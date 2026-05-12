Công nghệ Blockchain

Giá Bitcoin hôm nay 12.5.2026: Rủi ro ở Iran làm rung chuyển thị trường

Khương Nha
12/05/2026 09:19 GMT+7

Giá Bitcoin hôm nay giảm từ 82.400 USD xuống còn 80.000 USD khi những tình hình địa chính trị ở Iran tiếp tục diễn biến phức tạp.

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy, giá Bitcoin hôm nay không duy trì được đà tăng, quay đầu giảm 0,7% trong vòng 24 giờ qua. Tính đến 6 giờ 50 ngày 12.5 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 81.672 USD.

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa giảm còn 2.720 tỉ USD. Trong khi Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, giảm 0,78%, các token khác như BNB, XRP, Solana lần lượt tăng 1,02%, 0,57% và 1,2%.

Giá Bitcoin hôm nay 12.5.2026: Rủi ro ở Iran làm rung chuyển thị trường - Ảnh 1.

Diễn biến giá Bitcoin trong 24 giờ qua, tính đến 6 giờ 50 ngày 12.5

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chỉ một ngày trước đó, Bitcoin tăng giá mạnh khi Iran thông báo về việc Tehran đã gửi cho Mỹ phản hồi đề xuất chấm dứt chiến sự. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề nghị, khiến căng thẳng ở Trung Đông có thể kéo dài. Giá Bitcoin cũng liên tục rung lắc theo các diễn biến địa chính trị. Trước đó, có lúc Bitcoin đã đạt mốc 82.400 USD nhưng nhanh chóng giảm sâu về 80.500 USD, trước khi quay lại mốc 81.000 USD.

Đợt rung lắc của giá Bitcoin diễn ra cùng lúc các quỹ ETF Bitcoin của Mỹ chấm dứt chuỗi năm ngày liên tiếp dòng tiền chảy vào, với tổng trị giá gần 1,7 tỉ USD. 

Theo dữ liệu của SoSoValue, các quỹ Bitcoin đã ghi nhận dòng tiền âm trị giá 277,5 triệu USD, đánh dấu ngày đầu tiên dòng tiền chảy ra trong tháng 5. Theo Farside, quỹ Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) dẫn đầu dòng vốn rút ra với 129 triệu USD, tiếp theo là quỹ iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) của BlackRock với 98 triệu USD. Quỹ ETF Bitcoin của Morgan Stanley vẫn duy trì khả năng chống chịu tốt khi giữ được dòng tiền dương 7,3 triệu USD. Quỹ này chưa từng chứng kiến dòng vốn âm trong bất kỳ ngày nào, kể từ khi ra mắt vào ngày 8.4.2026.

Theo các nhà phân tích, đà tăng của Bitcoin có thể được hỗ trợ bởi hai quyết định thuận lợi tại Thượng viện Mỹ trong tuần này. Đầu tiên là cuộc bỏ phiếu của Thượng viện về việc phê chuẩn ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang và phiên thảo luận của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện về Đạo luật CLARITY.

