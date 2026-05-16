Công nghệ Blockchain

Giá Bitcoin hôm nay 16.5.2026: Thủng đáy 79.000 USD

Khương Nha
16/05/2026 08:03 GMT+7

Giá Bitcoin hôm nay bất ngờ lao dốc thẳng đứng từ 81.000 USD về dưới 79.000 USD trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh do những lo ngại liên quan đến trái phiếu Mỹ.

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy, giá Bitcoin hôm nay giảm 2,56% so với hôm qua. Tính đến 7 giờ 15 ngày 16.5 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 79.040 USD. Trước đó, có lúc tiền mã hóa lớn nhất thế giới giảm mạnh xuống còn 78.713 USD.

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa cũng giảm 2,38% trong 24 giờ qua, hiện còn 2.640 tỉ USD. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, mất 2,86% giá trị, quay về mốc 2.226 USD. Các token khác như BNB, XRP, Solana đồng loạt giảm 1,33%, 3,76% và 3,25%. Cả thị trường chìm trong sắc đỏ khi Bitcoin lao dốc.

Dữ liệu từ CoinGlass cho thấy cú điều chỉnh đột ngột của Bitcoin trong 24 giờ qua đã thổi bay hơn 410 triệu USD của các nhà đầu tư trên thị trường phái sinh. Ước tính có 122.885 nhà giao dịch đã bị thanh lý hợp đồng. Trong đó, lệnh thanh lý lớn nhất xảy ra trên sàn giao dịch Binance, trị giá 5,72 triệu USD khi người này đặt cược vào đà tăng giá của Ethereum. 

Cointelegraph dẫn lời nhà phân tích Kobeissi cho thấy "sự hưng phấn" đối với các tài sản rủi ro đang dần nhường chỗ cho những lo ngại về lợi suất trái phiếu Mỹ không bền vững. Cuộc khủng hoảng thị trường trái phiếu đang ngày càng trầm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường tiền mã hóa.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã vượt quá 4,55%. Lần cuối thị trường chứng kiến điều này là tháng 5.2025. Nhiều phân tích cho thấy Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tăng lãi suất. "Lãi suất thế chấp sẽ tăng trên 7% trong thời gian tới, tất cả do tỷ lệ nợ quá hạn vay mua ô tô đã đạt mức cao nhất trong 32 năm. Lạm phát đã quay trở lại và lãi suất sẽ tăng cao hơn", Kobeissi bình luận. 

Dữ liệu mới nhất từ công cụ FedWatch của CME Group cho thấy việc tăng lãi suất 0,25% là kết quả có khả năng xảy ra nhất vào tháng 3.2027.

Trước đó, các nhà đầu tư Bitcoin dự đoán nếu giá không vượt qua được mức đỉnh cục bộ 82.000 USD, thị trường sẽ quay đầu giảm mạnh về mốc 70.000 USD. Nhà phân tích Eric Coleman cho rằng giá BTC có thể tiếp tục đi ngang trong thời gian tới. 

