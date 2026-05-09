Giá Bitcoin hôm nay 9.5.2026: Lấy lại mốc 80.000 USD

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy, giá Bitcoin hôm nay đã phục hồi nhẹ sau đợt giảm giá hôm qua. Tính đến 7 giờ ngày 9.5, mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 80.195 USD, tăng 0,33% so với 24 giờ trước. Thị trường liên tục rung lắc mạnh trong vùng giá 79.000 - 80.000 USD.

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa cũng phục hồi nhẹ, cán mốc 2.670 tỉ USD, tăng 0,7% so với hôm qua. Các token như Ethereum, XRP, Solana, BNB lần lượt tăng 0,6%, 2,7%, 3,9% và 1,9%.

Diễn biến giá Bitcoin trong 24 giờ, tính đến 7 giờ ngày 9.5

Theo nhà phân tích tiền mã hóa Michael van de Poppe, diễn biến giá Bitcoin trong những ngày gần đây không quá bất ngờ sau giai đoạn tăng trưởng mạnh. "Tài sản rủi ro cao có xu hướng biến động theo từng đợt. Bitcoin đã có nhiều ngày tăng mạnh, vì vậy việc thị trường điều chỉnh vào lúc này cũng là điều dễ hiểu", Poppe viết trên X. Ông cho rằng những đợt điều chỉnh này là tín hiệu cho thấy giá sẽ tiếp tục tăng trong vài tuần tới.

Michael van de Poppe mô tả Bitcoin "đang hoạt động rất tốt", nhưng cần giữ vững mốc 76.000 USD để làm ngưỡng hỗ trợ. "Đợt tăng giá đầu tiên sau 'mùa đông tiền mã hóa' sẽ chạm đến mức kháng cự. Đây là động lực quan trọng cho các altcoin (những token khác Bitcoin)", Poppe nhận định.

Giá Bitcoin và thị trường tiền mã hóa liên tục biến động mạnh khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran ngày càng trở nên mong manh. Iran đang cố gắng thiết lập cơ chế quản lý eo biển Hormuz. Trong khi đó, giới chức Washington phát tín hiệu không chấp nhận việc này. Mỹ đã ra lệnh phong tỏa cảng biển Iran từ ngày 13.4, hộ tống các tàu mắc kẹt ở vịnh Ba Tư qua eo biển Hormuz.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Nhà Trắng đang chờ Iran phản hồi về đề xuất hòa bình. Những thông tin bất định liên quan đến căng thẳng ở eo biển Hormuz đang được cộng đồng nhà đầu tư theo dõi sát sao. Trong bối cảnh thị trường rung lắc mạnh, Bitcoin vẫn giữ vững được các vùng kháng cự quan trọng.

Nhà giao dịch Jelle cho rằng Bitcoin cần giữ vững được mức giá thấp nhất trong ngày là 79.000 USD. "Ngay cả trong trường hợp giảm giá, tôi tin rằng sẽ sớm đảo chiều và tăng trở lại". Qua phân tích biểu đồ, ông cảnh báo về mục tiêu giá tiếp theo có thể là 74.500 USD.

Bitcoin bất ngờ giảm còn 0,02 USD trên Revolut

Khi Bitcoin giao dịch quanh mốc 80.000 USD trên các nền tảng lớn, người dùng Revolut bất ngờ nhận được thông báo giá BTC giảm mạnh xuống còn 0,02 USD. Revolut là siêu ứng dụng tài chính, có trụ sở tại Anh, cung cấp dịch vụ ngân hàng kỹ thuật số tích hợp tính năng mua bán và giao dịch hơn 100 loại tiền mã hóa.

Hôm 8.5, người dùng Revolut bất ngờ nhận được thông báo giá Bitcoin giảm mạnh xuống 39.900 USD, thậm chí 0,02 USD. Các token khác như XRP và Solana cũng bị giảm giá mạnh dù giá trên CoinMarketCap và TradingView không xảy ra biến động tương ứng.

Revolut cho biết họ đang gặp sự cố ảnh hưởng đến một số chức năng của ứng dụng. Công ty đang tìm cách khắc phục. Trong khi đó, các chuyên gia nhận định lỗi này có thể đến từ nguồn cấp dữ liệu hoặc thanh khoản thấp.

Marc Tillement, giám đốc của Pyth Data Association, cho biết vụ việc này cho thấy nhận thức về giá có thể dễ bị ảnh hưởng như thế nào trong môi trường dữ liệu phân mảnh, "một lỗi đánh máy nhỏ" cũng có thể làm sai giá rất nhanh.

Ông nói thêm rằng khi thị trường ngày càng liên tục và dựa trên dữ liệu, độ tin cậy và nguồn gốc của cơ sở hạ tầng định giá trở thành trọng tâm đối với niềm tin thị trường. Các nền tảng nên ưu tiên lớp dữ liệu minh bạch, có thể kiểm chứng để tránh các trường hợp thông tin bị bóp méo.