Giá Bitcoin hôm nay 17.5.2026: BTC lao dốc, kết thúc tuần giao dịch sóng gió

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay liên tục giảm mạnh so với hôm qua. Tính đến 7 giờ 25 ngày 17.5 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 78.172 USD, giảm 1,21% trong vòng 24 giờ.

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa cũng giảm mạnh xuống còn 2.600 tỉ USD, mất 1,34% giá trị so với hôm qua. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới tiếp tục giảm giá sâu về mốc 2.182 USD. Solana cũng lao dốc mạnh, mất 7% giá trị trong 24 giờ và giảm còn 86 USD. Các token khác như BNB, XRP, Dogecoin cũng lần lượt giảm 3,21%, 1,38% và 3,1%.

Diễn biến giá Bitcoin trong 7 ngày, tính đến sáng 17.5 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cointelegraph dẫn lời các nhà phân tích, cho rằng áp lực khiến giá Bitcoin giảm sâu đến từ những lo ngại về trái phiếu chính phủ Mỹ và diễn biến phức tạp trong cuộc chiến Mỹ - Iran. Iran dường như đang thúc đẩy việc áp dụng hệ thống thu phí qua eo biển Hormuz và có biện pháp cứng với các tàu hàng liên quan đến Mỹ.

Theo Mosaic Asset Company, những gián đoạn chuỗi cung ứng do cuộc chiến thương mại năm ngoái và tác động của chiến tranh lên thị trường năng lượng, trực tiếp ảnh hưởng đến những tài sản mang tính rủi ro cao như Bitcoin.

Diễn biến giá Bitcoin trong tuần

Các nhà đầu tư Bitcoin đã có một tuần giao dịch không thuận lợi. BTC đã mất 3,02% trong vòng 7 ngày qua. Từ vùng giá 80.000 USD hồi đầu tuần, tiền mã hóa lớn nhất thế giới đã ba lần cố gắng vượt đỉnh 82.000 nhưng không duy trì được đà tăng, quay đầu giảm mạnh về 77.000 USD vào cuối tuần.

Đầu tuần, giá Bitcoin bất ngờ tăng mạnh từ 80.000 USD lên trên 82.200 USD sau khi Iran gửi phản hồi đề xuất hòa bình cho Mỹ, thông qua trung gian Pakistan. Song song với đó, Strategy, công ty đại chúng nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới cũng phát đi tín hiệu sẽ mua thêm BTC, giúp tâm lý nhà đầu tư được cải thiện đáng kể.

Một ngày sau, Bitcoin điều chỉnh về mức 80.000 USD sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề nghị hòa bình của Iran. Đợt rung lắc của giá Bitcoin diễn ra cùng lúc các quỹ ETF Bitcoin của Mỹ chấm dứt chuỗi năm ngày liên tiếp dòng tiền chảy vào, với tổng trị giá gần 1,7 tỉ USD.

Đến ngày 13.5, giá Bitcoin giảm sâu về 78.889 USD khi Bộ Lao động Mỹ công bố các thông tin liên quan đến Chỉ số giá tiêu dùng (CPI). So với cùng kỳ năm ngoái, chỉ số CPI tăng 3,8%, cao hơn mức 3,3% của tháng trước và vượt dự báo 3,7%. Điều này khiến nhiều nhà phân tích cho rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất, dẫn đến giá cổ phiếu giảm và thị trường tiền mã hóa bị rung lắc theo.

Một sự kiện lớn tác động đến giá Bitcoin trong tuần qua là ngày 15.5, Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật về cấu trúc thị trường tài sản kỹ thuật số (Đạo luật CLARITY). Đây được xem là bước tiến quan trọng được cả ngành công nghiệp này mong chờ từ lâu. Bitcoin từ vùng giá 79.000 USD đã tăng sát 82.000 USD. Nhưng sau đó liên tục giảm giá trong hai ngày cuối tuần.

Trong nước, thông tin về việc 5 ứng viên nộp hồ sơ mở sàn giao dịch tài sản mã hóa đã vượt qua vòng 1 hồ sơ cấp phép cũng thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng. Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính, ông Nguyễn Đức Chi, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho 5 đơn vị chuẩn bị triển khai hoạt động cung cấp dịch vụ thị trường tài sản mã hóa.

Danh sách 5 doanh nghiệp được Bộ Tài chính công bố trước đó gồm: Công ty CP Tài sản số Việt Nam; Công ty CP Sàn Giao dịch tài sản mã hóa VIX (VIXEX); Công ty CP Sàn Giao dịch tài sản mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX) - mới đổi tên thành Công ty CP Sàn Giao dịch tài sản mã hóa Sacom; Công ty CP Sàn Giao dịch tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX); Công ty CP Sàn Giao dịch tài sản mã hóa Techcom (TCEX).