

Lượng Bitcoin giao dịch trên thị trường OTC trong 30 ngày gần nhất đã giảm xuống -24.940 BTC. Trước đó vào ngày 8.2, khi giá Bitcoin giảm còn 60.000 USD, thị trường đã chứng kiến thêm 25.300 BTC được đổ vào. Sự đảo chiều này cho thấy dòng cung Bitcoin trên thị trường OTC đã chậm lại đáng kể từ đợt bán tháo hồi tháng 2.

Những nhà đầu tư dài hạn đã tăng cường tích lũy Bitcoin trong giai đoạn phục hồi gần đây. Dữ liệu của CryptoQuant cho thấy nhu cầu từ các địa chỉ tích lũy đã tăng lên 264.000 BTC vào ngày 6.5. Trước đó vào ngày 23.4, con số này là 164.440 BTC.



Sự gia tăng tích lũy trùng khớp với sự phục hồi của Bitcoin hướng tới mức 82.800 USD, cho thấy hoạt động mua mạnh mẽ hơn từ những người nắm giữ dài hạn trong đợt tăng giá gần đây.



Hoạt động giao dịch phái sinh cũng tăng mạnh trong đợt tăng giá gần đây. Khối lượng giao dịch ròng trong bảy ngày của Binance đã chuyển từ âm 1 tỉ USD vào cuối tháng 3 lên dương 2,63 tỉ USD hôm 7.5.