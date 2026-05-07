Giá Bitcoin hôm nay 7.5.2026: Rung lắc theo diễn biến ở eo biển Hormuz

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay liên tục biến động. Lúc 15 giờ ngày 7.5 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 81.466 USD, tăng 0,15% so với hôm qua.

Trước đó, có lúc Bitcoin tăng vọt lên 82.833 USD nhưng nhanh chóng giảm sâu về vùng giá 80.000 USD trước khi phục hồi nhẹ lên 81.000 USD.

Diễn biến giá Bitcoin tính đến 15 giờ ngày 7.5 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thị trường tiền mã hóa liên tục biến động trong bối cảnh một số nguồn tin cho thấy Mỹ và Iran đã đạt được những tiến triển mới trong thỏa thuận ngừng bắn, nối lại hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, sau đó Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng việc Iran đồng ý với các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn "có lẽ là một giả định lớn". "Nếu họ không đạt được thỏa thuận, việc đánh bom sẽ bắt đầu. Thật đáng buồn là nó sẽ ở mức độ và cường độ cao hơn nhiều so với trước đây", ông nói trong một bài đăng trên Truth Social.

Trước diễn biến bất thường của thị trường, nhiều nhà phân tích dự báo Bitcoin có thể quay về mốc 78.000 USD.

Nhà giao dịch Daan Crypto Trades nói trên X: "Vẫn còn một chút động lực đưa Bitcoin lên vùng giá 82.400 USD nhưng giá hiện tại đã hấp thụ phần lớn thanh khoản cục bộ. BTC đang ở mức giá cao nhất trong 3 tháng qua. Thị trường có thể chứng kiến đợt điều chỉnh về mức 80.000 USD và 78.200 USD nếu giá tiếp tục giảm".

Dữ liệu từ CoinGlass cho thấy tổng lượng tiền mã hóa bị thanh lý trong 24 giờ qua đạt hơn 550 triệu USD, trong đó các lệnh bán khống chiếm 400 triệu USD.

Trong khi đó, những người lạc quan cho rằng Bitcoin có thể tiếp tục tăng giá, hướng đến 85.000 USD. "Ngưỡng kháng cự quan trọng tiếp theo sẽ là 85.200 USD. Mức này phản ánh giá vốn của toàn bộ nguồn cung không ở trạng thái giao dịch và đại diện cho ngưỡng cấu trúc mới thị trường phải đối mặt", các nhà phân tích của Glassnode nói với CoinDesk.