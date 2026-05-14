Công nghệ Blockchain

Giá Bitcoin hôm nay 14.5.2026: Thủng đáy 79.000 USD, 'cá voi' bán khống 70 triệu USD

Khương Nha
14/05/2026 08:21 GMT+7

Giá Bitocin hôm nay giảm mạnh, không giữ được vùng kháng cự quan trọng 80.000 USD, có lúc thủng đáy 79.000 USD.

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy, giá Bitcoin hôm nay lao dốc mạnh từ 81.000 USD xuống còn 79.238 USD, lúc 6 giờ 55, ngày 14.5 (giờ Việt Nam). Như vậy, trong vòng 24 giờ qua, tiền mã hóa lớn nhất thế giới đã giảm 1,6% giá trị. Có lúc, Bitcoin (BTC) thủng đáy, rơi thẳng về 78.700 USD.

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa cũng giảm 1,34% so với hôm qua, hiện còn 2.640 tỉ USD. Ethereum (ETH), tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, mất mốc 2.300 USD, giảm 0,7% xuống còn 2.257 USD. Trong khi Solana giảm đến 3,39%, các token khác như XRP, Dogecoin lại tăng 1,3% và 2,4%.

'Cá voi' Bitcoin bán khống 70 triệu USD tiền số

Trong khi giá Bitcoin biến động mạnh, một nhà đầu tư lớn - "cá voi" Bitcoin - gây chú ý khi đặt lệnh bán khống trị giá 70 triệu USD. 

Cụ thể, địa chỉ ví 0x8def…992dae  trên sàn giao dịch Hyperliquid đã mở một vị thế bán khống Bitcoin và nhiều token liên quan đến các công ty công nghệ lớn. Theo nền tảng giao dịch và dữ liệu Hyperdash, địa chỉ này thuộc về Loracle, nhà phát triển ban đầu trong hệ sinh thái Hyperliquid. Tài khoản này bắt đầu các lệnh đặt cược lớn từ tháng 9.2025.

Điều thú vị là phần lớn lợi nhuận trước đây của "cá voi" này được tạo ra từ các giao dịch mua vào, bao gồm một số giao dịch thành công trong tháng trước. Vị thế mua dài hạn đối với Bitcoin, Zcash (ZEC) và Toncoin (TON) đã đóng vào thứ hai, thu về lợi nhuận 9,2 triệu USD chỉ trong vài tuần. Tuần trước, địa chỉ ví này đã thu được hơn 3 triệu USD lợi nhuận từ các token tăng giá. 

Trong tuần qua, nhà đầu tư này đã chuyển sang vị thế bán khống bằng cách tích lũy lượng lớn lệnh bán trị giá 49 triệu USD đối với HYPE. Xu hướng đặt cược giá giảm tiếp tục mở rộng sang lệnh bán khống Bitcoin trị giá 12,5 triệu USD và khoảng 8 triệu USD đối với các token phái sinh liên quan đến Sandisk (SNDK US) và chỉ số Nasdaq 100

Phân tích dữ liệu giao dịch từ app.trade.xyz cho thấy phong cách giao dịch thuật toán, với các vị thế thường chỉ kéo dài chưa đến một tuần. Những phát hiện này cho thấy nhà đầu tư lớn đang phản ứng với các biến động kỹ thuật ngắn hạn hơn là sự sụp đổ mang tính hệ thống của tài sản rủi ro cao.

Tuần này, những bất ổn về chính sách vĩ mô và địa chính trị đang tác động sâu sắc đến Bitcoin và thị trường tiền mã hóa. Đàm phán hòa bình ở eo biển Hormuz vẫn chưa có tín hiệu khả quan. Trong khi đó, chỉ số tiêu dùng vừa được Mỹ công bố làm dấy lên nhiều lo ngại về lạm phát. Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) phải mở rộng bảng cân đối kế toán khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng vọt ngoài tầm kiểm soát. Khi các vấn đề về ngân sách tài chính của Mỹ ngày càng trầm trọng, các nhà đầu tư càng có xu hướng tìm nơi trú ẩn an toàn trong các tài sản khan hiếm, đặc biệt là khi kỳ vọng lạm phát cao hơn làm giảm sức hấp dẫn của các khoản đầu tư thu nhập cố định.

Fed đã bắt đầu tích lũy trái phiếu và tài sản thế chấp để giảm bớt áp lực lên các tổ chức tài chính. Dù việc bơm thanh khoản giúp xoa dịu những lo ngại trước mắt, lại khiến lạm phát gia tăng. Khi nhu cầu với trái phiếu kho bạc Mỹ thấp, dòng tiền có thể quay lại thị trường tiền mã hóa, đóng vai trò là động lực tích cực cho giá Bitcoin trong trung hạn. 

Giá Bitcoin hôm nay 11.5.2026: Tăng vọt lên 82.200 USD sau đề xuất hòa bình của Iran

